علامات تحذيرية تشير إلى أن انتفاخ معدتك هو في الواقع مشكلة في البروستاتا

عندما يتعلق الأمر بسرطان البروستاتا، فإن الأعراض إما أن تكون خفيفة للغاية أو لا تكون كما قد تتوقع. على سبيل المثال، يمكن أن تكون آلام الظهر، وكذلك شحوب الجلد، علامات تحذيرية تشير إلى أنك قد تكون مصابًا بسرطان البروستاتا. ومن بين المشكلات الجسدية غير المتوقعة الأخرى التي قد تنشأ عندما يحاول جسمك إخبارك بأنك مصاب بسرطان البروستاتا، انتفاخ البطن.
“يحدث انتفاخ البطن الناتج عن مشاكل البروستاتا بسبب موقع البروستاتا (غدة صغيرة أسفل المثانة عند الذكور)”، هذا ما صرحت به الدكتورة سولاجنا ميسرا، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الطب، لـ Health Digest حصريًا. “عند الالتهاب لأي سبب، يمكن أن يتسبب التهاب البروستاتا (يعني “التهاب” ليس بسبب سبب محدد منسوب)، أو التهاب البروستاتا، في تعطل النهايات العصبية المحلية وتأثرها، مما قد يتسبب في تهيج أو تغيير في حركات الأمعاء”. وبسبب هذا التحول، يمكن أن تتبعه أعراض مثل آلام أسفل المعدة وانتفاخ البطن البغيض. ووفقًا للدكتورة ميسرا، يمكن أن تكون متلازمة المسالك البولية السفلية (LUTS) أيضًا علامة على سرطان البروستاتا.
إذا كنت تعاني من تضخم البروستاتا ولاحظت أن بطنك منتفخ أكثر من المعتاد ـ وليس فقط لأنك تناولت وجبة إفطار “الرجل الجائع” التي يقدمها كل شخص تقريباً ـ فمن المؤكد أنك تريد الاتصال بطبيبك. فقد لا يكون الأمر على الإطلاق، أو قد يكون شيئاً ما على الإطلاق.
أعراض أخرى محتملة لسرطان البروستاتا قد تصاحب انتفاخ البطن
ما قد يثير الحيرة بشأن انتفاخ البطن هو أنه قد يشير إلى أكثر من شيء واحد. بالتأكيد، إنه من بين علامات التحذير من سرطان البروستاتا، ولكنه أيضًا أحد أعراض التهاب البروستاتا. في كلتا الحالتين، من المرجح جدًا أن انتفاخ البطن ليس المشكلة الوحيدة التي تعاني منها.
تقول الدكتورة سولاجنا ميسرا: “بشكل عام، يمكن أن يكون التهاب البروستاتا الحاد مروعًا. فالرجال يصابون عمومًا بمرض حاد، مع أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والقشعريرة وآلام الجسم وآلام الخصيتين وألم في طرف القضيب وألم أثناء التبول أو البول غير الطبيعي، بما في ذلك البول العكر أو الدموي وصعوبة التبول أو التبول المفرط وألم العجان وألم أسفل البطن/ألم أسفل الرحم، وأكثر من ذلك”. بعبارة أخرى، إذا وصلت إلى النقطة في المرض حيث يمتد معدتك إلى ما هو أبعد من معاييرها الطبيعية، فلن تكون هذه هي المشكلة الوحيدة التي تعاني منها. ولكن كما يشير الدكتور ميسرا، بقدر ما تشير هذه الأعراض إلى احتمال الإصابة بالتهاب البروستاتا، فقد تكون موجودة أيضًا بسبب سرطان البروستاتا – إذا تطور سرطان البروستاتا إلى المنطقة الشديدة.
وبما أن سرطان البروستاتا يتم فحصه، فقد يعتقد الرجال أن هذه الأعراض ترجع إلى التقدم في السن، كما يوضح الدكتور ميسرا. ومع ذلك، قد لا يكون الأمر كذلك. يقول الدكتور ميسرا: “يمكن أن يتراوح سرطان البروستاتا من النمو السريع جدًا إلى النمو البطيء”. في الأساس، لا يمكنك أبدًا معرفة ما يحدث أو سبب تصرف جسمك بالطريقة التي هو عليها حتى تتحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية.
متى يجب عليك زيارة الطبيب لعلاج انتفاخ البطن
ما هو أفضل وقت لزيارة الطبيب بخصوص انتفاخ البطن؟ تقول الدكتورة سولاجنا ميسرا: “في أي وقت!”. ولأن انتفاخ البطن من غير المرجح أن يظهر دون مشاكل أخرى، فهناك احتمال كبير أن تشعر ببعض الانزعاج. وإذا كانت هذه هي الحالة، فلا داعي لتأخير زيارة عيادة الطبيب.
يقول الدكتور ميسرا: “نحن جميعًا نتجاهل إلى حد كبير الانتفاخ والأعراض المصاحبة له، وغالبًا ما نعزو مشاكل الانتفاخ إلى الشيخوخة وصعوبة الهضم، لكن الانتفاخ يمكن أن يشير إلى العديد من الأشياء الخاطئة، من سرطان المبيض لدى النساء إلى كونه العرض الوحيد لمشاكل البروستاتا لدى الرجال”. على الرغم من أن الجسم المتقدم في السن يتعرض حقًا لضغوط شديدة، إلا أنه كلما ظهر أي شيء غير مألوف وجديد عليك، فأنت تريد إخبار طبيبك. وكما يشير الدكتور ميسرا، فإن التواصل الجيد بين المرضى وأطبائهم أمر بالغ الأهمية.
إذا كان انتفاخ معدتك يشمل دمًا في البول أو السائل المنوي، أو فقدانًا سريعًا وغير مبرر للوزن، أو سلسًا في البول، فإن الدكتورة ميسرا تصنف هذه الأعراض على أنها مثيرة للقلق ويجب معالجتها على الفور. في الواقع، تنصحك الدكتورة ميسرا بعدم الذهاب إلى عيادة الطبيب والتوجه مباشرة إلى غرفة الطوارئ للتقييم.