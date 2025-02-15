عصير الفاكهة الاستخفاف الذي يمكن أن يحمي قلبك ويساعدك على أنبوب

الحفاظ على صحة قلبك هو أولوية جديرة. إن البقاء منتظمًا هو أيضًا ، لأن ما يحدث لجسمك عندما تكون ممسكًا يمكن أن يؤدي إلى الإحباط والانزعاج. لهذا السبب من الجيد العثور على الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على تحقيق كلا الهدفين.

أحد الأطعمة التي قد لا تشك في أنها يمكن أن يمنحك أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة صحة الأمعاء هي التفاح. بالتأكيد ، غالبًا ما يتم بيعها على أنها مجرد علاج موسمي آخر. لكنه يحتوي على اثنين من العناصر الغذائية الرئيسية التي قد تحمي جسمك وتغذيها بطرق مفيدة.

ما مدى مغذية التفاح نبيذ التفاح؟ يحتوي الكوب على حوالي نصف غرام من الألياف وحوالي 250 ملليغرام من البوتاسيوم.

من المهم أن نلاحظ أن هذه العناصر الغذائية ليست متاحة بسهولة في عصير التفاح. كما أوضح أخصائية التغذية المسجلة كارولين سوزي في مقال في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ، تضمن عملية صنع نبيذ التفاح أنها تحتفظ ببعض الألياف واللب المتوترة من عصير التفاح. لهذا السبب غائم وليس واضحًا – ولماذا يمكن أن يكون بمثابة طعام وظيفي.