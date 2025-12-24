عزل النوافذ الجديد والمبتكر الذي يمكن أن يغير كفاءة استخدام الطاقة إلى الأبد

في العقدين الماضيين، حدثت ثورة في مواد البناء المستدامة، حيث ركز المبتكرون على ميزات مثل الحياد الكربوني والاستدامة. من الخيزران المصمم هندسيًا إلى أفلام النوافذ الشفافة، تركز بعض أفضل مواد البناء على كفاءة استخدام الطاقة. أعلن فريق من الفيزيائيين في جامعة كولورادو بولدر هذا الأسبوع عن مادة جديدة لعزل النوافذ: عازل حراري واضح بصريًا، أو اختصارًا MOCHI. لا، MOCHI ليست حلوى، إنها مادة شفافة تحبس الحرارة، وهذا أحد الاختراعات التي يمكن أن تغير مستقبل كفاءة الطاقة.

نظرًا لأن عازل الحرارة Mesoporous Optically Clear هو عبارة عن فم كبير، دعنا نقسمه لفك رموز ما يعنيه بالفعل وما يفعله. على مقياس النانو، تعني كلمة mesoporous ببساطة “فتحات متوسطة الحجم”، وتشير إلى شبكة من المسام في المادة. تزيد هذه المسام من مساحة السطح وتسمح للمادة بحبس الهواء والغازات. نظرًا لأن الهواء يتمتع بموصلية حرارية منخفضة، فإن جميع العوازل تقريبًا هي في الأساس مجرد حاملات للهواء. في السنوات الأخيرة، عمل علماء المواد على مواد ذات مسامية لاحتجاز الهواء بشكل أفضل؛ ومن الأمثلة على ذلك الهلام الهوائي الذي تستخدمه وكالة ناسا لعزل الإلكترونيات في مركبات المريخ.

ومع ذلك، كما يقول إيفان سماليوخ، كبير مؤلفي الدراسة، “إن العثور على عوازل شفافة يمثل تحديًا حقيقيًا”. يحبس MOCHI الحرارة مثل العازل التقليدي مع الحفاظ على وضوحه بما يكفي للرؤية من خلاله، مما يحافظ على دفء منزلك وراحته بينما يسمح لك بالاستمتاع بالمنظر.