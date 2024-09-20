علامات تحذيرية تشير إلى أن انتفاخ معدتك هو في الواقع مشكلة في البروستاتا

عندما يتعلق الأمر بسرطان البروستاتا، فإن الأعراض إما أن تكون خفيفة للغاية أو لا تكون كما قد تتوقع. على سبيل المثال، يمكن أن تكون آلام الظهر، وكذلك شحوب الجلد، علامات تحذيرية تشير إلى أنك قد تكون مصابًا بسرطان البروستاتا. ومن بين المشكلات الجسدية غير المتوقعة الأخرى التي قد تنشأ عندما يحاول جسمك إخبارك بأنك مصاب بسرطان البروستاتا، انتفاخ البطن.

“يحدث انتفاخ البطن الناتج عن مشاكل البروستاتا بسبب موقع البروستاتا (غدة صغيرة أسفل المثانة عند الذكور)”، هذا ما صرحت به الدكتورة سولاجنا ميسرا، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الطب، لـ Health Digest حصريًا. “عند الالتهاب لأي سبب، يمكن أن يتسبب التهاب البروستاتا (يعني “التهاب” ليس بسبب سبب محدد منسوب)، أو التهاب البروستاتا، في تعطل النهايات العصبية المحلية وتأثرها، مما قد يتسبب في تهيج أو تغيير في حركات الأمعاء”. وبسبب هذا التحول، يمكن أن تتبعه أعراض مثل آلام أسفل المعدة وانتفاخ البطن البغيض. ووفقًا للدكتورة ميسرا، يمكن أن تكون متلازمة المسالك البولية السفلية (LUTS) أيضًا علامة على سرطان البروستاتا.

إذا كنت تعاني من تضخم البروستاتا ولاحظت أن بطنك منتفخ أكثر من المعتاد ـ وليس فقط لأنك تناولت وجبة إفطار “الرجل الجائع” التي يقدمها كل شخص تقريباً ـ فمن المؤكد أنك تريد الاتصال بطبيبك. فقد لا يكون الأمر على الإطلاق، أو قد يكون شيئاً ما على الإطلاق.