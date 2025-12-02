عقار تساقط الشعر الذي استخدمه دونالد ترامب له بعض العيوب الخطيرة

بالنسبة لدونالد ترامب، كانت الحياة في دائرة الضوء السياسي تعني الكشف عن تفاصيل حول صحته. على سبيل المثال، تفاخر ترامب باجتياز الاختبار المعرفي بعد بدء ولايته الثانية. وبالمثل، من المعروف أنه يتناول أدوية لحالات معينة بما في ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول والأكزيما، وفقًا لتقرير طبي للبيت الأبيض لعام 2025.
ومع ذلك، كان هناك دواء واحد غائب بشكل صارخ عن الوثيقة: فيناسترايد، وهو علاج لتساقط الشعر (المعروف أحيانًا بالاسم التجاري بروبيكيا) الذي اعتاد دونالد ترامب على تناوله في عام 2017 أو في عام 2017 تقريبًا. وقد يكون هذا أفضل بالنسبة له، نظرًا لعيوب الدواء الخطيرة المحتملة.
يصف الأطباء عادة فيناسترايد لعلاج مشكلتين مختلفتين خاصتين بالذكور: نمط الصلع الذكوري (نظرًا لأن فيناسترايد قد يساعد في مكافحة انحسار خط الشعر) وتضخم البروستاتا الحميد (BPH).
على الرغم من أن فيناسترايد يحظى بشعبية كبيرة، فمن المعروف أنه يسبب بعض المشاكل الكبيرة والدائمة لدى نسبة صغيرة من الرجال الذين يتناولونه. على وجه التحديد، يعاني هؤلاء الرجال مما أصبح يعرف باسم متلازمة ما بعد فيناسترايد.
فهم متلازمة ما بعد فيناسترايد
تحدث متلازمة ما بعد فيناسترايد عندما يتوقف الرجال عن تناول فيناسترايد ولكنهم يستمرون في ظهور مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية. ارتبطت متلازمة ما بعد فيناسترايد بآثار جانبية معرفية ونفسية وجنسية.
على سبيل المثال، بعض الرجال الذين يقررون عدم استخدام فيناسترايد يشعرون بالضبابية العقلية، حتى بعد أشهر من التوقف عن تناول الدواء. أو لديهم تقلبات مزاجية واكتئاب شديد يعود سببه إلى استخدام فيناسترايد. وقد تم أخذ ادعاءاتهم بأن فيناسترايد هو المسؤول على محمل الجد من قبل بعض أعضاء المجتمع الطبي: فقد أرجعت مراجعة عام 2025 في مجلة علم النفس السريري فيناسترايد إلى القلق والأفكار حول إيذاء النفس بين بعض الرجال، ودعت إلى تنظيم أكثر صرامة للأدوية الناشئة.
أحد الآثار الجانبية الأكثر استمرارًا – والعاطفية – التي تم الإبلاغ عنها لمتلازمة ما بعد فيناسترايد لدى بعض الرجال هو فقدان الرغبة الجنسية ومخاوف الأعضاء الجنسية. كما لاحظت NBC News، أظهرت الأبحاث أن ما بين 1% و2% من الرجال أبلغوا عن إصابتهم بهذا النوع من الخلل الوظيفي “المستمر” لسنوات. وكشفت النتائج أن الرجال الأكثر عرضة للتأثر بمتلازمة ما بعد فيناسترايد على المدى الطويل هم أولئك الذين تناولوا الدواء لمدة سبعة أشهر على الأقل قبل أن يبلغوا 42 عاما. (للعلم، كان ترامب يبلغ من العمر 42 عاما في عام 1988، ولم يدخل فيناسترايد السوق حتى التسعينيات).
خيارات أخرى لإعادة نمو الشعر
لم تكن هناك أي تقارير تشير إلى أن ترامب قد تعرض لأي آثار جانبية سلبية للفينسترايد. لكن مراجعة عام 2020 في مجلة Neurobiology of Stress تشير إلى أن الرجال الآخرين لم يكونوا محظوظين على الأرجح. حددت المراجعة أنه على الرغم من صعوبة تشخيص متلازمة ما بعد فيناسترايد بشكل قاطع، إلا أنها تستحق المزيد من الدراسة.
لدى ترامب وغيره من الرجال الذين يريدون الحفاظ على شعرهم ممتلئًا دون اللجوء إلى الأدوية خيارات أخرى غير طبية. على سبيل المثال، يقسم بعض الرجال (والنساء) بطرق طبيعية تمامًا لتشجيع إعادة نمو الشعر بكثرة، مثل المشاركة في “تزييت فروة الرأس” (تدليك فروة الرأس بالزيت) أو الالتزام بنظام غذائي مغذٍ بشكل صحيح. (إذا كنت تريد أن ينمو شعرك بسرعة، تناول هذه الفيتامينات).
في مقابلة مع مجلة نيويورك، أوضحت خبيرة علاج فروة الرأس بريدجيت هيل لماذا يمكن أن يحفز زيت فروة الرأس نمو الشعر: “بعض الزيوت موسعات للأوعية الدموية: وهذا يعني أنها توسع الأوعية الدموية. التدليك هو أيضًا موسع للأوعية الدموية، ولكن من وجهة نظر ميكانيكية.”