علامات التحذير التي تثبت صحة دونالد ترامب قد تكون في انخفاض

في الآونة الأخيرة في 11 أبريل 2025 ، كان طبيب الرئيس دونالد ترامب السنوي ، شون ب. باربابيلا ، يرسم صورة وردية إلى حد ما لصحة القائد في السبت ، واصفاها بأنها “ممتازة”. سلط التقرير الضوء على نمط حياته النشط-بما في ذلك الجولف المتكرر والجدول الزمني العام المزدحم-كمساهمين رئيسيين في رفاهه. تم تسجيل وزن ترامب عند 224 رطلاً ، بانخفاض عن 244 في عام 2020 – مما يؤكد ما يشتبه الكثيرون في وزنه – مع ضغط الدم عند 128/74. لم يظهر فحص عصبي شامل أي تشوهات إدراكية ، وادعى ترامب نفسه أنه تلقى “أعلى علامة” في الاختبارات المعرفية. لاحظت المذكرة أيضًا تندبًا في الماضي من محاولة اغتيال عام 2024 وحددت التخلص من القولون الحميد والسوليب الحميد الذي تم العثور عليه أثناء تنظير القولون (عبر البيت الأبيض).
ومع ذلك ، تكشف التقارير الإخبارية الأخيرة عن تكهنات بأن كل شيء قد لا يكون كما يبدو مع صحة الرئيس. يزعم البعض أنهم رأوا علامات على أنه قد يرتدي قسطرة مع حقيبة ساق (لكل مرآة). أيضا ، كانت هناك تقارير في مارس 2025 أن لديه يد كدمات وكان يجر ساقه اليمنى (لكل معيار الأعمال). على الرغم من أنه لم يكن هناك تأكيد لأي حالات صحية من شأنها أن تفسر هذه العلامات ، إلا أنها أثارت قلقًا من انخفاض صحة ترامب.
تفريغ الشائعات حول صحة ترامب
في حين أن التكهنات تدور عبر الإنترنت بأن بعض الكتل والمطبات المشبوهة في ساقيه السفلية وفي منطقة المنشعب يمكن أن تشير إلى استخدام كيس الساق والقسطرة ، ومع ذلك يعتقد آخرون أن الرئيس قد يرتدي أقواس الساق. وفقًا للاستقلالية ، في اليوم التالي لسقوطه أثناء تسلق الخطوات لأعلى حتى Air Force One ، كشفت الصور التي تم تكبيرها من ظهور حديقة الورد على علامات على ساقيه بانه أن بعض الفكر يمكن أن يكون علامات على الأقواس التي يرتديها لأنه غير مستقر على قدميه.
يبدو أن مقطع فيديو من مسيرة الرئيس للجولف يقدم مصداقية لنظرية الأسواق. وفقًا لـ Business Standard ، وصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذين رأوا الفيديو الرئيس بأنه “متذبذب” ويجرون ساقه اليمنى “مثل قطعة من الخشب”.
كدليل آخر على أن ترامب قد يواجه مشاكل في التوازن ، في فبراير من عام 2025 ، تم الإبلاغ على نطاق واسع أنه كان لديه كدمة كبيرة على ظهر يده اليمنى. التفسير الرسمي الذي قدمه السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارولين ليفيت هو أن العلامة كانت نتيجة لمصافحة متكررة (لكل أخبار NBC).
ما يمكن أن تشير أعراض ترامب
دون تأكيد من الرئيس ترامب أو موظفيه ، من المستحيل معرفة ما إذا كانت صحته تنخفض أو إذا كان لديه أي ظروف صحية غير معلنة. ومع ذلك ، تشرح Mayo Clinic أن قطرة القدم ، التي تؤدي إلى جر القدم ، تسبب بشكل شائع بسبب إصابة أو ضغط العصب العظمي ، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب صدمة الركبة أو مضاعفات الورك أو جراحة الركبة. يمكن أن ينتج أيضًا عن عصب مقروص في الأضرار العمود الفقري أو الأعصاب المتعلقة بمرض السكري. قد تسهم أيضًا اضطرابات العضلات أو الأعصاب مثل الضمور العضلي أو شلل الأطفال أو مرض شاركوت ماري الأسنان. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي ظروف الدماغ والنخاع الشوكي مثل السكتة الدماغية ، والتصلب المتعدد ، أو ALS (الحالة التي أثارت “تحدي دلو الجليد” الفيروسي) إلى انخفاض القدم ، والتي يتم علاجها غالبًا بأقواس.
قد يقترح طبيبك استخدام قسطرة لمجموعة متنوعة من الأسباب الطبية. يمكن أن تشمل هذه المتاعب في إفراغ المثانة (الاحتفاظ البولي) ، وفقدان السيطرة على المثانة (سلس البول) ، والانتعاش من جراحة البروستاتا أو الأعضاء التناسلية ، أو الحالات الصحية التي تؤثر على التبول الطبيعي ، مثل التصلب المتعدد أو إصابات الحبل الشوكي أو الخرف.
ليس من غير المألوف أن يظهر كبار السن من كبار السن كدمات حمراء كبيرة (purpura الاكثوي) على ظهور اليدين والساعدين ، خاصة إذا كان لديهم بشرة تالفة الشمس. يمكن أن تظهر هذه الآفات غير الضارة بعد المطبات البسيطة (أو حتى لا صدمة على الإطلاق) وقد تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع لتتلاشى ، مما يترك في بعض الأحيان تلونًا.