عقار تساقط الشعر الذي استخدمه دونالد ترامب له بعض العيوب الخطيرة

بالنسبة لدونالد ترامب، كانت الحياة في دائرة الضوء السياسي تعني الكشف عن تفاصيل حول صحته. على سبيل المثال، تفاخر ترامب باجتياز الاختبار المعرفي بعد بدء ولايته الثانية. وبالمثل، من المعروف أنه يتناول أدوية لحالات معينة بما في ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول والأكزيما، وفقًا لتقرير طبي للبيت الأبيض لعام 2025.

ومع ذلك، كان هناك دواء واحد غائب بشكل صارخ عن الوثيقة: فيناسترايد، وهو علاج لتساقط الشعر (المعروف أحيانًا بالاسم التجاري بروبيكيا) الذي اعتاد دونالد ترامب على تناوله في عام 2017 أو في عام 2017 تقريبًا. وقد يكون هذا أفضل بالنسبة له، نظرًا لعيوب الدواء الخطيرة المحتملة.

يصف الأطباء عادة فيناسترايد لعلاج مشكلتين مختلفتين خاصتين بالذكور: نمط الصلع الذكوري (نظرًا لأن فيناسترايد قد يساعد في مكافحة انحسار خط الشعر) وتضخم البروستاتا الحميد (BPH).

على الرغم من أن فيناسترايد يحظى بشعبية كبيرة، فمن المعروف أنه يسبب بعض المشاكل الكبيرة والدائمة لدى نسبة صغيرة من الرجال الذين يتناولونه. على وجه التحديد، يعاني هؤلاء الرجال مما أصبح يعرف باسم متلازمة ما بعد فيناسترايد.