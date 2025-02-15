عصير الفاكهة الاستخفاف الذي يمكن أن يحمي قلبك ويساعدك على أنبوب

الحفاظ على صحة قلبك هو أولوية جديرة. إن البقاء منتظمًا هو أيضًا ، لأن ما يحدث لجسمك عندما تكون ممسكًا يمكن أن يؤدي إلى الإحباط والانزعاج. لهذا السبب من الجيد العثور على الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على تحقيق كلا الهدفين.
أحد الأطعمة التي قد لا تشك في أنها يمكن أن يمنحك أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة صحة الأمعاء هي التفاح. بالتأكيد ، غالبًا ما يتم بيعها على أنها مجرد علاج موسمي آخر. لكنه يحتوي على اثنين من العناصر الغذائية الرئيسية التي قد تحمي جسمك وتغذيها بطرق مفيدة.
ما مدى مغذية التفاح نبيذ التفاح؟ يحتوي الكوب على حوالي نصف غرام من الألياف وحوالي 250 ملليغرام من البوتاسيوم.
من المهم أن نلاحظ أن هذه العناصر الغذائية ليست متاحة بسهولة في عصير التفاح. كما أوضح أخصائية التغذية المسجلة كارولين سوزي في مقال في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ، تضمن عملية صنع نبيذ التفاح أنها تحتفظ ببعض الألياف واللب المتوترة من عصير التفاح. لهذا السبب غائم وليس واضحًا – ولماذا يمكن أن يكون بمثابة طعام وظيفي.
عصير التفاح مفيد لقلبك
من المحتمل أن يوفر لك الألياف والبوتاسيوم في عصير التفاح بعض الخصائص القلبية. على سبيل المثال ، قررت مراجعة 2017 المنشورة في مجلة الطب بتقويم العمود الفقري أن تناول كمية عالية من الألياف يمكن أن يقلل من الكوليسترول الشحمي الكلي والمنخفض الكثافة (LDL) (الكوليسترول الكوليسترول المعروف باسم الكوليسترول “السيئ) بشكل ملحوظ. وبالتالي ، قد تكون إضافة مشروب مملوء بالألياف مناسبة لخطة نظامك الصحي لنمط حياتك.
البكتين هو نوع محدد من الألياف الموجودة في منتجات Apple مثل Apple Cider ، ويبدو أن البكتين صديق للقلق بشكل خاص. وجدت دراسة أجريت عام 2022 من الأبحاث الحالية في الطب الترجمي أن البكتين من مصادر الفاكهة يبدو أنه يمنع تندب القلب والتهاب القلب والأوعية الدموية. على الرغم من أن الدراسة أجريت على الموضوعات الحيوانية ، أوضح باحثوها أنهم يعتزمون إجراء دراسات مماثلة مع المشاركين البشريين.
يمكن للبوتاسيوم في عصير التفاح أن يوفر أيضًا الحماية من مشاكل القلب والأوعية الدموية. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، فإن البوتاسيوم يكتسح الصوديوم خارج الجسم ، وغالبًا ما يكون له تأثير إيجابي على ضغط الدم. لهذا السبب ، توصي AHA بأن تستهلك النساء البالغات 2600 ملليغرام من البوتاسيوم والرجال البالغين 3400 ملليغرام يوميًا. بالنسبة للمرأة ، يمكن أن تلبي كوب من عصير التفاح حوالي 10 ٪ من هدفها البوتاسيوم لهذا اليوم.
يمكن أن يساعدك عصير التفاح أيضًا في مساعدتك
أين تتناسب صحة الأمعاء مع هذه الصورة؟ الألياف (وخاصة الألياف القابلة للذوبان) هي علاج معروف يعتمد على الغذاء لإنهاء الإمساك وتعزيز الانتظام. لأن البكتين في التفاح يعتبر الألياف القابلة للذوبان ، فإنه يمكن أن يساعدك على أنبوب.
ألقى مراجعة 2022 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية نظرة فاحصة على العلاقة بين آثار استهلاك الألياف على الإمساك المزمن. أظهرت النتائج أن الأفراد الذين زاد عدد البكتين الذين أكلوا لديهم براز أكثر تواتراً وأكثر طبيعية بعد أربعة أسابيع. الجانب السلبي الوحيد هو أن الزيادة في البكتين تقابل زيادة في الغاز.
ومع ذلك ، قبل أن تنفد وتبدأ في شرب عصير التفاح على أنه مشروب رئيسي ، يجب أن تعلم أنه يعاني من عيب. على الرغم من العناصر الغذائية ، فهي واحدة من تلك الأطعمة “الصحية” عالية السكر بشكل مخادع. يقدم كل كوب من عصير التفاح الذي تشربه حوالي 24 جرامًا من السكر في نظامك. بالنظر إلى أن AHA تقترح أن تهدف إلى البقاء تحت 25 جرامًا من السكر يوميًا للنساء و 36 جرامًا للرجال ، يمكن للخدمة التي تخدم التفاح تلبية احتياجات السكر الخاصة بك. وبالتالي ، قد ترغب في تخفيف عصير التفاح الخاص بك بالماء العادي أو المياه الفوار غير المحلى لتجنب فتح الباب أمام مشكلات جديدة أثناء محاولة حلها الحالية.