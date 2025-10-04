علامات التحذير على أن تلميح بيل كلينتون قد تكون في الانخفاض

لم يكن معظم الشباب على قيد الحياة حتى عندما كان الرئيس السابق بيل كلينتون أول منصته في عام 1992. كان كلينتون 46 فقط عندما تولى منصبه. للمنظور ، هو في الواقع أصغر من الرئيس الحالي دونالد ترامب.
(فيما يلي بعض علامات التحذير قد تكون صحة دونالد ترامب في الانخفاض.)
مثل العديد من الرجال في أواخر السبعينيات من القرن الماضي ، كان لدى كلينتون بعض المخاوف الصحية على مر السنين. في الآونة الأخيرة ، صورته ديلي ميل في هامبتونز تحمل مزيل الرجفان المحمول وشاشة النقل. قد تتعرف على مزيل الرجفان مثل هذه من المطارات أو المدارس أو المباني الحكومية. تقوم مزيل الرجفان بفحص إيقاع قلب الشخص ويمكنه تقديم صدمة إذا دخل شخص ما في السكتة القلبية.
في يونيو ، أثناء الترويج لكتابه “الرجل الأول” ، بدا أن كلينتون تعثرت قليلاً بينما كان يصطدم على رصيف في مدينة نيويورك. تم نشر المقطع على X ودعم شائعات حول صحته. على الرغم من أن كلينتون لم تعلق على التعثر أو مزيل الرجفان ، إلا أنه واجه بعض المشاكل الصحية في الماضي.
تاريخ بيل كلينتون مع أمراض القلب
قد يتذكر مشجعو “Saturday Night Live” انطباع Phil Hartman عن Bill Clinton الذي يديره على درب الحملة ويتوقف في McDonald’s على طول الطريق. أحد ماكدونالدز بالقرب من قصر الحاكم في أركنساس ، حتى لديه لوحة من كلينتون ، الذي غالباً ما سقط خلال صباحه يدير كحاكم. على الرغم من روتينه النشط ، احتاجت كلينتون إلى جراحة الالتفافية الرباعية بعد ثلاث سنوات فقط من مغادرة المنصب. كان فقط 58.
وفقًا لـ Politico ، تم حظر بعض شرايين كلينتون بأكثر من 90 ٪. قبل بضعة أشهر من الجراحة التي استمرت أربع ساعات ، كان يشكو من آلام في الصدر وضيق التنفس (فيما يلي تحذيرات أخرى من أمراض القلب التي يجب ألا تتجاهلها أبدًا). اعترف كلينتون أن مرضه في قلبه جاء جزئيًا من تاريخ العائلة وجزئيًا من نظامه الغذائي غير الصحي. كان لجانب والدته تاريخًا من أمراض القلب ، وقد اعترف أيضًا بأن حبه لماكدونالدز لم يفعله أي مفضلات. ومع ذلك ، لأنه بقي نشيطًا ، تمكن من التعافي بسرعة من الجراحة.
لم تنته مشاكل قلب كلينتون هناك. أخبر AARP أنه في عام 2010 رأى أخصائي أمراض القلب بعد استيقاظه شاحبًا ومتعبًا. كشفت الاختبارات أن الوريد قد فشل ، وكان بحاجة إلى إجراء آخر لإدراج اثنين من الدعامات. لم يمض وقت طويل على ذلك ، تبنى كلينتون اتباع نظام غذائي نباتي ، مما ساعده على فقد 30 رطلاً قبل حفل زفاف ابنته تشيلسي.
القضايا الصحية الأخرى لبيل كلينتون
القضايا الصحية لبيل كلينتون لا تتعلق فقط بقلبه. واجهت كلينتون أيضًا قضايا صحية أخرى يمكن أن تصبح أكثر جدية مع تقدم العمر. في حين أن التهابات المسالك البولية عادة ما يتم التعامل معها بالمضادات الحيوية ، فقد طور عدوى أمراضية في عام 2021 تقدمت إلى تعفن الدم (لكل صحيفة نيويورك تايمز). يمكن أن يحدث تعفن الدم عندما لا يحارب الجهاز المناعي العدوى فحسب ، بل يضر أيضًا بأعضاء الجسم. غالبًا ما يتطلب التسمم في المستشفى لمنع الصدمة الإنتانية ، والتي يمكن أن تكون قاتلة. عولجت كلينتون بالمضادات الحيوية وتم إصدارها بعد أقل من أسبوع.
توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يحصل البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا على لقطة الأنفلونزا كل خريف لتقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة. من المرجح أن يتم نقل كبار السن إلى المستشفى مع الأنفلونزا لأن أجهزة المناعة الخاصة بهم ليست بنفس قوة شباب الشباب. في ديسمبر 2024 ، تم نقل كلينتون إلى المستشفى في واشنطن العاصمة ، بعد تطوير حمى مرتبطة بالأنفلونزا (لكل أخبار NBC). تم إطلاق سراحه في اليوم التالي.