علامات تحذيرية: ارتعاش الجفن هو في الواقع نقص في المغذيات

تم تصميم جسم الإنسان لتقديم إشارات إنذار مبكر عندما يكون هناك خطأ ما. مهمتك هي تفسيرها، الأمر الذي قد يكون من الصعب القيام به في بعض الأحيان. بعد كل شيء، ليست كل الإشارات التحذيرية لجسمك تنطوي على الألم أو تبدو وكأنها حالات طوارئ. على سبيل المثال، خذ جفن الوخز. إنها ظاهرة شائعة، ولكن إذا أصبحت شديدة، فإن لها اسمًا خاصًا، كما لاحظت كليفلاند كلينيك: تشنج الجفن. ومع ذلك، فإن معظم حالات ارتعاش العين لا تتطلب رعاية عاجلة. لكنها تتطلب منك الاهتمام.

قد يبدو ارتعاش الجفن بمثابة إزعاج غير مهم لأنه لا يؤلم في الواقع. وفي كثير من الحالات، قد لا يكون الأمر أكثر من مجرد تجربة عابرة تنتهي في غمضة عين. ومع ذلك، إذا تكررت نوبات ارتعاش الجفن بانتظام، فقد يحاول جسمك إرسال تنبيه إليك. ومن المفارقات أن التنبيه قد لا يكون له علاقة بعينك أو المنطقة المحيطة بها. وبدلاً من ذلك، قد يشير ارتعاش الجفن الروتيني إلى شيء مختلف تمامًا. على وجه التحديد، يمكن أن يشير ذلك إلى أن النظام الغذائي الخاص بك يفتقر إلى المغذيات الأساسية المغنيسيوم.