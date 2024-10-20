علامات تحذيرية على إصابة البروستاتا بالعدوى (وماذا تفعل حيال ذلك)

توجد غدة البروستاتا في الجهاز التناسلي الذكري، وهي ضرورية للصحة الجنسية. على سبيل المثال، بدون البروستاتا التي تساعد في إخراجها من الجسم، لن يتمكن السائل المنوي أبدًا من تخصيب بويضة المرأة.
مع تقدم الرجال في العمر، يمكن أن تبدأ غدد البروستاتا في تغيير شكلها. وعلى وجه التحديد، كما يوضح المعهد الوطني للسرطان، تميل البروستاتا لدى الرجل إلى التزايد على مر السنين. وبما أنها تقع تحت المثانة مباشرة، فإن نمو البروستاتا يمكن أن يؤدي إلى تكرار التبول ومشاكل في الإفراغ. ومع ذلك، فإن نمو البروستاتا الطبيعي ليس هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يسبب مخاوف تتعلق بالبروستاتا لدى الرجال.
الرجال الذين يعانون من التهاب البروستاتا يكون لديهم التهاب في البروستاتا (وهو أمر يختلف عن مجرد وجود البروستاتا أكبر من المتوسط). يمكن أن ينجم التهاب البروستاتا عن عدوى بكتيرية حادة أو مزمنة. بالإضافة إلى صعوبة التبول، هناك بعض العلامات المميزة لالتهاب البروستاتا المرتبط بالعدوى. من المهم معرفة هذه الأمور، لأنه إذا تركت عدوى البروستاتا دون تشخيص أو علاج، فقد يكون لها عواقب صحية خطيرة.
الحمى والقشعريرة وعدم الراحة في أسفل البطن
تقدر عيادة كليفلاند أن حوالي نصف الرجال سيتم تشخيص إصابتهم بالتهاب البروستاتا في وقت ما من حياتهم. ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت (أو أحد أفراد أسرتك) مصابًا بالتهاب البروستاتا الناجم عن العدوى؟ بشكل عام، تؤدي عدوى البروستاتا إلى نوع واحد على الأقل من عدة أنواع من الاستجابات الجسدية.
الأول هو الأعراض التي تعزى في كثير من الأحيان إلى نزلات البرد أو الأنفلونزا، بحسب موقع Healthline. وتشمل هذه الحمى والأوجاع واضطراب المعدة والتقيؤ. نظرًا لأنها تعكس أعراض حالات أخرى، فقد لا تعتقد أنها عدوى في البروستاتا. ولكن يمكن أن تكون مصحوبة بأعراض أخرى تركز بشكل أكبر على الجزء السفلي من الجذع والفخذ والمناطق التناسلية. على سبيل المثال، يمكن أن يشير الشعور بالألم أو الانزعاج في البطن أو أسفل الظهر إلى وجود عدوى. يمكن أن تكون صعوبة الذهاب إلى الحمام (أو الذهاب “طوال الوقت”) والألم أثناء التبول من العلامات أيضًا. كن على اطلاع بالدم في البول أيضًا.
خلاصة القول: أي تغييرات غير عادية تحدث حول البروستاتا تستحق إجراء فحص طبي. وبدون علاج، يحذر ماونت سيناي من أن التهابات البروستاتا يمكن أن تؤدي إلى انتشار العدوى والخراجات والألم المستمر.
المضادات الحيوية لرعاية البروستاتا
من أولى العلاجات التي يلجأ إليها الأطباء عند مساعدة المرضى المصابين بالتهابات البروستاتا هي المضادات الحيوية. على الرغم من وجود العديد من المضادات الحيوية في السوق، إلا أن بعضها موصوف أكثر من البعض الآخر. تسرد الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة العديد من الأدوية، بما في ذلك الدوكسيسيكلين والسيبروفلوكساسين. يعتمد مسار العلاج لكل رجل على نتائج الثقافة (عبر StatPearls).
ويشير مستشفى سانت لوك إلى أن التدخل الجراحي قد يكون مناسبًا للرجال الذين تقاوم التهابات البروستاتا لديهم العلاج بالمضادات الحيوية. يسرد المستشفى علاجات بديلة أيضًا، بما في ذلك استخدام المكملات الغذائية مثل كيرسيتين، وبيتا سيتوستيرول، وفيتامين سي. ومع ذلك، قد لا تكون العلاجات البديلة لعدوى البروستاتا فعالة كعلاج، ولكن، كما ذكر المستشفى، قد تكون أكثر ملاءمة. تدابير لتحقيق صحة البروستاتا في المستقبل.
إن الإصابة بعدوى تسبب التهاب البروستاتا ليست تجربة ممتعة. لتقليل فرص تكرار المرض، قد يرغب الرجال في اتباع بعض الخطوات الوقائية. يقترح WebMD ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وشرب الماء، والحد من استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول، وتجنب المكونات الحارة.