علامات تشير إلى أن الوقت قد حان لإعادة زراعة نبات الثعبان الموثوق به (وكيفية القيام بذلك بشكل أفضل)

عندما يتعلق الأمر بالنباتات المنزلية الأكثر شعبية، تقع نباتات الثعبان في أعلى المخططات جنبًا إلى جنب مع غيرها من النباتات الثقيلة، مثل سلسلة من اللؤلؤ، والوحوش، والفيلوديندرون. من السهل أيضًا معرفة سبب شهرة نباتات الثعبان – فهي نباتات منزلية متينة يمكنك زراعتها في الإضاءة المنخفضة، وتتطلب القليل جدًا من الماء، وقد ثبت أيضًا أنها تتمتع بصفات تنقية الهواء! حتى مع سمعتها بأنها غير قابلة للقتل تقريبًا، لا تزال نباتات الثعبان بحاجة إلى إعادة زرعها من وقت لآخر للحفاظ على صحة النبات، وإن كان ذلك بشكل أقل بكثير من النباتات المنزلية الأخرى. في الأساس، إذا مر أكثر من ثلاث سنوات، أو ظهرت على نبات الثعبان الخاص بك علامات واضحة على الضيق مثل اصفرار الأوراق أو قلة النمو، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان لمنح نباتك المنزلي المحبوب منزلًا أكبر قليلاً بتربة طازجة.
على الرغم من أن وكالة ناسا قد وضعت نباتات الثعابين على سفن الصواريخ لتنقية الهواء، فإن هذا لا يعني أن إعادة زراعة نبات Dracaena trifasciata الخاص بك يجب أن يكون علمًا صاروخيًا. في الأساس، كل ما ستحتاجه هو أصيص أكبر من حجمه الأصلي ببضع بوصات، وسكينًا لتنظيف الجذور، وبعض التربة الطازجة، وستصبح ذهبيًا. مع ذلك، إذا كنت تريد أن يزدهر نبات الثعبان الخاص بك حقًا بمجرد إعادة زرعه، فهناك بعض الخطوات الإضافية التي يمكنك اتخاذها لرعاية نباتك المنزلي حقًا.
مؤشرات على أن نبات الثعبان يحتاج إلى أصيص جديد
من السهل للغاية العناية بنباتات الثعبان، لكن هذا لا يعني أنها يمكن أن تعيش إلى الأبد في نفس الوعاء. إذا بدت التربة جافة وتفتقر إلى العناصر الغذائية وكان الماء يمر مباشرة عبر التربة في كل مرة تسقيها، فمن المؤكد أن هذا هو الوقت المناسب لإعادة زراعتها.
تتمتع نباتات الثعبان بجذور قوية جدًا، وعندما يبدأ نباتك في النمو خارج الوعاء، قد تنقسم الجذور أو تشقق الوعاء! إذا حدث هذا، فقد حان الوقت بالتأكيد للحصول على منزل جديد لنباتك. علامة أخرى على ضرورة إعادة زراعة نبات الثعبان هي توقف نموه. يمكن أن تنمو نباتات الثعبان الداخلية الصحية والسعيدة حوالي قدم واحدة سنويًا، وإذا كنت ترى نموًا أقل بكثير من هذا، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة زرعها. العلامات الجسدية مثل الأوراق المتساقطة أو الذابلة أو الصفراء أو التربة ذات الرائحة الكريهة أو الأصيص المكتظ بالصغار كلها علامات منبهة على أن نبات الثعبان الخاص بك قد يكون في مشكلة ويحتاج إلى أصيص جديد. بالإضافة إلى إعادة التأصيص، يمكنك أيضًا إكثار نبات الثعبان إذا كان به الكثير من الجراء. لن يتمتع نباتك الأصلي بمساحة أكبر للنمو فحسب، بل ستتراكم بعض النباتات المنزلية الجديدة في هذه العملية!
كيفية إعادة زراعة نبات الثعبان الخاص بك بشكل صحيح
نباتات الثعبان من الناحية الفنية عصارية وتحتاج إلى القليل جدًا من الماء. كما أنهم يحبون الجفاف تمامًا بين مرات الري، لذا فإن نوع التربة الذي تختاره مهم جدًا. من المفترض أن يعمل مزيج من تربة الصبار وتربة النباتات المنزلية بشكل جيد مع نبات الثعبان، أو يمكنك أيضًا تجربة استخدام التربة النضرة. لمنع تعفن الجذور، يجب أن يكون الوعاء الجديد أوسع بمقدار 2 بوصة فقط من الوعاء السابق.
بمجرد الانتهاء من تسوية الأصيص والتربة، يمكنك أن تبدأ الجزء الممتع – في الواقع إعادة زراعة نبات الثعبان الخاص بك! أولاً، يمكنك إزالة نبات الثعبان بلطف من تربته الأصلية. للحفاظ على جميع الأوراق معًا، يمكنك إما محاولة تشابكها يدويًا أو تجربة اختراق TikTok لإعادة زراعة نباتات الثعبان التي تستخدم شريطًا حريريًا للحفاظ على الأوراق معًا. بمجرد رفع النبات من التربة، يمكنك التخلص من أي تربة قديمة برفق وتفقد الجذور. إذا كانت سوداء وطرية، يمكنك تقليمها بشكل خفيف بسكين أو مقصات البستنة. ستحتاج أيضًا إلى قطع الجذور قليلًا إذا كانت ملفوفة في كرة ذات عقدة ضيقة للسماح بالنمو الأمثل. بعد أن تبدو الجذور جيدة، يمكنك وضع نبات الثعبان في أصيصه الجديد بالتربة الطازجة. أضف المزيد من التربة للتأكد من تغطية الجذور بالكامل، ثم ربت على التربة بلطف لإزالة الجيوب الهوائية. لإعطاء نبات الثعبان الخاص بك بعض الوقت للاستقرار في أصيصه الجديد وتجنب صدمة الزرع، انتظر يومين قبل الري.