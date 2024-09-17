علامات تحذيرية تشير إلى أن ضعف الانتصاب لدى الرجل هو في الواقع سرطان البروستاتا

Sahil El Mekki

الصحة
علامات تحذيرية تشير إلى أن ضعف الانتصاب لدى الرجل هو في الواقع سرطان البروستاتا

نظرًا لكونه ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال وثاني أكثر أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان بين الرجال، فإن سرطان البروستاتا هو بالتأكيد شيء يجب على كل من يعاني من البروستاتا فوق سن 65 عامًا مناقشته مع طبيبه. على الرغم من أن سرطان البروستاتا هو سرطان بطيء النمو نسبيًا ويمكن لبعض الأشخاص التعايش معه بالفعل ولا يحتاجون إلى علاج، إلا أن علامات سرطان البروستاتا قد تكون خفية. في الواقع، في بعض الحالات لا توجد أعراض على الإطلاق، ومن هنا يأتي السبب وراء كون سرطان البروستاتا مميتًا للغاية.

غالبًا ما يرتبط وجود دم في البول أو صعوبة التبول بسرطان البروستاتا المبكر، وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان؛ ومع تقدم السرطان، يمكن أن تنشأ مشكلات أخرى أكثر وضوحًا. أحد هذه المشكلات هو ضعف الانتصاب. قال الدكتور جاستن هومان، أخصائي المسالك البولية المعتمد وأخصائي الصحة الجنسية والإنجابية للرجال، حصريًا لمجلة Health Digest: “يمكن أن يرتبط ضعف الانتصاب أحيانًا بسرطان البروستاتا، لكنه لا يكون عادةً أول أعراضه”. كما أوضح الدكتور هومان، فإن ضعف الانتصاب غالبًا ما يكون نتيجة لخيارات علاج سرطان البروستاتا. ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضًا علامة تحذير من المرض نفسه. وقال: “في بعض الحالات، إذا نما سرطان البروستاتا بدرجة كافية، فقد يؤثر بشكل غير مباشر على الوظيفة الانتصابية عن طريق التدخل في الهياكل المحلية أو التسبب في التعب والضعف العام”.

علامات تحذيرية من سرطان البروستاتا قد تصاحب ضعف الانتصاب

نظرًا لأن ضعف الانتصاب لا يعد عادةً أحد العلامات الأولية لسرطان البروستاتا، فهناك احتمال كبير جدًا أن ضعف الانتصاب الذي تعاني منه ليس المشكلة الجسدية الوحيدة التي تعاني منها. قال الدكتور جاستن هومان لمجلة هيلث دايجست: “إذا كان سرطان البروستاتا هو سبب ضعف الانتصاب، فستلاحظ عادةً علامات تحذيرية أخرى، مثل صعوبة التبول، أو وجود دم في البول أو السائل المنوي، أو ألم في أسفل الظهر أو الحوض، أو تغير في وتيرة أو قوة تدفق البول”.

لكن قبل أن تفترض الأسوأ، من المهم التأكيد على أن هذه الأعراض تشير فقط إلى احتمال وجود مشكلة في البروستاتا أو الجهاز البولي، ولا تضمن أنها سرطان البروستاتا بشكل مؤكد. لذا، خذ نفسًا عميقًا. وفقًا للدكتور هومان، فإن هذه الأعراض تستحق ببساطة مزيدًا من التحقيق من أجل الوصول إلى حقيقة الأمر.

متى يجب عليك زيارة الطبيب لعلاج ضعف الانتصاب

حتى لو لم يصاحب ضعف الانتصاب لديك أي أعراض أخرى ويبدو وكأنه مشكلة قائمة بذاتها، فإنه لا يزال ليس شيئًا يجب تجاهله. وفقًا لعيادة مايو، فإن أكثر من 50% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا عانوا من ضعف الانتصاب، مما يعني أنه شائع جدًا ولا يوجد أي عيب فيه على الإطلاق.

قال الدكتور جاستن هومان: “يجب عليك زيارة الطبيب لعلاج ضعف الانتصاب إذا كان مستمرًا أو يؤثر على جودة حياتك. إذا استمر لأكثر من بضعة أشهر، أو إذا كان مرتبطًا بأعراض أخرى مثل التعب، أو انخفاض الرغبة الجنسية، أو أي من علامات التحذير المذكورة سابقًا، فمن الجيد إجراء تقييم”.

من المهم أيضًا أن تعرف أنه على الرغم من وجود العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الانتصاب، من الأسباب الجسدية إلى النفسية، إلا أنه قد يكون أيضًا علامة على وجود شيء آخر، إلى جانب سرطان البروستاتا. وكما أوضح الدكتور هومان، فإن هذه الحالات الصحية المحتملة قد تكون أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري أو اختلال التوازن الهرموني، والتي ستتطلب العلاج. إذا كان الأمر مجرد ضعف انتصاب عادي، فيمكن لطبيبك أن يصف لك دواءً لعلاج ضعف الانتصاب لمساعدتك على استعادة قوتك الجنسية.

Sahil El Mekki

Sahil El Mekki

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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