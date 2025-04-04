عشب سهل النمو سيساعد نباتات الخيار الخاصة بك على الازدهار في الحديقة

نظرًا لأن الثوم المعمر هي عضو في عائلة البصل ، فهذا يعني أيضًا أنه مثل أعضاء الآخرين في هذه المجموعة الخضار المثيرة للدموع ، فإنهم ينبعثون من رائحة قوية جدًا. في هذا الحال ، يجعل الثوم المعمر طريقة رائعة لصد الحشرات بشكل طبيعي ، حيث أن رائحتها القوية غامضة للمخلوقات المزعجة الصغيرة التي قد تنجذب إلى نباتات الخيار الخاصة بك ، مثل المن والخنزير اليابانية. ومع ذلك ، كيف ينبغي للمرء أن يزرع الثوم المعمر بالخيار في المقام الأول؟

بالنسبة للمبتدئين ، يجب أن تزرع نباتات الخيار في أواخر الربيع أو أوائل الصيف بعد الصقيع النهائي ، وعادة ما تكون أكثر ملاءمة للزراعة في الهواء الطلق. هذا هو الحال ، ستحتاج إلى زراعة الثوم المعمر في نفس الوقت في الهواء الطلق أيضًا. على الرغم من أن الثوم المعروف بشكل عام معروف باسم النبات الذي يزدهر في درجات حرارة الربيع ، إلا أنها تزهر أيضًا خلال أشهر الصيف. ومع ذلك ، من أجل ضمان أفضل حماية لنباتات الخيار الخاصة بك ، ستحتاج إلى زراعة الثوم المعمر حتى تنمو تحتها.

عند الحديث عن التربة ، سترغب في التأكد من أن كلاهما يزرع في منطقة تحتوي على تربة خصبة ومُعززة جيدًا والتي تحصل أيضًا على الكثير من أشعة الشمس. أيضًا ، تأكد من أن تزرع مصانع ثنائية متعددة بأن المصابيح الثابتة نفسها متباعدة حوالي ثمانية إلى 12 بوصة ، وللخيار ، تأكد من زرعها من ثلاثة إلى خمسة أقدام.