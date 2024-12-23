علامات تحذيرية بعد ممارسة الجنس لا يجب أن تتجاهلها أبدًا

عادة ما يكون جو ما بعد ممارسة الجنس جوًا من الحب والثقة والمشاعر الطيبة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى إطلاق الأوكسيتوسين، وهو هرمون يتم إطلاقه أثناء النشوة الجنسية (عبر WebMD). يُعرف الأوكسيتوسين أيضًا باسم “هرمون الحب”، ويمكنه خفض مستويات التوتر والقلق والمساعدة في بناء الثقة والتواصل. يمكن أن يعزز أيضًا الصحة الجيدة، حيث تبين أن الأشخاص الذين يتمتعون بحياة جنسية صحية يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين لا يعيشونها.

ولكن، على الرغم من كل المشاعر الطيبة التي يمكن أن تنتج عن اللقاء الجنسي، يمكن أن تكون هناك جوانب سلبية أيضًا. قد يعاني بعض الأشخاص من الحزن أو الاكتئاب أو القلق بعد ممارسة الجنس. وفقًا لموقع PsychCentral، تُعرف هذه الحالة باسم خلل النطق بعد الجماع، ويمكن أيضًا أن تنجم عن تقلبات الهرمونات، بما في ذلك الأوكسيتوسين والدوبامين، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مثل مشاكل العلاقات أو الصدمات الجنسية السابقة التي لم يتم حلها. هناك علامات تحذيرية أخرى يمكن أن تظهر بعد ممارسة الجنس، وبالتأكيد لا ينبغي تجاهلها.