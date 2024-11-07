علامات منبهة أن شجرة الكاميليا الخاصة بك تموت (وماذا تفعل حيال ذلك)

قد يكون من المفجع أن ترى شجرة الكاميليا التي كانت رائعة في السابق (كاميليا جابونيكا، كاميليا شبكية، كاميليا ساسانكوا) تبدأ في الذبول. إذا كانت أوراق شجرة الكاميليا رخوة وذابلة، أو ربما تتحول الأوراق أو الزهور إلى اللون البني أو الأسود، فهذه علامة على وجود شجرة غير صحية. ربما تكون قد اتبعت جميع النصائح الصحيحة حول كيفية زراعة نبات الكاميليا والعناية به، ولكن في كثير من الأحيان لا يكون هناك أي خطأ ارتكبته. السبب الأكثر احتمالا هو آفة الزهور أو آفة الأوراق أو تعفن الجذور.

تشتهر زهور الكاميليا، التي يحبها البستانيون الجنوبيون، بتعدد استخداماتها وزهورها الجميلة. تنمو أصناف هذه الشجرة دائمة الخضرة بشكل جيد في المناطق 6-9 أو 10، وتزهر الكاميليا فترتين في السنة: أواخر الشتاء إلى أوائل الربيع وأواخر الخريف إلى أوائل الشتاء. آخر شيء تريده هو أن تموت زهور الكاميليا الجميلة. بما أن أمراض شجرة الكاميليا قد يكون من الصعب علاجها، فإن تطبيق التدابير الوقائية المناسبة يمكن أن يساعد في الحفاظ على أشجارك جميلة لسنوات قادمة.