عصير الخضار الأخضر العصري العالي في الفيتامينات الأساسية يمكن أن يقلل من الكوليسترول

إن التمرير السريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي سوف يقصفك بأحدث الأطعمة المعجزة أو الشراب أو المكملات التي تعد بحياة أطول أو طاقة لا حدود لها أو نظام مناعة صخري صخري. ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن مجموعة طعام واحدة تفعل كل ذلك بالفعل – الخضار. قد تكون أمك قد أزعجتك لتناول المزيد من الخضر كطفل ، ولكن في هذه الأيام ، يكون التسلل إلى الخضار الإضافية في وجباتك أسهل من أي وقت مضى.
النظر في العصائر والعصائر. إذا كنت تحب الفاكهة ، فلماذا لا تمتزجها مع بعض الخضار الأكثر تعبئًا بالمغذيات هناك؟ يمنحك العصير 3 أكواب فقط من اللفت نصف فيتامين C الموصى به يوميًا – لكن هذه مجرد بداية. Kale هو مصدر استخفاف بالكالسيوم ، ويدعم صحة العين مع بيتا كاروتين ، ويقدم جرعة صلبة من الريبوفلافين ، وهي قوة مضادة للأكسدة. أيضًا ، يساعد فيتامين K من Kale على شفاء أي تخفيضات على جسمك (على الرغم من أن اللفت يمكن أن يتفاعل مع رهيبة الدم). بالإضافة إلى ذلك ، في حين أن الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والألبان والبقوليات معروفة بالأحماض الأمينية الأساسية ، ستجدها أيضًا في اللفت.
إلى جانب الفيتامينات والمعادن المعتادة ، يتم تحميل اللفت أيضًا بمركبات النبات التي تتفوق على صحتك. وجدت دراسة أجريت عام 2016 في الكهربائي أن كيرسيتين الفلافونويد يعمل مع العناصر الغذائية الأخرى في اللفت للمساعدة في خفض الكوليسترول.
Quercetin Kale Juice مفيد لخفض الكوليسترول
اعتاد Kale أن يكون أكثر من مجرد مقبلات يمكن نسيانها على بارات السلطة وألواح العشاء. الآن ، تأخذ Kale مركز الصدارة كخضرة فائقة ، تبرز حتى بين الأطعمة الفائقة الأخرى. وفقًا لمراجعة عام 2020 في Cogent Food & Agriculture ، تعد Kale واحدة من أهم مصادر الفلافونويد ، حيث تعبّر ما يصل إلى 319 ملليغرام من كيرسيتين لكل 100 جرام. يدعم هذا المركب القوي وظيفة الدماغ والجسم ، ويحارب الالتهاب ، ويساعد على الحفاظ على الكوليسترول في الفحص.
يزيل العصير Kale الكثير من أليافها ، لكن مركباتها القائمة على النبات قد لا تزال تعمل على عجائب صحة القلب. كانت دراسة أجريت عام 2008 في العلوم الطبية الحيوية والبيئية 32 رجلاً يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الكوليسترول 150 ملليتر (حوالي نصف كوب) من عصير اللفت يوميًا. بعد 12 أسبوعًا ، قفز الكوليسترول “الجيد” الذي تمثله كوليسترول HDL بنسبة 27 ٪ ، بينما انخفض الكوليسترول “السيئ” بنسبة 10 ٪. أدى ذلك إلى تحسن بنسبة 52 ٪ في نسبة HDL إلى LLDL. لم يقتصر الأمر على موازنة مستويات الكوليسترول في الكوليسترول ، ولكنهم قللوا أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.
كيفية إضافة المزيد من اللفت إلى نظامك الغذائي
يمكن لعصير اللفت من تلقاء نفسه تذوقه المرير أو اللطيف ، لذا حاول إضافة الليمون والتفاح والخيار لركلة منعشة وزيادة إضافية للمغذيات. إذا كنت ترغب حقًا في زيادة فوائد خفض الكوليسترول في Kale ، امزج 3 أكواب من اللفت مع 1 كوب من الأناناس لعصير مليء بـ 4 غرامات من الألياف. للحصول على دفعة أكبر من الألياف والبروتين ، أضف نصف كوب من البازلاء المجمدة لتجلب إجماليك إلى 7 غرامات من الألياف وحوالي 6 غرامات من البروتين.
تفضل الخضار المطبوخة؟ مبادلة اللفت في وصفة لازانيا السبانخ المفضلة لديك لتطوير مغذي. أو ، إذا كنت تحب الوجبات الخفيفة المقرمشة ، تخطي رقائق اللفت التي شراؤها المتجر (والتي تحتوي في كثير من الأحيان على مواد حافظة) وجعلها في المنزل. اغسل وتجفيف اللفت جيدًا للحصول على أفضل نسيج ، ثم قم بإلقائه بزيت زيتون صغير وقرصة من الملح. انشر القطع في طبقة واحدة على ورقة الخبز وتخبز على 300 درجة فهرنهايت لمدة 20 دقيقة. أزلهم قبل أن يتحولوا إلى اللون البني لتجنب المرارة. سيصبحون متموجين لأنهم يبردون. يمكنك أيضًا تجربة وصفة أخرى من رقائق اللفت باستخدام توابل الفلفل الليمون.