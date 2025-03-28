علامات تحذير من عينيك يجب ألا تتجاهل

يمكننا أن نقول الكثير من العيون. على سبيل المثال ، إذا كان شخص ما منهكًا أو كان يبكي ، تكشف عيونهم ذلك. يمكن أن تعبر العيون عن المشاعر مثل الغضب والخوف والحزن وحتى الحب. ما يمكن أن تفعله العيون أيضًا هو أن تعطينا رؤوسًا حتى عندما يكون هناك شيء غير صحيح تمامًا في بقية أجسامنا. من المستغرب في الواقع أنواع الأشياء التي تكشفها أعيننا عن صحتنا.
في الواقع ، يمكن أن تخبرنا عيوننا إذا كان لدينا ارتفاع في ضغط الدم ، مرض السكري ، مشاكل الكبد ، التصلب المتعدد ، التهاب المفاصل الروماتويدي ، سرطان الجلد ، وأكثر من ذلك بكثير. ولهذا السبب ، كلما كان هناك أي تغيير في عينيك ، سواء كان تحولًا في لون القزحية أو الصلبة (الجزء الأبيض) ، أو أن رؤيتك تتأثر بأي شكل من الأشكال ، من الجيد دائمًا تحديد موعد لرؤية طبيبك. على الرغم من أن هناك فرصة لائقة أن كل ما تواجهه قد لا يكون أكثر من تهيج ، بالنظر إلى عدد الكتل من الأمراض والاضطرابات والالتهابات التي يمكن أن تكون خلف عينك تتصرف عن طابعها ، من الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا من آسف.
يمكن أن تكون الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية علامة على تمدد الأوعية الدموية
إذا كنت قد عانيت من الرؤية المزدوجة المفاجئة و/أو فقدان الرؤية ، فأنت تعلم بالفعل أنه قد يكون حدثًا مخيفًا حقًا. بينما في بعض الحالات ، يمكن أن يكون هذا الشيء نتيجة لما كان يسمى ذات مرة العمى الهستيري (يسمى الآن اضطراب التحويل) الذي يمكن أن يسبب القلق والتوتر أن يفقد المرء بصره مؤقتًا ، في مواقف أخرى ، يمكن أن يكون علامة تحذير على تمدد الأوعية الدموية.
وفقًا للخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة ، يمكن أن يسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ غير المنفصلة فقدان الرؤية أو الرؤية المزدوجة ، فضلاً عن الألم حول العين والخدر على جانب واحد من الوجه. على الرغم من أن تمدد الأوعية الدموية غير المنقولة يؤثر على الرؤية إذا كان يؤثر على أعصاب محددة داخل الدماغ ، فإن تمدد الأوعية الدموية تمزق يلعب دورًا في الرؤية فقط بعد بدء الألم في الرأس والرقبة ، وهو علامة على الاتصال بالرقم 911 أو الوصول إلى غرفة الطوارئ على الفور. إذا تم تمزق تمدد الأوعية الدموية ، فلديك فرصة بنسبة 50 ٪ فقط للبقاء على قيد الحياة. بالنسبة لأولئك القادرين على التغلب على الصعاب ، ينتهي الأمر بنسبة 66 ٪ بتلف دائم في الدماغ ، وفقًا لمؤسسة تمدد الأوعية الدموية في الدماغ. وبعبارة أخرى ، ليس لديك وقت لدول.
يمكن أن تكون فقدان الرؤية وصعوبة القراءة علامة على السكتة الدماغية
عندما يتعلق الأمر بسكتة دماغية ، فإن العيون تسلم حقًا علامات التحذير. لا يمكنك فقط أن تفقد رؤيتك أو تجربة عدم التغذية ، ولكن قد يصبح من الصعب قراءة و/أو التعرف على الصور المتحركة. يمكن أن تكون حساسية العيون الخفيفة والجفاف علامات تحذير أيضًا. كل هذا بسبب كيفية تعطيل السكتات الدماغية للمسارات البصرية ، وبالتالي تعقيد الرؤية ، وفقًا للمعهد الوطني الملكي للمكفوفين.
