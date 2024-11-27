علامات تحذيرية: ارتعاش الجفن هو في الواقع نقص في المغذيات

تم تصميم جسم الإنسان لتقديم إشارات إنذار مبكر عندما يكون هناك خطأ ما. مهمتك هي تفسيرها، الأمر الذي قد يكون من الصعب القيام به في بعض الأحيان. بعد كل شيء، ليست كل الإشارات التحذيرية لجسمك تنطوي على الألم أو تبدو وكأنها حالات طوارئ. على سبيل المثال، خذ جفن الوخز. إنها ظاهرة شائعة، ولكن إذا أصبحت شديدة، فإن لها اسمًا خاصًا، كما لاحظت كليفلاند كلينيك: تشنج الجفن. ومع ذلك، فإن معظم حالات ارتعاش العين لا تتطلب رعاية عاجلة. لكنها تتطلب منك الاهتمام.
قد يبدو ارتعاش الجفن بمثابة إزعاج غير مهم لأنه لا يؤلم في الواقع. وفي كثير من الحالات، قد لا يكون الأمر أكثر من مجرد تجربة عابرة تنتهي في غمضة عين. ومع ذلك، إذا تكررت نوبات ارتعاش الجفن بانتظام، فقد يحاول جسمك إرسال تنبيه إليك. ومن المفارقات أن التنبيه قد لا يكون له علاقة بعينك أو المنطقة المحيطة بها. وبدلاً من ذلك، قد يشير ارتعاش الجفن الروتيني إلى شيء مختلف تمامًا. على وجه التحديد، يمكن أن يشير ذلك إلى أن النظام الغذائي الخاص بك يفتقر إلى المغذيات الأساسية المغنيسيوم.
العلاقة بين المغنيسيوم والعضلات
لماذا يؤدي نقص المغنيسيوم إلى ارتعاش الجفن اللاإرادي؟ تكمن الإجابة في دور المغنيسيوم كمغذي رئيسي للنظام البشري وداعم للعضلات، فضلاً عن البناء الشامل للجفن.
يدعم المغنيسيوم صحة العظام والأوعية الدموية والقلب والأوعية الدموية. كما أنه حيوي لتنظيم ارتفاع السكر وإنشاء اللبنات الأساسية للخلايا البشرية. بدون المغنيسيوم، لن يتمكن جسمك من العمل بالمستويات المثلى. على سبيل المثال، قد تصاب بالتعب بسهولة أكبر، أو تعاني من تشنجات العضلات، أو تجد صعوبة في التحكم في حالة مزمنة تسبب الالتهاب. قد تجد أن عضلاتك تتشنج أيضًا. في مراجعة عام 2023 في مجلة Nutrients، قرر الباحثون أن هناك صلة بين نقص المغنيسيوم والتفاعلات العضلية مثل التشنج والتشنج لدى كبار السن.
في الأساس، قد تبدأ عضلاتك في الانقباض من حين لآخر بسبب عدم كفاية مستويات المغنيسيوم، وهنا يتدخل الجفن. يتضمن التركيب التشريحي لجفونك العضلات والأوتار والأربطة. على هذا النحو، تعتمد الجفون على المغنيسيوم تمامًا مثل العضلات الأخرى. عندما تنخفض مستويات المغنيسيوم، قد تبدأ الجفون في الرفرفة كإشارة تحذيرية لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
طرق معالجة نقص المغنيسيوم
على الرغم من أن ارتعاش الجفون قد يكون من أعراض انخفاض المغنيسيوم، إلا أنه لا يمكنك التأكد من أرقام المغنيسيوم الدقيقة لديك إلا إذا خضعت لفحص الدم. يلاحظ WebMD أن نطاق المغنيسيوم المستهدف للبالغين يتراوح بين 1.7 و 2.2 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر). وبالتالي، إذا كانت جفونك ترتعش بشكل متكرر واكتشفت من خلال الفحوصات المخبرية أن مستوى المغنيسيوم لديك أقل من 1.7 ملجم/ديسيلتر، فقد ترغب في دمج المزيد من المغنيسيوم في نظامك الغذائي.
هناك طريقتان لتزويدك بالمغنيسيوم. الأول يتطلب تناول المكملات الغذائية أو الأدوية التي تحتوي على المغنيسيوم. وفقا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، فإن المغنيسيوم الذي يتبدد في السائل (بدلا من مقاومة الذوبان) يميل إلى أن يكون أكثر توفرا حيويا. توصي المعاهد الوطنية للصحة بالبحث عن المكملات الغذائية والأدوية التي لها تلك الخصائص، مثل المغنيسيوم في أشكال اللاكتات أو الستريك، أو منتجات مثل حليب المغنيسيا. الطريقة الثانية لاستعادة مستويات المغنيسيوم لديك هي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، بما في ذلك المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة وسمك السلمون والخضار الورقية والموز.
ماذا يحدث إذا كانت مستويات المغنيسيوم طبيعية وما زلت تواجه مشاكل في ارتعاش العين؟ في هذه الحالة، قد ترغب في استكشاف الأسباب الشائعة الأخرى لرعشة العين. يمكن أن يشمل ذلك كل شيء بدءًا من الإفراط في استهلاك الكافيين والضغط العالي وحتى التعرض للملوثات وإجهاد العين (وفقًا لمايو كلينك).