عصير الخضار الأخضر العصري العالي في الفيتامينات الأساسية يمكن أن يقلل من الكوليسترول

إن التمرير السريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي سوف يقصفك بأحدث الأطعمة المعجزة أو الشراب أو المكملات التي تعد بحياة أطول أو طاقة لا حدود لها أو نظام مناعة صخري صخري. ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن مجموعة طعام واحدة تفعل كل ذلك بالفعل – الخضار. قد تكون أمك قد أزعجتك لتناول المزيد من الخضر كطفل ، ولكن في هذه الأيام ، يكون التسلل إلى الخضار الإضافية في وجباتك أسهل من أي وقت مضى.

النظر في العصائر والعصائر. إذا كنت تحب الفاكهة ، فلماذا لا تمتزجها مع بعض الخضار الأكثر تعبئًا بالمغذيات هناك؟ يمنحك العصير 3 أكواب فقط من اللفت نصف فيتامين C الموصى به يوميًا – لكن هذه مجرد بداية. Kale هو مصدر استخفاف بالكالسيوم ، ويدعم صحة العين مع بيتا كاروتين ، ويقدم جرعة صلبة من الريبوفلافين ، وهي قوة مضادة للأكسدة. أيضًا ، يساعد فيتامين K من Kale على شفاء أي تخفيضات على جسمك (على الرغم من أن اللفت يمكن أن يتفاعل مع رهيبة الدم). بالإضافة إلى ذلك ، في حين أن الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والألبان والبقوليات معروفة بالأحماض الأمينية الأساسية ، ستجدها أيضًا في اللفت.

إلى جانب الفيتامينات والمعادن المعتادة ، يتم تحميل اللفت أيضًا بمركبات النبات التي تتفوق على صحتك. وجدت دراسة أجريت عام 2016 في الكهربائي أن كيرسيتين الفلافونويد يعمل مع العناصر الغذائية الأخرى في اللفت للمساعدة في خفض الكوليسترول.