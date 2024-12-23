علامات تحذيرية بعد ممارسة الجنس لا يجب أن تتجاهلها أبدًا

عادة ما يكون جو ما بعد ممارسة الجنس جوًا من الحب والثقة والمشاعر الطيبة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى إطلاق الأوكسيتوسين، وهو هرمون يتم إطلاقه أثناء النشوة الجنسية (عبر WebMD). يُعرف الأوكسيتوسين أيضًا باسم “هرمون الحب”، ويمكنه خفض مستويات التوتر والقلق والمساعدة في بناء الثقة والتواصل. يمكن أن يعزز أيضًا الصحة الجيدة، حيث تبين أن الأشخاص الذين يتمتعون بحياة جنسية صحية يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين لا يعيشونها.
ولكن، على الرغم من كل المشاعر الطيبة التي يمكن أن تنتج عن اللقاء الجنسي، يمكن أن تكون هناك جوانب سلبية أيضًا. قد يعاني بعض الأشخاص من الحزن أو الاكتئاب أو القلق بعد ممارسة الجنس. وفقًا لموقع PsychCentral، تُعرف هذه الحالة باسم خلل النطق بعد الجماع، ويمكن أيضًا أن تنجم عن تقلبات الهرمونات، بما في ذلك الأوكسيتوسين والدوبامين، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مثل مشاكل العلاقات أو الصدمات الجنسية السابقة التي لم يتم حلها. هناك علامات تحذيرية أخرى يمكن أن تظهر بعد ممارسة الجنس، وبالتأكيد لا ينبغي تجاهلها.
نزيف
وفقًا لموقع WebMD، يمكن أن يعاني ما يقرب من 9٪ من النساء من نزيف ما بعد الجماع، مما يعني أنه ليس دائمًا سببًا مباشرًا للقلق. يمكن أن يكون سببه أي شيء بدءًا من نقص التشحيم إلى الاحتكاك الشديد أثناء ممارسة الجنس. من الممكن أيضًا أن تعاني من النزيف إذا مارست الجنس سواء في بداية الدورة الشهرية أو نهايتها. إذا كان مجرد بقع ضوئية، فمن المحتمل ألا يكون هناك ما يدعو للقلق. ومع ذلك، إذا كان النزيف حادًا أو استمر لفترة أطول من بضعة أيام، فقد يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة.
يمكن أن يعاني الرجال أيضًا من النزيف بعد ممارسة الجنس، خاصة في شكل حالة تعرف باسم دموية النطاف، أو وجود دم في الحيوانات المنوية (عبر Medical News Today). يمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب لهذه الحالة، على الرغم من أن القليل منها خطير على الإطلاق. يمكن أن يكون سببه تمزق الأوعية الدموية في البروستاتا أو الحويصلات المنوية، أو ربما عدوى المسالك البولية أو الأمراض المنقولة جنسيا. إذا كان النزيف مستمرًا أو إذا كانت لديك مخاوف من أي نوع بشأن سببه، فيجب عليك استشارة طبيبك على الفور.
ألم
يُعرف الألم أثناء ممارسة الجنس أو بعده باسم عسر الجماع ويمكن أن يحدث بسبب عدد من الأسباب، بدءًا من الأسباب الجسدية إلى النفسية (عبر Mayo Clinic). يمكن أن يكون نقص التشحيم المناسب أحد الأسباب التي تجعل الشخص يعاني من إيلاج مؤلم. يمكن أن يحدث هذا بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بسبب انقطاع الطمث، أو حتى رد فعل على بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب أو علاجات ضغط الدم. إذا كان الألم أعمق، فقد يكون علامة على حالة أكثر إلحاحًا، مثل التهاب بطانة الرحم، أو مرض التهاب الحوض، أو كيسات المبيض، أو هبوط الرحم.
يمكن أن تكون هناك أيضًا عوامل عاطفية تسبب الجماع المؤلم، وفقًا لعيادة كيرنودل. قد يرى الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب أو مشاكل في صورة الجسم مستويات الكورتيزول لديهم ويسببون الألم أثناء ممارسة الجنس. بالإضافة إلى ذلك، تشير جونز هوبكنز إلى أن النساء الناجيات من الاعتداء الجنسي والصدمات قد يساوين النشاط الجنسي بالألم. ونتيجة لذلك، قد يتوترون بشكل لا إرادي ويشعرون بالألم.
حرقان أثناء التبول أو بعده
في معظم الحالات، يمكن أن يكون التبول بعد ممارسة الجنس أمرًا جيدًا، وفقًا لموقع Medical News Today. يمكن أن ينقل الجنس البكتيريا إلى مجرى البول، ويمكن أن يساعد التبول بعد ممارسة الجنس في طرد تلك البكتيريا ومنع التهابات المسالك البولية أو عدوى المسالك البولية. وهذا مفيد بشكل خاص للنساء، اللاتي أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية بنسبة تصل إلى 30 مرة مقارنة بالرجال.
