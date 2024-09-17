علامات تحذيرية تشير إلى أن ضعف الانتصاب لدى الرجل هو في الواقع سرطان البروستاتا

نظرًا لكونه ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال وثاني أكثر أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان بين الرجال، فإن سرطان البروستاتا هو بالتأكيد شيء يجب على كل من يعاني من البروستاتا فوق سن 65 عامًا مناقشته مع طبيبه. على الرغم من أن سرطان البروستاتا هو سرطان بطيء النمو نسبيًا ويمكن لبعض الأشخاص التعايش معه بالفعل ولا يحتاجون إلى علاج، إلا أن علامات سرطان البروستاتا قد تكون خفية. في الواقع، في بعض الحالات لا توجد أعراض على الإطلاق، ومن هنا يأتي السبب وراء كون سرطان البروستاتا مميتًا للغاية.

غالبًا ما يرتبط وجود دم في البول أو صعوبة التبول بسرطان البروستاتا المبكر، وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان؛ ومع تقدم السرطان، يمكن أن تنشأ مشكلات أخرى أكثر وضوحًا. أحد هذه المشكلات هو ضعف الانتصاب. قال الدكتور جاستن هومان، أخصائي المسالك البولية المعتمد وأخصائي الصحة الجنسية والإنجابية للرجال، حصريًا لمجلة Health Digest: “يمكن أن يرتبط ضعف الانتصاب أحيانًا بسرطان البروستاتا، لكنه لا يكون عادةً أول أعراضه”. كما أوضح الدكتور هومان، فإن ضعف الانتصاب غالبًا ما يكون نتيجة لخيارات علاج سرطان البروستاتا. ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضًا علامة تحذير من المرض نفسه. وقال: “في بعض الحالات، إذا نما سرطان البروستاتا بدرجة كافية، فقد يؤثر بشكل غير مباشر على الوظيفة الانتصابية عن طريق التدخل في الهياكل المحلية أو التسبب في التعب والضعف العام”.