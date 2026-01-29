علامات تشير إلى أن جص البلاط الخاص بك قد يكون مأويًا للعفن

على الرغم من أنه قد يبدو قاسيًا، إلا أن جص البلاط مسامي، مما يجعله أحد أكثر المواد عرضة للخطر في منزلك. يعمل الجص كالإسفنجة للرطوبة، وبمرور الوقت، يمكن أن تجعله هذه النفاذية أرضًا خصبة لتكاثر العفن. لحسن الحظ، هناك مجموعة متنوعة من العلامات التي يمكن أن تنذرك بإصابة العفن. إذا رأيت بعض تغير اللون على الجبس، فقد تعتقد أنه مجرد أوساخ من الاستخدام اليومي؛ ومع ذلك، فإن أي بقع مستمرة يمكن أن تكون أولى علامات العفن. يمكن أن يتراوح ذلك من نقاط صغيرة سوداء أو خضراء داكنة على الجبس إلى تراكم البكتيريا الوردية أو البرتقالية (Serratia marcescens) التي تنمو بجانب العفن في الأماكن الرطبة.
بالإضافة إلى الألوان، يجب عليك أيضًا ملاحظة القوام. يجب أن يكون الجص الصحي متساويًا وسلسًا نسبيًا. إذا كانت الخطوط تبدو لزجة أو صوفية أو بودرية عند اللمس، فمن المحتمل أنك تتعامل مع مستعمرة عفن نشطة. يعد أنفك أيضًا أداة جيدة للكشف عن العفن. يجب أن تكون رائحة الحمام منعشة بعد التنظيف السريع. إذا بقيت رائحة رطبة أو عفنة، فقد يكون العفن مختبئًا في مكان قريب وينمو عميقًا داخل الجبس أو حتى خلف البلاط حيث لا يمكنك رؤيته.
غالبًا ما يتجمع العفن في الزوايا، مثل تلك التي تلتقي فيها الجدران بالأرضية. تحبس هذه البقع الضيقة الرطوبة الزائدة وعادةً ما تفتقر إلى تدفق الهواء المناسب. إذا كانت هذه المناطق تبدو أغمق من بقية الجبس، قم بفحصها عن كثب على الفور. إن معالجة هذه الإشارات الحسية في وقت مبكر واتباع النصائح لتسهيل تنظيف حمامك يمكن أن يوفر عليك مشروع تجديد أكبر بكثير في المستقبل.
ويشير الجص البلاط للخطر إلى مشكلة أكبر
يعد الضرر المادي للجص علامة تحذير رئيسية، لذا ابحث عن كثب عن أي شقوق أو قطع متفتتة في خطوط الجبس. لماذا؟ لأنه عندما يصبح الجص هشًا بسبب التآكل، فإنه لم يعد مقاومًا للماء. تتسرب الرطوبة من خلال فتحات صغيرة هناك ثم يتم احتجازها على الحائط أو الأرضية السفلية. وهذا بدوره يخلق بقعة داكنة ورطبة لينمو العفن بعيدًا عن الأنظار. يمكنك اختبار مناطق الجص المشكوك فيها عن طريق رش بضع قطرات من الماء عليها. إذا تخلل هذا الماء في الجبس وأدى إلى قتامة، فهذا يعني أن المادة المانعة للتسرب قد فشلت. إذا كنت لا تقوم بإعادة تركيب الدش بانتظام، فمن المرجح أن تكون لديك نقاط الضعف هذه.
تحقق من المناطق المحيطة بمواقع المشكلة أيضًا. في بعض الأحيان، يمكن أن ينتقل العفن الموجود في الجص إلى الأسطح القريبة. ابحث عن فقاعات طلاء الجدران، أو الجص المحيط المتهالك، أو الحوائط الجافة الناعمة القريبة، أو أي تشوه على طول الألواح. وتزداد الأخبار سوءًا: يمكن أن يؤدي غزو العفن إلى إصلاحات مكلفة إذا وصل إلى المسامير الخشبية الموجودة خلف جدار الدش.
اجعل من عادتك الضغط بانتظام على بلاط الدش. إذا شعروا بالارتخاء أو أصدروا صوتًا مجوفًا، فهذا يعني فشل الرابطة. قد يعني هذا أن العفن والماء قد بدأا بالفعل في تعفن المادة الداعمة. يساعدك التقاط هذه العلامات الهيكلية على معالجة جذور المشكلة قبل أن تلحق الضرر بالعناصر الهيكلية لمنزلك. بمجرد تحديد هذه المشكلات، اتخذ الخطوات اللازمة للتنظيف أو إعادة البناء للحصول على منزل أكثر صحة. تحقق من هذه الطريقة السهلة لمنع العفن والأوساخ التي ستساعد حمامك على البقاء نظيفًا.