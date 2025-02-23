عصير الفاكهة الذي يجب أن تضيفه إلى كوب من الماء إلى أنبوب سريع

الإمساك يمكن أن يجعل الحياة محبطة وغير مريحة. لكن ليس عليك بالضرورة أن تأخذ المسهلات المفرطة في وصفة طبية للحصول على حركة الأمعاء. كل ما تحتاجه هو الماء جنبًا إلى جنب مع العصير من فاكهة شائعة جدًا لإنشاء واحدة من أفضل المشروبات التي يمكن أن تساعدك على أنبوب بسرعة.
عن طريق شرب كوب من الماء ، يمكنك ترطيب جسمك وجعل الإمساك من البراز الجاف أقل احتمالًا. في الوقت نفسه ، يمكنك تحفيز الانقباضات العضلية التي تؤدي إلى الأمعاء الخاصة بك لحث محتويات المسالك المعوية في المرحاض ، وهي عملية تسمى التمعج.
تذكر أنه مع تطور حركة الأمعاء وتتحرك عبر الأمعاء السفلى والقولون ، يتم تجريدها بشكل منهجي من المياه الزائدة. وبالتالي ، إذا كنت مجففة ، فسيبدأ جسمك في سرقة الماء من البراز. والنتيجة هي براز أصعب – ووقت أصعب الذهاب إلى الحمام. بمعنى آخر ، الماء هو صديق الحمام الخاص بك!
ومع ذلك ، قد لا يكون الماء وحده كافياً لإبعاد نوبة الإمساك المزعجة (أو المؤلمة). وذلك عندما يحين الوقت للوصول إلى الثلاجة الخاصة بك للليمون لأن إضافة العصير من نصف الليمون إلى الماء الخاص بك يمكن أن يمنحك “القوة المذهلة” التي تحتاجها (وأمعائك).
تستفيد الأمعاء من الفاكهة الشعبية
يحتوي الليمون على بعض الخصائص الغذائية التي يمكن أن تجعل حركات الأمعاء الخاصة بك تأتي بشكل أسرع. كما أوضح أخصائية التغذية لورا بارادا (عبر فوغ) ، فإن شرب ماء الليمون “يحسن عبور الأمعاء ويرطب القولون”. وأضافت أن هذا قد يمنحه بعض القوة الإضافية عندما تحتاج إلى التعامل مع الإمساك في الصباح.
على طول خطوط “كل شيء عن صحة الأمعاء” ، وجدت دراسة أجريت عام 2021 في المجلة الطبية الدولية أن الشباب الذين شربوا مياه الليمون قبل الوجبات لمدة أربعة أسابيع عانوا من تحسينات في الميكروبات الأمعاء. على وجه التحديد ، كانت هناك عدة أنواع من البكتيريا المفيدة في معدة المشاركين في الدراسة الذين تناولوا مياه الليمون بدلاً من الماء العادي.
هل يمكنك استبدال عصير آخر لعصير الليمون؟ ربما ، ولكن قد لا تحصل على نفس جودة النتيجة. على سبيل المثال ، استكشفت دراسة أجريت عام 2022 في المجلة الأوروبية للتغذية الآثار المعوية لشرب الشاي أو الماء أو ماء الليمون مع وجبة الصباح. قررت الدراسة أن عصير الليمون أنتجت 1.5 مرة إفراء المعدة ، مما قد يعني أن ماء الليمون يمكّن الأمعاء من معالجة الطعام بسرعة أكبر.
الألياف واللب للحصول على مساعدة إضافية
قد يكون من الممكن الحصول على المزيد من ماء الليمون إذا كنت تجنب توتر عصير الليمون الخاص بك والاحتفاظ ببعض اللب. بعد كل شيء ، كل الليمون الصغير يحتوي على 1.62 جرام من الألياف. ويمكن أن تساعدك الألياف في الحصول على حركة الأمعاء أيضًا.
في الواقع ، يحتوي الليمون على نوع معين من الألياف يسمى البكتين. وفقًا لمراجعة 2021 في البوليمرات الكربوهيدرات ، يمكن تطبيق البكتين كمركب علاجي لتقليل الإمساك. لذلك ، إذا كنت تشعر بالراحة في ابتلاع بعض لحم الليمون في الماء ، فيمكنك تحفيز الأمعاء لتحسين حركات الأمعاء.
للحصول على نتائج أفضل ، يمكنك دائمًا محاولة خلط عصير الليمون في الماء الدافئ بدلاً من الماء البارد. قد تشجع المياه الدافئة براز أسرع ، كما هو موضح في نتائج دراسة عام 2016 في التمريض في أمراض الجهاز الهضمي. درست الدراسة آثار إنتاج حركة الأمعاء لشرب الماء الدافئ أو لا ماء أربع ساعات بعد خضوعها لاستئصال المرارة بالمنظار. كان لدى المشاركين البالغين الذين استهلكوا المياه الدافئة حركات تمعجية أكثر ملاءمة والاستجابات المعوية من المشاركين من المجموعة الضابطة.