وفقًا لجمعية السكتة الدماغية الأمريكية ، فإن القضايا الأخرى المتعلقة بالرؤية التي يمكن أن تكون علامات تحذير من السكتة الدماغية تشمل تغييرات في كيفية إدراك اللون والحجم والشكل وتفسيره من قبل الدماغ. نظرًا لأن السكتة الدماغية تعطل المزيد من وظائف الدماغ ، فإن العلامات تصبح أكثر حدة ، وربما تؤدي إلى صعوبة في الحكم على المسافة ، وضعف التوازن ، والهلوسة ، وفقدان الاعتراف بالأشخاص والأشياء المألوفة. بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بسكتة دماغية وكانوا محظوظين بما فيه الكفاية للحصول على رعاية طبية في الوقت المناسب ، أبلغ 30 ٪ منهم عن فقدان المجال البصري ، مما يعني أن جزءًا أو معظم مجال رؤيتهم قد اختفى. ومع ذلك ، يمكن أن تساعد إعادة التأهيل لهذه القضايا ، لذلك لا يتعين عليك العيش بأضرار دائمة.
يمكن أن يكون التهاب العين علامة على التهاب الجفن
على الرغم من أن التهاب العين يمكن أن يكون نتيجة عدد لا يحصى من الأشياء ، بما في ذلك رد الفعل التحسسي ، أو الكثير من الوقت في الشمس ، أو ببساطة فرك عينيك في كثير من الأحيان ، يمكن أن يكون أيضًا علامة على التهاب الجفن. على الرغم من أنه ليس معديًا ، إلا أنه يمكن أن ينشأ التهاب الجفن في كليفلاند كلينك كاستجابة للغدد الزيتية التي أصبحت إما مصابة أو مسدودة.
عندما يحدث هذا ، لا يوجد التهاب فقط ولكن يمكن أن يكون هناك أيضًا قشرة وتوسيع نطاقها من الخارج من العيون ، بما في ذلك الرموش. يمكن أن يكون التقشير ، والتمزيق المستمر للعيون ، ورؤية ضبابية ، وحساسية للضوء ، وحتى فقدان الرموش علامات على التهاب الجفن. الطريقة الوحيدة للتخلص من هذه الحالة هي الحفاظ على نظافة الجفون وخالية من البكتيريا والحطام ، وكذلك استخدام المضادات الحيوية الموضعية ، في صحة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.
يمكن أن تكون البقع الحمراء علامة على مرض السكري
مرض السكري هو مرض خطير للغاية لا يتم تشخيصه في كثير من الأحيان لفترة طويلة جدا. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، في عام 2021 ، فإن 8.7 مليون شخص من البالغين الأمريكيين ، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق ، الذين قابلوا المعايير المختبرية لمرض السكري إما لم يعرفوا أن لديهم أو لم يبلغوا عنها. هذه مجموعة كبيرة من الناس. الكثير من هذا يتعلق بحقيقة أن أعراض مرض السكري يمكن أن تكون دقيقة في كثير من الأحيان.
ومع ذلك ، هناك علامة تحذير يجب أن تمنح الجميع توقفًا مؤقتًا: البقع الحمراء في العيون. إذا وصل نسبة السكر في الدم إلى مستوى مرتفع بشكل مفرط ، فقد يتسبب ذلك في تورم الأوعية الدموية التي يمكن أن تنفجر في شبكية العين وتؤدي إلى النزيف. وفقًا للمعهد الوطني للعيون ، فإن هذا يسمى اعتلال الشبكية السكري ويمكن أن يحدث لأولئك الذين لا يديرون مرض السكري أو أولئك الذين لا يدركون أنهم يعانون من المرض. عندما تنزف الأوعية الدموية ، لا تُظهر فقط في العين من الخارج ، ولكن يمكن أن تؤثر على بصرك ، مما يجعلها تبدو كما لو كنت تنظر إلى الأشياء من خلال عدسة مغطاة بخطوط مظلمة. على الرغم من أن هذا النوع من الضعف قد يختفي من تلقاء نفسه ، إلا أنه لا يزال من المهم رؤية الطبيب. إذا تم تجاهله ، يمكن أن يؤدي اعتلال الشبكية السكري إلى قضايا أخرى متعلقة بالعين مثل الرؤية غير الواضحة والعمى والانفصال الشبكية التي تنفصل فيها الشبكية من الجزء الخلفي من عينيك. هذا بالتأكيد شيء تريد تجنبه بأي ثمن.