علامات تحذيرية بشأن نسبة السكر في الدم لا يجب أن تتجاهلها إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا

في كل مرة تأكل فيها شيئًا ما، يبدأ جسمك في فرز العناصر الغذائية لتغذية جسمك وشفاءه. يتم تحويل الكربوهيدرات الموجودة في طعامك إلى جلوكوز لتوفير الطاقة لخلاياك. وذلك عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، لذلك يبدأ البنكرياس في إطلاق الأنسولين لتوجيه خلاياك لامتصاص مصدر الطاقة هذا.
مع تقدمك في السن، يصبح البنكرياس أقل فعالية في إنتاج وإفراز الأنسولين، لذلك قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً حتى يعود السكر في الدم إلى طبيعته. وقالت الدكتورة إيمي لي، رئيسة قسم التغذية في شركة Nucific، في مقابلة مع Health Digest، إن هذا قد يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل التعب، وفقدان التركيز، والدوار، وكثرة التبول. وقالت: “يمكن أن تكون الأعراض الأقل شيوعًا لشخص يعاني من خلل في توازن السكر، ولكنني واجهت شكاوى من خفقان القلب والصداع بسبب انخفاض السكر وارتفاعه”.
قد تعزو هذه العلامات إلى الشيخوخة العامة، ولكن مرض السكري من النوع 2 يمكن أن يتطور ببطء. من العلامات الأخرى التي قد تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، زيادة العطش، أو فقدان الوزن، أو عدم وضوح الرؤية، أو بطء شفاء الجروح. وقال لي: “أعتقد أنه في معظم الحالات، يشعر الناس بمستوى ما من الانزعاج الذي يجب أن يدفعهم إلى إجراء فحص طبي”. “الشيء الجيد الذي يجب القيام به هو إجراء فحص سنوي نموذجي مع الطبيب والذي يتضمن فحص المشكلات المحتملة لعوامل الخطر هذه.” قد تتعرض لمضاعفات خطيرة إذا لم يتم تشخيص مرض السكري من النوع الثاني وعلاجه.
ماذا يحدث إذا لم تتمكن من إدارة نسبة السكر في الدم
يمكن للأخصائي الطبي فحص مستويات A1C لديك، وهو مؤشر لمتوسط نسبة السكر في الدم على مدى بضعة أشهر. تقول الجمعية الأمريكية للسكري أن مستوى A1C الذي يبلغ 6.5% أو أعلى يشير إلى مرض السكري من النوع 2، وما بين 5.7 و6.5 يعتبر مقدمات مرض السكري. قد تحتاج إلى تناول دواء للسيطرة على مرض السكري لديك ومتابعة مستوى الجلوكوز لديك. يمكنك أيضًا التحكم في نسبة السكر في الدم من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة.
إذا لم تكن نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، فقد تصاب بتلف العين والكلى والأعصاب والقدمين والقلب. قد تفقد أيضًا الوظيفة التنفيذية لعقلك، وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 في مجلة Aging & Mental Health. في دراسة استقصائية أجريت على أكثر من 500 من كبار السن في المناطق الريفية المصابين بمرض السكري، كلما انخفض مستوى A1C لدى الشخص، زادت قدرته على التعامل مع المهام اليومية وحل المشكلات. يزيد مرض السكري من النوع الثاني من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية تحت القشرية، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2011 في مجلة Diabetes Cares أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المعالج كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السكتة الدماغية بنسبة 2.6 مرة.
عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2 فوق 50
إن مجرد تقدمك في السن لا يعني أن مرض السكري من النوع الثاني أصبح وشيكًا. هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على نسبة السكر في الدم مع تقدمك في العمر، وفقا لمقالة نشرت عام 2017 في مجلة Diabetes Care. أنت تميل إلى فقدان العضلات كجزء من عملية الشيخوخة، ويمكن أن يساهم فقدان كتلة العضلات في مقاومة الأنسولين لديك. يمكن أن يصبح جسمك مقاومًا للأنسولين إذا اكتسبت المزيد من الوزن، خاصة حول البطن.
يمكن أن تزيد الحالات المزمنة الأخرى من خطر الإصابة بمرض السكري. ارتفاع ضغط الدم وبعض الأدوية يمكن أن يزيد من مقاومة الأنسولين. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي حالات مثل التهاب المفاصل أو الاكتئاب إلى نمط حياة خامل، مما يجعل من الصعب التحكم في مستويات السكر في الدم.
ووفقا للدراسة، فإن 12% فقط من كبار السن يمارسون التمارين الرياضية بانتظام. ومع ذلك، فإن ممارسة الرياضة يمكن أن تقلل من مقاومة الأنسولين وخطر الإصابة بمرض السكري. بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، يمكن لممارسة الرياضة أن تحافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة. سواء كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 أم لا، يمكنك المساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم عن طريق استهلاك كميات أقل من السكر في نظامك الغذائي. وهذا يعني إلغاء المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات والأطعمة المصنعة.