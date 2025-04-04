عشب سهل النمو سيساعد نباتات الخيار الخاصة بك على الازدهار في الحديقة

إذا كنت جديدًا في البستنة أو تبحث ببساطة عن بعض المتسللين البستنة التي ستمنحك إبهامًا أخضرًا فوريًا ، فلا تقلق – لقد قمت بتغطيتك. في حين أن الخيار هو نبات سهل نسبيًا للنمو ، في الوقت نفسه ، يمكن أن تكون الفاكهة الخضراء الطويلة الفاتنة (نعم ، الخيار مصنفة نباتيًا كفاكهة) جذابة للغاية للحشرات. ولهذا السبب ، من الجيد أن تزرع بعض الثوم المعمر بجوارها مباشرة من أجل مساعدة نباتات الخيار الخاصة بك حقًا في تزدهر في حديقتك. السبب؟ من السهل أيضًا نمو الثوم المعمر ، ولكنها أيضًا طريقة رائعة للحفاظ على الحشرات بعيدًا عن نباتات الخيار بسبب الرائحة النفاذة التي تنبعث منها.
بعد كل شيء ، إنه السيناريو المحبط تمامًا لوضع كل هذا الجهد في زراعة الخيار ، فقط لجعلهم ينحرفون تمامًا من الحشرات. الآن ، يمكنك أيضًا محاولة تجنب ذلك تمامًا عن طريق رش طارد الحشرات الطبيعية مثل رذاذ الصابون على نباتات الخيار. ومع ذلك ، فإن زراعة الثوم المعمر المجاورة لهم في حديقتك هي مقاربة رائعة وطبيعية أخرى للحفاظ على الحشرات في وضع حرج-كما أنها تقدم فرصة لك لتنمية عشب عضوي يمكن استخدامها كموزنة على العديد من الوجبات المختلفة المطبوخة في المنزل.
لماذا الثوم المعمر؟
نظرًا لأن الثوم المعمر هي عضو في عائلة البصل ، فهذا يعني أيضًا أنه مثل أعضاء الآخرين في هذه المجموعة الخضار المثيرة للدموع ، فإنهم ينبعثون من رائحة قوية جدًا. في هذا الحال ، يجعل الثوم المعمر طريقة رائعة لصد الحشرات بشكل طبيعي ، حيث أن رائحتها القوية غامضة للمخلوقات المزعجة الصغيرة التي قد تنجذب إلى نباتات الخيار الخاصة بك ، مثل المن والخنزير اليابانية. ومع ذلك ، كيف ينبغي للمرء أن يزرع الثوم المعمر بالخيار في المقام الأول؟
بالنسبة للمبتدئين ، يجب أن تزرع نباتات الخيار في أواخر الربيع أو أوائل الصيف بعد الصقيع النهائي ، وعادة ما تكون أكثر ملاءمة للزراعة في الهواء الطلق. هذا هو الحال ، ستحتاج إلى زراعة الثوم المعمر في نفس الوقت في الهواء الطلق أيضًا. على الرغم من أن الثوم المعروف بشكل عام معروف باسم النبات الذي يزدهر في درجات حرارة الربيع ، إلا أنها تزهر أيضًا خلال أشهر الصيف. ومع ذلك ، من أجل ضمان أفضل حماية لنباتات الخيار الخاصة بك ، ستحتاج إلى زراعة الثوم المعمر حتى تنمو تحتها.
عند الحديث عن التربة ، سترغب في التأكد من أن كلاهما يزرع في منطقة تحتوي على تربة خصبة ومُعززة جيدًا والتي تحصل أيضًا على الكثير من أشعة الشمس. أيضًا ، تأكد من أن تزرع مصانع ثنائية متعددة بأن المصابيح الثابتة نفسها متباعدة حوالي ثمانية إلى 12 بوصة ، وللخيار ، تأكد من زرعها من ثلاثة إلى خمسة أقدام.
نصائح للحفاظ على نباتاتك الثوم
أما بالنسبة لعملية الصيانة عندما يتعلق الأمر بالثوم المعمر ، بالنسبة للمبتدئين ، فأنت ترغب في التأكد من سقي النباتات بكفاءة بحيث تظل التربة رطبة. هذا صحيح بشكل خاص خلال أشهر الصيف ، لأن المناخ الدافئ يجعل التربة تجف بشكل أسرع. في الوقت نفسه ، إذا قمت بإضافة الكثير من الماء ، فقد يكون ذلك ضارًا بالنبات. لمزيد من المعلومات حول كيفية تجنب القيام بذلك ، تحقق من الأخطاء لتجنبها عند سقي حديقتك.
الآن ، أما بالنسبة للحفاظ على التربة فعليًا ، يمكن أن يكون الإخصاب المنتظم بنفس القدر من الأهمية مثل الري المنتظم. ومع ذلك ، تمامًا مثل الإفراط في الماء ، يمكن أن يضر الإفراط في الإقامة النباتات الخاصة بك. ومع ذلك ، بالنسبة لعملية الإخصاب من الثوم المعمر على وجه الخصوص ، يجب تخصيبها عمومًا كل شهر أو شهر ونصف خلال موسم النمو. ومع ذلك ، فإن جداول الإخصاب تعتمد إلى حد كبير على فترة النمو التي يكون عليها النبات وكذلك حالة التربة. بغض النظر عن ذلك ، فإن الإشارة الرئيسية على أن الثوم المعمر الخاص بك بحاجة إلى التخصيب هي إذا كنت تبدأ في رؤية أوراق الصفراء على النبات. أيضًا ، عند اختيار الأسمدة ، تتمثل النصيحة الجيدة في تجنب أي نتروجين ثقيل ، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على نكهة الثوم المعمر عند حصاده.