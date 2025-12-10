عشب الزينة الذي يوفر الغذاء والمأوى للطيور في فصل الشتاء

الشتاء لديه طريقة لتغيير شكل حديقتك – كل الزهور من الربيع والصيف قد اختفت في الغالب لهذا الموسم، ومعظم الأشجار عارية أيضًا. يمكن أن تشكل فترة الراحة النباتية هذه مشكلة للطيور التي لا تزال تزور حديقتك خلال أشهر الشتاء. إذا كنت تريد حديقة لا تتوقف أثناء درجات الحرارة الباردة، وتبحث عن أنواع فريدة من العشب لزراعتها في حديقتك ولا تستطيع الطيور مقاومتها، أضف العشب الهندي (Sorghastrum nutans) إلى مجموعة نباتاتك.
Indiangrass هو عشب زينة معمر، قوي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9. يمكن أن ينمو هذا العشب الشعبي بطول 5 إلى 7 أقدام ويتميز بأوراق الشجر الخضراء المزرقة التي تتحول إلى سمرة رائعة في الخريف. وتوفر أماكن للاختباء والتدفئة للطيور والحيوانات الأخرى، كما تعد أزهارها وبذورها الذهبية العميقة مصدرًا ممتازًا لغذاء الطيور بجميع أنواعها، وخاصة الطيور المغردة.
هناك العديد من الطيور الشائعة التي قد تجدها في حديقتك في الشتاء، لكن الأشهر الباردة يمكن أن تكون وقتًا عصيبًا لأي طائر يتواجد في الجوار. لا يتعين عليهم فقط التعامل مع درجات الحرارة الباردة والليالي الطويلة والرياح الباردة والجليد، ولكن كل أوراق الشجر المورقة التي استمتعوا بها خلال الربيع والصيف وأوائل الخريف إما تم أكلها أو ماتت. معظم الحشرات التي تعتمد عليها خلال الأشهر الأكثر دفئًا تكون في حالة سبات، مما يجعل من الصعب على الطيور العثور على مصادر غذائية جيدة. كل هذا يصبح أكثر صعوبة عندما يضاف الثلج إلى المزيج ويغطي كل شيء. مع وجود الكثير من التحديات التي تواجه الطيور والحياة البرية في فصل الشتاء للتعامل معها، فإن زراعة العشب الهندي يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو مساعدتهم.
زراعة العشب الهندي ودعم الطيور والحياة البرية
عند البحث عن مواقع زراعة جيدة، لاحظ أن العشب الهندي ينمو بشكل أفضل في المناطق التي توفر ما لا يقل عن ست ساعات من أشعة الشمس يوميًا. إنه نبات كبير يبلغ طوله 2 أو 3 أقدام، لذا إذا كنت تزرع أكثر من نبات، فباعد بين 2 إلى 3 أقدام لتجنب الاكتظاظ. في حين أن العشب الهندي يمكنه التعامل مع أنواع مختلفة من التربة، فإن أفضل طريقة للحصول على نتائج نمو ممتازة هي التربة جيدة التصريف والتي تكون على الجانب الرطب، ولكن ليست مشبعة بالماء. يمكنها التعامل مع التربة الفقيرة وغير الخصبة وحتى الطين الثقيل، ولكن يجب أن تستنزف التربة جيدًا.
في حين أن العشب الهندي يقدم فوائد مهمة للطيور والحياة البرية طوال العام، فإن فصل الشتاء هو الوقت الذي يتألق فيه حقًا. هذه الأعشاب طويلة جدًا ولا تفقد ارتفاعها أو ثباتها في الشتاء عندما تكون في حالة سبات. يحب العديد من البستانيين أيضًا Indiangrass لأنه أحد أفضل أعشاب الزينة التي تعمل كشاشات خصوصية طبيعية أنيقة. يوفر هذا الارتفاع للحياة البرية، بما في ذلك الغزلان والأرانب الصغيرة والفئران، الكثير من الأماكن التي يمكن استخدامها للمأوى أو للاختباء فقط. تتغذى الجنادب والحشرات الأخرى على أوراق الشجر، والتي بدورها توفر مصادر غذائية إضافية للطيور. يعتبر العشب الهندي أيضًا نباتًا مضيفًا للفراشة يسمى ربان الفلفل والملح.
ترك كل شيء بمفرده في فصل الشتاء يترك الكثير من البذور لتستمتع بها جميع أنواع الطيور، من طيور الطرائد إلى الطيور المغردة. إذا كان هدفك هو زراعة شيء يساعد النظام البيئي، فلن تجد خيارًا أفضل من العشب الهندي. لا تحتاج إلى فدان من الأراضي لمساعدة الطيور والحياة البرية الأخرى؛ الفناء الخلفي أو الفناء الجانبي أو حديقتك يعمل بشكل مثالي.