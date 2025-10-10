عقار غير مكلف وشائع قد يساعد في منع عودة سرطان القولون والمستقيم

تفيد جمعية السرطان الأمريكية أن سرطان القولون والمستقيم هو السبب الثالث الأكثر شيوعًا للوفيات المرتبطة بالسرطان لدى الرجال والرابع لدى النساء. ومع ذلك، عند جمع أعدادهم، فإن سرطان القولون والمستقيم هو السبب الثاني الأكثر شيوعا للوفاة بسبب السرطان. بشكل عام، يتعرض حوالي واحد من كل 24 رجلاً وواحدة من كل 26 امرأة لخطر الإصابة بهذا النوع تحديدًا من السرطان. (اقرأ ما يمكنك فعله لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.) ومع ذلك، تشير جمعية السرطان الأمريكية أيضًا إلى أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لسرطان القولون والمستقيم هو 80٪.

وبعيدًا عن معدل البقاء المرتفع، هناك أخبار أكثر تفاؤلاً للناجين من سرطان القولون. وجدت دراسة أجريت عام 2025، ونشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، أن تناول الأسبرين يوميًا يقلل من خطر تكرار المرض بنسبة 55٪ على مدى ثلاث سنوات. كان لدى الناجين الذين تناولوا الأسبرين فرصة بنسبة 7.7% فقط لعودة السرطان. وفي الوقت نفسه، واجه المشاركون في مجموعة العلاج الوهمي خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 14.8% إلى 16.8% في نفس الإطار الزمني.