علامات تشير إلى أن الوقت قد حان لإعادة زراعة نبات الثعبان الموثوق به (وكيفية القيام بذلك بشكل أفضل)

عندما يتعلق الأمر بالنباتات المنزلية الأكثر شعبية، تقع نباتات الثعبان في أعلى المخططات جنبًا إلى جنب مع غيرها من النباتات الثقيلة، مثل سلسلة من اللؤلؤ، والوحوش، والفيلوديندرون. من السهل أيضًا معرفة سبب شهرة نباتات الثعبان – فهي نباتات منزلية متينة يمكنك زراعتها في الإضاءة المنخفضة، وتتطلب القليل جدًا من الماء، وقد ثبت أيضًا أنها تتمتع بصفات تنقية الهواء! حتى مع سمعتها بأنها غير قابلة للقتل تقريبًا، لا تزال نباتات الثعبان بحاجة إلى إعادة زرعها من وقت لآخر للحفاظ على صحة النبات، وإن كان ذلك بشكل أقل بكثير من النباتات المنزلية الأخرى. في الأساس، إذا مر أكثر من ثلاث سنوات، أو ظهرت على نبات الثعبان الخاص بك علامات واضحة على الضيق مثل اصفرار الأوراق أو قلة النمو، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان لمنح نباتك المنزلي المحبوب منزلًا أكبر قليلاً بتربة طازجة.

على الرغم من أن وكالة ناسا قد وضعت نباتات الثعابين على سفن الصواريخ لتنقية الهواء، فإن هذا لا يعني أن إعادة زراعة نبات Dracaena trifasciata الخاص بك يجب أن يكون علمًا صاروخيًا. في الأساس، كل ما ستحتاجه هو أصيص أكبر من حجمه الأصلي ببضع بوصات، وسكينًا لتنظيف الجذور، وبعض التربة الطازجة، وستصبح ذهبيًا. مع ذلك، إذا كنت تريد أن يزدهر نبات الثعبان الخاص بك حقًا بمجرد إعادة زرعه، فهناك بعض الخطوات الإضافية التي يمكنك اتخاذها لرعاية نباتك المنزلي حقًا.