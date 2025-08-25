عشبة طبيعية فعالة تساعدك على النوم خلال دقائق

مشكلة الأرق أصبحت معاناة يومية لملايين الأشخاص حول العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل خمسة أشخاص يعاني من صعوبة النوم، وغالبًا ما تكون النساء أكثر عرضة من الرجال. أكثر أشكال الأرق شيوعًا هو ما يُعرف بـ”أرق بدء النوم”، أي عندما يحتاج الشخص إلى أكثر من نصف ساعة لينام بعد إطفاء الأضواء، وغالبًا ما يكون السبب هو التوتر وكثرة التفكير. لكن خبر سار: إحدى الأعشاب العطرية المشهورة قد تقدم الحل بطريقة طبيعية وفعالة.

دراسة علمية تكشف التأثير المهدئ

فريق بحثي من جامعة طيبة في السعودية تابع تجربة على 124 طالبًا (غالبيتهم من النساء بمتوسط عمر 22 عامًا). قُسّم المشاركون إلى مجموعتين: الأولى تناولت 250 ملغ من عشبة معينة على شكل شاي قبل النوم بنصف ساعة يوميًا لمدة شهر، بينما الثانية تناولت شايًا عشبيًا آخر كنموذج مقارن.

النتائج كانت لافتة:

نحو نصف من كانوا يُصنَّفون “سيئي النوم” أصبحوا “جيّدي النوم” بعد التجربة.

انخفضت شكاوى الأرق بنسبة 10%.

تراجعت مستويات التوتر والقلق لدى 20% من المشاركين.

تحسنت الذاكرة والأداء الذهني لدى 18%.

أما المجموعة الثانية، فلم تُسجَّل تحسّنات تُذكر، بل زاد عدد من أبلغوا عن نوم سيئ بعد شهر من المتابعة.

النعناع الفلفلي… أكثر من مجرد نكهة منعشة

العشبة المقصودة هي النعناع الفلفلي، النبات العطري الذي ينمو بكثرة بين مايو وسبتمبر، ويمكن زرعه بسهولة في الحديقة أو حتى في أصيص على الشرفة. بفضل محتواه الغني من المركبات النشطة بيولوجيًا، يتمتع النعناع الفلفلي بتأثير مهدئ يساعد على تهدئة الأعصاب وتهيئة الجسم للنوم.

كيف تستفيد منه قبل النوم؟

للحصول على أفضل النتائج، ينصح الباحثون بما يلي:

ضع 250 ملغ من أوراق النعناع الفلفلي (طازجة أو مجففة) في كوب ماء ساخن.

اتركها تنقع لمدة 10 دقائق.

تناول الكوب قبل نصف ساعة من موعد النوم.

بهذه الطريقة، يتحول كوب بسيط من شاي النعناع الفلفلي إلى علاج طبيعي يساعد على الاسترخاء والدخول في النوم بسرعة أكبر.

ملاحظات مهمة

رغم النتائج المبشرة، يشدد الباحثون على أن هذه الدراسة أجريت على عينة محدودة، ما يعني أن هناك حاجة إلى دراسات أوسع للتأكد من التأثيرات على مختلف الفئات العمرية والحالات الصحية. كما يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل اعتماد أي نبات طبي بشكل منتظم، خصوصًا لمن يتناولون أدوية معينة.