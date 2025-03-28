علامات تحذير من عينيك يجب ألا تتجاهل

يمكننا أن نقول الكثير من العيون. على سبيل المثال ، إذا كان شخص ما منهكًا أو كان يبكي ، تكشف عيونهم ذلك. يمكن أن تعبر العيون عن المشاعر مثل الغضب والخوف والحزن وحتى الحب. ما يمكن أن تفعله العيون أيضًا هو أن تعطينا رؤوسًا حتى عندما يكون هناك شيء غير صحيح تمامًا في بقية أجسامنا. من المستغرب في الواقع أنواع الأشياء التي تكشفها أعيننا عن صحتنا.

في الواقع ، يمكن أن تخبرنا عيوننا إذا كان لدينا ارتفاع في ضغط الدم ، مرض السكري ، مشاكل الكبد ، التصلب المتعدد ، التهاب المفاصل الروماتويدي ، سرطان الجلد ، وأكثر من ذلك بكثير. ولهذا السبب ، كلما كان هناك أي تغيير في عينيك ، سواء كان تحولًا في لون القزحية أو الصلبة (الجزء الأبيض) ، أو أن رؤيتك تتأثر بأي شكل من الأشكال ، من الجيد دائمًا تحديد موعد لرؤية طبيبك. على الرغم من أن هناك فرصة لائقة أن كل ما تواجهه قد لا يكون أكثر من تهيج ، بالنظر إلى عدد الكتل من الأمراض والاضطرابات والالتهابات التي يمكن أن تكون خلف عينك تتصرف عن طابعها ، من الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا من آسف.