علامات تحذير من بشرتك لا يجب أن تتجاهلها

إذا كان لديك حمى أو سعال أو سيلان أنف أو عيون حكة ، فقد تعتقد أن لديك بارد أو كوفيد 19. كما أن الحصبة لديها هذه الأعراض ، لكن الطفح الجلدي سوف يتطور بعد بضعة أيام. قد ينشأ الطفح الجلدي خلف أذنيك أو على وجهك ، وعادة ما لا يحكة. مع انتشار الطفح الجلدي ، سيكون بشرتك بقع حمراء أو بنية. قد يطور الأشخاص الذين يعانون من الحصبة أيضًا بقع بيضاء حولها أو في الفم. يمكن أن تكون الحصبة خطرة على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ، ولكن يمكن أن يعاني لقاح الأشخاص الذين لا يعانون من الحصبة (MMR) من مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب السحايا أو العمى أو النوبات.

بدون حماية التطعيم ، يمكن لفيروس الحصبة أن يصيب 9 من كل 10 أشخاص يتلامسون معها. يمكن أن تكون الحصبة صعبة لأن الأعراض قد لا تظهر إلا حتى 10 أيام بعد تعرضها. وهذا يعني أن الأشخاص المصابين يمكن أن ينشر المرض بسرعة للآخرين دون معرفة ذلك. لا يزال الأشخاص الذين يعانون من الحصبة معدية لمدة تصل إلى أربعة أيام بعد ظهور الطفح الجلدي.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تم القضاء على الحصبة في الولايات المتحدة في عام 2000 بسبب جهود التطعيم الناجحة. ومع ذلك ، اعتبارًا من 7 مارس 2025 ، أبلغت الوكالة عن 208 حالة مؤكدة واثنين من الوفيات المتعلقة بالتفشي في تكساس ونيو مكسيكو ، مع توقع المزيد من الحالات. كانت معظم هذه الحالات من بين الأشخاص الذين لم يتم تلقيحهم.

على الرغم من هذه الفاشيات ، فإن خطر الحصبة الواسعة النطاق لا يزال منخفضًا في الولايات المتحدة بسبب برامج التحصين. ومع ذلك ، فإنها لا تزال مشكلة في بلدان أخرى ، وقد يصاب المسافرون الأمريكيون الذين لم يتم تلقيحهم بالفيروس وقد يصابون بالآخرين. ينصح مركز السيطرة على الأمراض بأن يجب على المسافرين حماية أنفسهم من الحصبة من خلال الحصول على لقاح MMR (إذا لم يكن لديهم بالفعل).