ومع ذلك، في بعض الأحيان قد يكون التبول بعد ممارسة الجنس تجربة غير مريحة ومؤلمة تقريبًا. وفقًا لإفرليويل، يمكن أن يكون التبول المؤلم ناتجًا عن التهاب المسالك البولية، ولكنه قد يكون أيضًا علامة على وجود عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الكلاميديا، أو السيلان، أو الهربس التناسلي. ويمكن أن يكون أيضًا نتيجة لرد فعل تحسسي تجاه المنتجات المستخدمة أثناء ممارسة الجنس، بما في ذلك الواقي الذكري ومواد التشحيم. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاتكس من أعراض مثل الحكة والاحمرار والتورم بالإضافة إلى التبول المؤلم. إذا كان لديك هذه الأعراض، أو التبول المؤلم بشكل عام والذي يستمر لأكثر من يومين، فمن الجيد الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية وطلب العلاج.
تسريح
يمكن لكل من الرجال والنساء تجربة شكل من أشكال الإفرازات أثناء الإثارة الجنسية وبعد ممارسة الجنس (عبر Medical News Today). يمكن أن تعاني النساء من إفراز السوائل أثناء المداعبة، وفي بعض الحالات، قد يقذف ما يصل إلى نصف النساء أثناء ممارسة الجنس، مع طرد السوائل عبر مجرى البول. ومع ذلك، إذا كانت الإفرازات ذات رائحة كريهة، أو كانت متكتلة أو متغيرة اللون، فقد تكون علامة على عدوى الخميرة أو التهاب المهبل الجرثومي.
يمكن للرجال أيضًا تجربة إفرازات من القضيب، عادةً أثناء الإثارة (عبر Healthline) على شكل قذف سابق. هذا سائل شفاف يتم إفرازه من طرف القضيب ويمكن أن يساعد في إزالة الأحماض من التبول للمساعدة في بقاء الحيوانات المنوية وكذلك تليين القضيب لممارسة الجنس. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يعاني الرجال من إفرازات خضراء أو صفراء، والتي يمكن أن تكون علامة على التهاب الإحليل، وهي حالة يمكن أن تكون علامة على مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الكلاميديا، أو الهربس، أو السيلان.
جفاف المهبل أو الألم
عادة ما يتم تشحيم بطانة المهبل بالسوائل، مما يساعد على الحفاظ على البطانة سميكة ومرنة (عبر كليفلاند كلينك). يحدث جفاف المهبل عندما تصبح الأنسجة جافة ورقيقة وضعيفة الترطيب. يؤثر جفاف المهبل على العديد من النساء في مرحلة ما من حياتهن. وهو أحد الأعراض التي يمكن أن تنتج عن انخفاض مستويات الهرمونات، وبعض الأدوية، وحتى الرضاعة الطبيعية.
وفقا للدكتورة نيكول ستاماتوبولوس، فإن جفاف المهبل هو الأكثر شيوعا بين النساء في سن اليأس بسبب التغيرات في إنتاج الهرمونات، وخاصة انخفاض هرمون الاستروجين الذي يؤدي إلى ترقق جدران المهبل. يمكن أن يسبب جفاف المهبل الألم عند الجلوس أو ممارسة الرياضة أو التبول وحتى أثناء ممارسة الجنس. النساء اللاتي يعانين من جفاف المهبل كثيرًا ما يعانين من الألم أثناء الجماع. وذلك لأنه بدون تزييت كافٍ، يسبب الاختراق احتكاكًا، مما قد يؤدي إلى الألم أو الإحساس بالحرقان أو اللسع. إذا استمر جفاف المهبل لفترة أطول من بضعة أسابيع، أو إذا كان لديك نزيف غير عادي أو إفرازات بعد ممارسة الجنس، أو إذا كانت العلاجات المتاحة دون وصفة طبية مثل المرطبات المهبلية ومواد التشحيم لا توفر الراحة، فتأكدي من الاتصال بطبيبك.
دوخة
يمكن أن يكون للدوخة بعد ممارسة الجنس تفسير بسيط مثل فرط التنفس أو الدوار أو الجفاف أو الجوع (عبر Medical News Today). يمكن أن يكون أيضًا بسبب متلازمة عدم انتظام دقات القلب الانتصابي الوضعي، وهو عندما يزيد معدل ضربات قلب الشخص فجأة عند تغيير وضعيته أو الوقوف بسرعة كبيرة. هذه الزيادة في معدل ضربات القلب يمكن أن تسبب الدوخة أو حتى الإغماء في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقلبات هرمونية قوية بسبب مزيج الهرمونات والناقلات العصبية التي يتم إنتاجها أثناء ممارسة الجنس. هذه المواد الكيميائية يمكن أن تسبب مشاعر مذهلة من البهجة. ومع نزول الجسم من أعلى مستوياته بعد ممارسة الجنس، قد يشعر بعض الأشخاص أيضًا بالدوار.
