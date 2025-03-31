علامات تحذير من بشرتك لا يجب أن تتجاهلها

بشرتك هي أكبر عضو في جسمك ، حيث تعمل كحاجز وقائي ضد الالتهابات والجراثيم والعناصر البيئية. تتلقى بشرتك حوالي 500 مليون خلية جلدية كل يوم وتتجدد كل 27 يومًا. مع الكثير من النشاط ، ليس من المستغرب أن تتفاعل بشرتك مع مواقف مختلفة. حكة بشرتك من لدغة البعوض. غالبًا ما تحترق بشرتك إذا تعرضت لأشعة الشمس. في بعض الأحيان ، سوف يسد الزيت والبكتيريا على بشرتك مسامك ، مما يؤدي إلى بثرة.
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معظم الوقت ، هذه التغييرات في الجلد غير ضارة واضحة من تلقاء نفسها. ولكن ماذا عن أولئك الذين لا يفعلون ذلك؟ قد تكون بعض الطفح الجلدي المستمر أو تلون أو المطبات غير العادية هي طريقة جسمك في صوت إنذار. في حين أن بعض مشكلات الجلد تنبع من المهيجات الخارجية ، يمكن للبعض الآخر الإشارة إلى شيء أكثر خطورة يحدث تحت السطح. يمكن أن يساعدك الانتباه إلى علامات التحذير هذه على الاهتمام بالمخاوف الصحية المحتملة في وقت مبكر.
يمكن أن يكون الطفح الأحمر على الوجه أو خلف الأذنين الحصبة
إذا كان لديك حمى أو سعال أو سيلان أنف أو عيون حكة ، فقد تعتقد أن لديك بارد أو كوفيد 19. كما أن الحصبة لديها هذه الأعراض ، لكن الطفح الجلدي سوف يتطور بعد بضعة أيام. قد ينشأ الطفح الجلدي خلف أذنيك أو على وجهك ، وعادة ما لا يحكة. مع انتشار الطفح الجلدي ، سيكون بشرتك بقع حمراء أو بنية. قد يطور الأشخاص الذين يعانون من الحصبة أيضًا بقع بيضاء حولها أو في الفم. يمكن أن تكون الحصبة خطرة على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ، ولكن يمكن أن يعاني لقاح الأشخاص الذين لا يعانون من الحصبة (MMR) من مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب السحايا أو العمى أو النوبات.
بدون حماية التطعيم ، يمكن لفيروس الحصبة أن يصيب 9 من كل 10 أشخاص يتلامسون معها. يمكن أن تكون الحصبة صعبة لأن الأعراض قد لا تظهر إلا حتى 10 أيام بعد تعرضها. وهذا يعني أن الأشخاص المصابين يمكن أن ينشر المرض بسرعة للآخرين دون معرفة ذلك. لا يزال الأشخاص الذين يعانون من الحصبة معدية لمدة تصل إلى أربعة أيام بعد ظهور الطفح الجلدي.
وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تم القضاء على الحصبة في الولايات المتحدة في عام 2000 بسبب جهود التطعيم الناجحة. ومع ذلك ، اعتبارًا من 7 مارس 2025 ، أبلغت الوكالة عن 208 حالة مؤكدة واثنين من الوفيات المتعلقة بالتفشي في تكساس ونيو مكسيكو ، مع توقع المزيد من الحالات. كانت معظم هذه الحالات من بين الأشخاص الذين لم يتم تلقيحهم.
على الرغم من هذه الفاشيات ، فإن خطر الحصبة الواسعة النطاق لا يزال منخفضًا في الولايات المتحدة بسبب برامج التحصين. ومع ذلك ، فإنها لا تزال مشكلة في بلدان أخرى ، وقد يصاب المسافرون الأمريكيون الذين لم يتم تلقيحهم بالفيروس وقد يصابون بالآخرين. ينصح مركز السيطرة على الأمراض بأن يجب على المسافرين حماية أنفسهم من الحصبة من خلال الحصول على لقاح MMR (إذا لم يكن لديهم بالفعل).
قد يكون التورم المؤلم في ساقك تجلط الوريد العميق
عندما تصطدم ساقك على كرسي ، ستلاحظ على الأرجح كدمة سيئة (ناهيك عن الألم) بعد يوم أو يومين. تحدث كدمة عندما تمزق الأوعية الدموية الصغيرة أسفل بشرتك. جلطة الدم أكثر خطورة لأنها نتيجة لتكثيف الدم داخل عروقك وشرايينك. قد لا تكون جلطات الدم مرئية مثل كدمة ولكن بدلاً من ذلك تشعر وكأنها تشنج أو تورم في المنطقة المصابة ، عادة الساق. قد تشعر أيضًا بالدفء ، وقد تظهر المنطقة حمراء قليلاً. على عكس كدمة ، ستستمر جلطة الدم لعدة أشهر أو سنوات.
