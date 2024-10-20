علامات تحذيرية على إصابة البروستاتا بالعدوى (وماذا تفعل حيال ذلك)

توجد غدة البروستاتا في الجهاز التناسلي الذكري، وهي ضرورية للصحة الجنسية. على سبيل المثال، بدون البروستاتا التي تساعد في إخراجها من الجسم، لن يتمكن السائل المنوي أبدًا من تخصيب بويضة المرأة.

مع تقدم الرجال في العمر، يمكن أن تبدأ غدد البروستاتا في تغيير شكلها. وعلى وجه التحديد، كما يوضح المعهد الوطني للسرطان، تميل البروستاتا لدى الرجل إلى التزايد على مر السنين. وبما أنها تقع تحت المثانة مباشرة، فإن نمو البروستاتا يمكن أن يؤدي إلى تكرار التبول ومشاكل في الإفراغ. ومع ذلك، فإن نمو البروستاتا الطبيعي ليس هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يسبب مخاوف تتعلق بالبروستاتا لدى الرجال.

الرجال الذين يعانون من التهاب البروستاتا يكون لديهم التهاب في البروستاتا (وهو أمر يختلف عن مجرد وجود البروستاتا أكبر من المتوسط). يمكن أن ينجم التهاب البروستاتا عن عدوى بكتيرية حادة أو مزمنة. بالإضافة إلى صعوبة التبول، هناك بعض العلامات المميزة لالتهاب البروستاتا المرتبط بالعدوى. من المهم معرفة هذه الأمور، لأنه إذا تركت عدوى البروستاتا دون تشخيص أو علاج، فقد يكون لها عواقب صحية خطيرة.