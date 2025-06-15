علامات التحذير التي تثبت صحة دونالد ترامب قد تكون في انخفاض

في الآونة الأخيرة في 11 أبريل 2025 ، كان طبيب الرئيس دونالد ترامب السنوي ، شون ب. باربابيلا ، يرسم صورة وردية إلى حد ما لصحة القائد في السبت ، واصفاها بأنها “ممتازة”. سلط التقرير الضوء على نمط حياته النشط-بما في ذلك الجولف المتكرر والجدول الزمني العام المزدحم-كمساهمين رئيسيين في رفاهه. تم تسجيل وزن ترامب عند 224 رطلاً ، بانخفاض عن 244 في عام 2020 – مما يؤكد ما يشتبه الكثيرون في وزنه – مع ضغط الدم عند 128/74. لم يظهر فحص عصبي شامل أي تشوهات إدراكية ، وادعى ترامب نفسه أنه تلقى “أعلى علامة” في الاختبارات المعرفية. لاحظت المذكرة أيضًا تندبًا في الماضي من محاولة اغتيال عام 2024 وحددت التخلص من القولون الحميد والسوليب الحميد الذي تم العثور عليه أثناء تنظير القولون (عبر البيت الأبيض).

ومع ذلك ، تكشف التقارير الإخبارية الأخيرة عن تكهنات بأن كل شيء قد لا يكون كما يبدو مع صحة الرئيس. يزعم البعض أنهم رأوا علامات على أنه قد يرتدي قسطرة مع حقيبة ساق (لكل مرآة). أيضا ، كانت هناك تقارير في مارس 2025 أن لديه يد كدمات وكان يجر ساقه اليمنى (لكل معيار الأعمال). على الرغم من أنه لم يكن هناك تأكيد لأي حالات صحية من شأنها أن تفسر هذه العلامات ، إلا أنها أثارت قلقًا من انخفاض صحة ترامب.