يمكن أن تكون جلطات الدم خطيرة بشكل خاص عندما تتشكل في الأوردة العميقة داخل جسمك ، وهي حالة تُعرف باسم تجلط الدم العميق (DVT). على الرغم من أن الجلطة في الوريد السطحي عادة لا تهدد الحياة ، إلا أن DVT يمكن أن تصبح خطيرة إذا انهارت الجلطة وتسافر إلى رئتيك ، مما قد يتسبب في انسداد رئوي يهدد الحياة.
يمكنك تطوير DVT بعد فترات طويلة من عدم النشاط ، مثل رحلة طويلة أو سيارة. الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الأوردة الدوالي أو أمراض المناعة الذاتية أو السرطان معرضون لخطر أكبر ل DVT. يمكن أن يزيد التدخين والحمل والعلاج الهرموني من خطر الإصابة بـ DVT.
يمكن أن يأتي طفح جلدي أرجواني محمر في الساقين السفلية من التهاب الأوعية الدموية
يمكن أن يكون الطفح الجلدي محبطًا ، خاصةً عندما يحكة. على الرغم من أن الكثير منهم واضحون من تلقاء أنفسهم ، إلا أن طفحًا لا يزال قائما لعدة أيام – خاصة عندما يرافقه أعراض أخرى – يمكن أن يكون علامة على وجود شيء أكثر خطورة.
Henoch-Schönlein Purpura ، المسمى الآن IgA التهاب الأوعية الدموية ، هو حالة تسبب الالتهاب في الأوعية الدموية. يظهر عادةً كقعلات صغيرة أرجوحة على الساقين أو الأرداف السفلية. جنبا إلى جنب مع الطفح الجلدي ، قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الأوعية الدموية IgA في الركبتين أو الكاحلين ، أو ألم البطن ، أو القضايا الهضمية. في بعض الحالات ، يمكن أن تؤثر الحالة على الكلى ، مما يؤدي إلى الدم أو البروتين في البول.
وفقًا لمستشفى الأطفال في فيلادلفيا ، فإن السبب الدقيق لالتهاب الأوعية الدموية IGA غير معروف ، ولكن قد يتم تشغيله بسبب عوامل بيئية مثل الالتهابات. في حين أنه يؤثر بشكل أساسي على الأطفال دون سن العاشرة ، يمكن للبالغين أيضًا تطوير هذه الحالة. قامت مقالة عام 2012 في حوليات الأكاديمية الهندية لعلم الأعصاب بتوثيق امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا تعرضت لسكتة دماغية بسبب التهاب الأوعية الدموية IgA. على الرغم من أن مثل هذه الحالات غير شائعة ، إلا أن هذه الحالة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تلف الكلى أو انسداد الأمعاء.
قد يكون طفح جلدي على راحة يدك وقدميك متلازمة صدمة سامة
متلازمة الصدمة السامة (TSS) هي عدوى ناتجة عن المكورات العنقودية الذهبية ، والمكورات العقدية ، أو بكتيريا Sordellii Clostridium. قد تتسبب TSS المكورات العنقودية في أعراض مثل الحمى أو الصداع أو انخفاض ضغط الدم أو آلام العضلات ، ولكن قد ترى أيضًا طفحًا أحمر مسطحًا على جسمك. بعد تجربة هذه الأعراض ، قد تلاحظ صفوفًا كبيرة من الجلد تقشر ، معظمها على راحة يدك وباطن قدميك. قد يظهر TSS المكورات العقدية طفحًا متماثلًا وتقشيرًا ، مصحوبًا بأعراض أخرى مثل انخفاض ضغط الدم ، وتنفس المتاعب ، والكدمات بسهولة. C. sordellii قد تظهر أعراض الأنفلونزا ولكن ليس لديه نفس الطفح (لكل الطب جونز هوبكنز). تشمل مضاعفات TSS الأضرار التي لحقت بالكلية أو القلب أو الكبد ، ولكن يمكن أن تكون TSS قاتلة.
في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ، ارتبطت TSS المكورات العنقودية في الغالب مع النساء اللائي يستخدمن سدادات امتصاص للغاية ، لكن المواد المستخدمة في هذه السدادات قد تغيرت. تقول Mayo Clinic إن النساء الشهاشات يمثلن نصف عدوى TSS هذه ، ويمكن أن تحدث TSS في أي شخص. إن الأنفلونزا الحديثة أو جدري الماء أو الجراحة أو القطع أو الحرق قد تعرضك لخطر أكبر ل TSS. يمكن أن تحدث TSS أيضًا إذا كنت مستخدمًا متكررًا لإسفنجات وسائل منع الحمل ، أو الحجاب الحاجز ، أو السدادات البسيطة للغاية ، أو أكواب الحيض.