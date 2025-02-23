عصير الفاكهة الذي يجب أن تضيفه إلى كوب من الماء إلى أنبوب سريع

الإمساك يمكن أن يجعل الحياة محبطة وغير مريحة. لكن ليس عليك بالضرورة أن تأخذ المسهلات المفرطة في وصفة طبية للحصول على حركة الأمعاء. كل ما تحتاجه هو الماء جنبًا إلى جنب مع العصير من فاكهة شائعة جدًا لإنشاء واحدة من أفضل المشروبات التي يمكن أن تساعدك على أنبوب بسرعة.

عن طريق شرب كوب من الماء ، يمكنك ترطيب جسمك وجعل الإمساك من البراز الجاف أقل احتمالًا. في الوقت نفسه ، يمكنك تحفيز الانقباضات العضلية التي تؤدي إلى الأمعاء الخاصة بك لحث محتويات المسالك المعوية في المرحاض ، وهي عملية تسمى التمعج.

تذكر أنه مع تطور حركة الأمعاء وتتحرك عبر الأمعاء السفلى والقولون ، يتم تجريدها بشكل منهجي من المياه الزائدة. وبالتالي ، إذا كنت مجففة ، فسيبدأ جسمك في سرقة الماء من البراز. والنتيجة هي براز أصعب – ووقت أصعب الذهاب إلى الحمام. بمعنى آخر ، الماء هو صديق الحمام الخاص بك!

ومع ذلك ، قد لا يكون الماء وحده كافياً لإبعاد نوبة الإمساك المزعجة (أو المؤلمة). وذلك عندما يحين الوقت للوصول إلى الثلاجة الخاصة بك للليمون لأن إضافة العصير من نصف الليمون إلى الماء الخاص بك يمكن أن يمنحك “القوة المذهلة” التي تحتاجها (وأمعائك).