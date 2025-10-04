علامات التحذير على أن تلميح بيل كلينتون قد تكون في الانخفاض

لم يكن معظم الشباب على قيد الحياة حتى عندما كان الرئيس السابق بيل كلينتون أول منصته في عام 1992. كان كلينتون 46 فقط عندما تولى منصبه. للمنظور ، هو في الواقع أصغر من الرئيس الحالي دونالد ترامب.

(فيما يلي بعض علامات التحذير قد تكون صحة دونالد ترامب في الانخفاض.)

مثل العديد من الرجال في أواخر السبعينيات من القرن الماضي ، كان لدى كلينتون بعض المخاوف الصحية على مر السنين. في الآونة الأخيرة ، صورته ديلي ميل في هامبتونز تحمل مزيل الرجفان المحمول وشاشة النقل. قد تتعرف على مزيل الرجفان مثل هذه من المطارات أو المدارس أو المباني الحكومية. تقوم مزيل الرجفان بفحص إيقاع قلب الشخص ويمكنه تقديم صدمة إذا دخل شخص ما في السكتة القلبية.

في يونيو ، أثناء الترويج لكتابه “الرجل الأول” ، بدا أن كلينتون تعثرت قليلاً بينما كان يصطدم على رصيف في مدينة نيويورك. تم نشر المقطع على X ودعم شائعات حول صحته. على الرغم من أن كلينتون لم تعلق على التعثر أو مزيل الرجفان ، إلا أنه واجه بعض المشاكل الصحية في الماضي.