عشب الزينة الذي يوفر الغذاء والمأوى للطيور في فصل الشتاء

الشتاء لديه طريقة لتغيير شكل حديقتك – كل الزهور من الربيع والصيف قد اختفت في الغالب لهذا الموسم، ومعظم الأشجار عارية أيضًا. يمكن أن تشكل فترة الراحة النباتية هذه مشكلة للطيور التي لا تزال تزور حديقتك خلال أشهر الشتاء. إذا كنت تريد حديقة لا تتوقف أثناء درجات الحرارة الباردة، وتبحث عن أنواع فريدة من العشب لزراعتها في حديقتك ولا تستطيع الطيور مقاومتها، أضف العشب الهندي (Sorghastrum nutans) إلى مجموعة نباتاتك.

Indiangrass هو عشب زينة معمر، قوي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9. يمكن أن ينمو هذا العشب الشعبي بطول 5 إلى 7 أقدام ويتميز بأوراق الشجر الخضراء المزرقة التي تتحول إلى سمرة رائعة في الخريف. وتوفر أماكن للاختباء والتدفئة للطيور والحيوانات الأخرى، كما تعد أزهارها وبذورها الذهبية العميقة مصدرًا ممتازًا لغذاء الطيور بجميع أنواعها، وخاصة الطيور المغردة.

هناك العديد من الطيور الشائعة التي قد تجدها في حديقتك في الشتاء، لكن الأشهر الباردة يمكن أن تكون وقتًا عصيبًا لأي طائر يتواجد في الجوار. لا يتعين عليهم فقط التعامل مع درجات الحرارة الباردة والليالي الطويلة والرياح الباردة والجليد، ولكن كل أوراق الشجر المورقة التي استمتعوا بها خلال الربيع والصيف وأوائل الخريف إما تم أكلها أو ماتت. معظم الحشرات التي تعتمد عليها خلال الأشهر الأكثر دفئًا تكون في حالة سبات، مما يجعل من الصعب على الطيور العثور على مصادر غذائية جيدة. كل هذا يصبح أكثر صعوبة عندما يضاف الثلج إلى المزيج ويغطي كل شيء. مع وجود الكثير من التحديات التي تواجه الطيور والحياة البرية في فصل الشتاء للتعامل معها، فإن زراعة العشب الهندي يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو مساعدتهم.