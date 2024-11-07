علامات منبهة أن شجرة الكاميليا الخاصة بك تموت (وماذا تفعل حيال ذلك)

قد يكون من المفجع أن ترى شجرة الكاميليا التي كانت رائعة في السابق (كاميليا جابونيكا، كاميليا شبكية، كاميليا ساسانكوا) تبدأ في الذبول. إذا كانت أوراق شجرة الكاميليا رخوة وذابلة، أو ربما تتحول الأوراق أو الزهور إلى اللون البني أو الأسود، فهذه علامة على وجود شجرة غير صحية. ربما تكون قد اتبعت جميع النصائح الصحيحة حول كيفية زراعة نبات الكاميليا والعناية به، ولكن في كثير من الأحيان لا يكون هناك أي خطأ ارتكبته. السبب الأكثر احتمالا هو آفة الزهور أو آفة الأوراق أو تعفن الجذور.
تشتهر زهور الكاميليا، التي يحبها البستانيون الجنوبيون، بتعدد استخداماتها وزهورها الجميلة. تنمو أصناف هذه الشجرة دائمة الخضرة بشكل جيد في المناطق 6-9 أو 10، وتزهر الكاميليا فترتين في السنة: أواخر الشتاء إلى أوائل الربيع وأواخر الخريف إلى أوائل الشتاء. آخر شيء تريده هو أن تموت زهور الكاميليا الجميلة. بما أن أمراض شجرة الكاميليا قد يكون من الصعب علاجها، فإن تطبيق التدابير الوقائية المناسبة يمكن أن يساعد في الحفاظ على أشجارك جميلة لسنوات قادمة.
ما يجب القيام به حيال تعفن جذور الكاميليا
أولاً، عليك أن تفكر في تعفن الجذور، والذي يسببه في أغلب الأحيان فطر Phytophthora cinnamomi. يعد هذا المرض أحد أكثر الأمراض رعبًا بالنسبة إلى البستانيين – فاسمه العلمي يعني حرفيًا “مدمر النبات”، وربما يكون كامنًا بالفعل في تربتك. يزدهر تعفن الجذور في المناطق ذات المياه الراكدة والمناخ الدافئ، مما يجعل التصريف المناسب أمرًا ضروريًا لأشجار الكاميليا. تشمل العلامات التحذيرية المبكرة ذبول أو اصفرار الأوراق، وبراعم الزهور التي إما تفشل في الانفتاح بشكل صحيح أو تسقط قبل الأوان. وبما أن الأمر خطير جدًا، فمن المهم معرفة ما هو تعفن الجذور وكيفية التعامل معه.
وكما قال بنجامين فرانكلين ذات مرة: “درهم وقاية خير من قنطار علاج”. ينطبق هذا بشكل خاص على تعفن الجذور، لأنه بمجرد أن يسيطر على شجرة الكاميليا الخاصة بك، لا يوجد علاج مؤكد. الأشجار هي الأكثر عرضة للأمراض مثل تعفن الجذور عند زراعتها لأول مرة. لمنع تعفن الجذور، فكر في استبدال تربتك بمزيج صحي مثل رمل البناء الأبيض وتطبيق علاجات وقائية لمبيدات الفطريات مثل Bonide Mancozeb Flowable مع مبيد فطريات الزنك، المتوفر على أمازون مقابل 31.99 دولارًا لكل 16 أونصة. تأكد من اتباع توجيهات الحزمة. هذه الخطوات يمكن أن تساعد في منع العدوى. إذا كنت تشك في تعفن الجذور، فاكشف عن بعض جذور شجرة الكاميليا وتحقق من الاحمرار. يجب أن يكون الجذر الصحي أبيضًا. إذا أصيبت نباتاتك بالعدوى، فيجب تدميرها واستبدال الطبقة العليا من التربة لتجنب الإصابة بالعدوى في المستقبل.
ما يجب القيام به بشأن أوراق الكاميليا أو آفة الزهور
إذا بدت الجذور صحية، فإن السبب التالي الذي يجب مراعاته هو أوراق الكاميليا أو لفحة الزهور. غالبًا ما يتميز هذا المرض ببقع بنية على الزهور أو الأوراق. في حين أن البقع البنية الصغيرة على طول الحواف قد تكون ببساطة ناتجة عن أضرار الشمس أو الرياح، فإن البقع الأكبر حجمًا تشير إلى مشكلة أساسية أكثر خطورة. يمكن لفحة زهرة الكاميليا، التي يسببها فطر Ciborinia camelliae، أن تقتل الزهور خلال 24 ساعة. من ناحية أخرى، فإن آفة الأوراق تسببها الفطريات Monochaetia karstenii. تزدهر هذه الفطريات على الأوراق الرطبة، مما يؤدي إلى تغير اللون وظهور بقع فطرية سوداء صغيرة. إذا تركت هذه الآفة دون علاج، فسوف تتسبب في ذبول الأوراق وتساقطها.
إذا كنت تشك في الإصابة باللفحة، فستحتاج إلى قص جميع الأجزاء المصابة من شجرة الكاميليا – الأوراق أو الأزهار – والتخلص منها. إنها فكرة جيدة أيضًا أن تقوم بتجميع أي قطع أسفل الشجرة والبدء من جديد بالنشارة الطازجة. يمكن للرياح أن تحمل الآفات لمسافة تزيد عن ميل واحد، لذا ستحتاج إلى حماية أي أشجار محيطة أيضًا. يمكن لمبيد الفطريات مثل Southern Ag Liquid Copper Fungicide، المتوفر في أمازون مقابل 21.59 دولارًا لكل 32 أونصة، أن يساعد في السيطرة على المرض ومنعه من الانتشار إلى الأشجار الأخرى في المنطقة. يمكن أن يساعد اتباع هذه النصائح في الحفاظ على نباتاتك وتربتك خالية من الأمراض.