وتشمل الأسباب الأخرى الأكثر خطورة للدوخة بعد ممارسة الجنس ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، والسكتة الدماغية، ومشاكل في القلب، وفقا ل هالثلاين. بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني بعض المرضى مما يعرف بصداع النشوة الجنسية، مع دوخة لاحقة. يمكن أن يظهر هذا على شكل صداع مفاجئ يأتي بقوة شديدة، مباشرة بعد النشوة الجنسية، ويمكن أن يستمر في أي مكان من بضع دقائق إلى ما يصل إلى 72 ساعة.
الانتصاب المستمر أو المؤلم
بالنسبة للرجال، الألم أثناء الانتصاب أمر لا ينبغي تجاهله أبدًا. أفادت مجموعة Urology Associates الطبية أن ألم الانتصاب يمكن أن يكون ناجمًا عن مشكلة في تدفق الدم إلى القضيب، ويمكن أن يحدث بسبب عدد من الحالات. وتشمل هذه اضطرابات الدم، أو صدمة القضيب، أو عدوى المسالك البولية، أو رد فعل على الأدوية الموصوفة أو الأدوية الترفيهية. وفي الحالات الخطيرة، وفقا لمايو كلينك، يمكن للرجل أن يصاب بمرض بيروني. هذه حالة تتكون فيها أنسجة ندبية في أنسجة القضيب وتؤدي إلى انتصاب مؤلم ومنحني ويمكن أن تؤدي إلى خلل وظيفي جنسي ومشاكل في الانتصاب.
يمكن أيضًا أن يحدث ألم الانتصاب بسبب حالة تعرف باسم القساح، وهو الانتصاب الذي لا يهدأ (عبر WebMD). يمكن أن يكون سببها أدوية ضعف الانتصاب، أو اضطرابات الدم، أو حتى كوفيد-19. إذا كان لديك انتصاب يستمر لمدة أربع ساعات أو أكثر، فمن المهم طلب العناية الطبية على الفور.
الطفح الجلدي أو خلايا النحل
ليس من غير المعتاد أن تشعر ببعض الحكة بعد ممارسة الجنس. ويرجع ذلك إلى الاحتكاك الزائد الناتج عن عدم كفاية التشحيم (عبر Healthline). في معظم الحالات، تكون الحكة خفيفة ومؤقتة، وعادةً ما تختفي دون تدخل خارجي. ومع ذلك، عندما تصبح الحكة مستمرة أو يصعب تجاهلها، فقد يكون ذلك مؤشرًا على حالة أكثر خطورة، مثل عدوى الخميرة، أو أحد الأمراض المنقولة جنسيًا، أو نوع ما من ردود الفعل التحسسية.
ردود الفعل التحسسية الناتجة عن النشاط الجنسي يمكن أن تكون ناجمة عن عدد من الأشياء، وفقا لموقع الصحة. تحدث حساسية اللاتكس عندما يكون لدى الشخص رد فعل تجاه نوع المطاط الموجود عادة في الواقي الذكري وفي بعض الأحيان الألعاب الجنسية. يمكن أن يسبب طفح جلدي، وحرق، وحكة، وكلما استمر التعرض لفترة أطول، أصبح الأمر أسوأ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعاني النساء من حساسية تجاه السائل المنوي، مما قد يجعل ممارسة الجنس صعبة. في هذه الحالات، يمكن للشركاء الذكور ارتداء الواقي الذكري، أو يمكن للزوجين محاولة إزالة التحسس عن طريق ممارسة الجنس بانتظام.
ضيق في التنفس أو ألم في الصدر
يمكن أن يكون الشعور بضيق في التنفس بعد النشاط الجنسي أمرًا مقلقًا. وفقا لمنطقة العلاج التنفسي، يمكن أن يكون سببها المجهود البدني من الجنس نفسه. مع ارتفاع معدل ضربات القلب وعمل العضلات أثناء ممارسة الجنس، يحتاج الجسم إلى المزيد من الأكسجين، مما قد يؤدي إلى شعور الشخص بضيق في التنفس بعد ممارسة الجنس. ويمكن أيضا أن يكون ناجما عن الإجهاد. يمكن أن يؤدي القلق بشأن العلاقة أو القلق بشأن الأداء الجنسي إلى التنفس الضحل والشعور بلهث الهواء. في معظم الحالات، يجب أن يعود تنفسك إلى طبيعته بعد فترة من التعافي، لكن إذا استمرت الأعراض عليك استشارة طبيبك.
يمكن أن يعاني الشخص المصاب بالربو من اشتعال الأعراض بعد ممارسة الجنس، نظرًا للنشاط البدني القوي الناتج عن هذا الفعل. وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في BMJ Open Respiratory Research، يمكن أن يكون لنوبات الربو، وكذلك الخوف من الجنس الذي يسبب نوبة، تأثير على العلاقة الحميمة بين الشركاء. تقول حساسية تامبا أن مرضى الربو يجب أن ينتبهوا للعلامات المنبهة أثناء ممارسة الجنس (مثل الصفير أو السعال أو ضيق الصدر) والتوقف فورًا إذا ظهرت تلك الأعراض.