علامات تحذيرية بشأن نسبة السكر في الدم لا يجب أن تتجاهلها إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا

في كل مرة تأكل فيها شيئًا ما، يبدأ جسمك في فرز العناصر الغذائية لتغذية جسمك وشفاءه. يتم تحويل الكربوهيدرات الموجودة في طعامك إلى جلوكوز لتوفير الطاقة لخلاياك. وذلك عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، لذلك يبدأ البنكرياس في إطلاق الأنسولين لتوجيه خلاياك لامتصاص مصدر الطاقة هذا.

مع تقدمك في السن، يصبح البنكرياس أقل فعالية في إنتاج وإفراز الأنسولين، لذلك قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً حتى يعود السكر في الدم إلى طبيعته. وقالت الدكتورة إيمي لي، رئيسة قسم التغذية في شركة Nucific، في مقابلة مع Health Digest، إن هذا قد يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل التعب، وفقدان التركيز، والدوار، وكثرة التبول. وقالت: “يمكن أن تكون الأعراض الأقل شيوعًا لشخص يعاني من خلل في توازن السكر، ولكنني واجهت شكاوى من خفقان القلب والصداع بسبب انخفاض السكر وارتفاعه”.

قد تعزو هذه العلامات إلى الشيخوخة العامة، ولكن مرض السكري من النوع 2 يمكن أن يتطور ببطء. من العلامات الأخرى التي قد تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، زيادة العطش، أو فقدان الوزن، أو عدم وضوح الرؤية، أو بطء شفاء الجروح. وقال لي: “أعتقد أنه في معظم الحالات، يشعر الناس بمستوى ما من الانزعاج الذي يجب أن يدفعهم إلى إجراء فحص طبي”. “الشيء الجيد الذي يجب القيام به هو إجراء فحص سنوي نموذجي مع الطبيب والذي يتضمن فحص المشكلات المحتملة لعوامل الخطر هذه.” قد تتعرض لمضاعفات خطيرة إذا لم يتم تشخيص مرض السكري من النوع الثاني وعلاجه.