علامات واضحة على أن الوقت قد حان لإعادة زراعة نبات النخيل في أصيصه

اسم “نخيل الصالون” أنيق للغاية، أليس كذلك؟ إنه يستحضر صورًا لنباتات استوائية غريبة تحيط بأريكة معنقدة حيث يمكن للمرء الاستمتاع ببعض الشاي وكتاب. بالنسبة لأولئك منا الذين يعيشون في منزل بدون صالة مخصصة، لا يزال بإمكاننا الاستمتاع بهذه المساحات الخضراء الرائعة. تنمو أشجار النخيل (Chamaedorea elegans) في الغابات المطيرة الدافئة والرطبة في المكسيك وأمريكا الوسطى، لذا فهي مناسبة بشكل أساسي كنباتات منزلية، مما يعني أنك ستحتاج إلى التأكد من أن حجم أصيصها مناسب. باعتباري بستانيًا محترفًا مهووسًا بالنباتات المنزلية، أعرف ما هي العلامات التي يجب البحث عنها عندما يحين وقت إعادة زراعة نخيل الصالون. مثل إعادة زراعة نبات العنكبوت، إذا رأيت جذورًا تخرج من فتحات التصريف، فهذا هو الوقت المناسب لوعاء جديد. وإذا لاحظت أن النمو الجديد يبدو متوقفًا، أو إذا كان هناك نقص في السعف الجديدة خلال فصلي الربيع والصيف، فتحقق من تلك الجذور لمعرفة ما إذا كان الوقت قد حان لزراعتها. قد تشمل الأسباب الأخرى لإعادة زراعة أشجار النخيل علامات التربة الرطبة أو تراكم المعادن على السطح.
على الرغم من مظهرها الرائع، إلا أن أشجار النخيل في الواقع قوية جدًا وبطيئة النمو إلى حد ما، لذلك يجب عليك فقط إعادة زرعها كل سنتين إلى ثلاث سنوات، اعتمادًا على البيئة التي تنمو فيها. إذا كانت في ضوء ساطع وغير مباشر، فسوف تنمو بسرعة أكبر وتحتاج إلى إعادة الأصيص بشكل متكرر أكثر مما كانت عليه في ظروف الإضاءة المنخفضة أو إذا كانت متوترة (مثل قضم القطط المشاغب لأوراقها). لسوء الحظ، فإن قطتي مغرمة بها بشكل خاص أيضًا، لذا فإن الأوراق المنخفضة تكون دائمًا متناثرة بعض الشيء – وهو سعر زهيد مقابل نبات آمن للتواجد حول الحيوانات الأليفة.
إعادة زراعة أشجار النخيل: كيفية معرفة ما إذا كان الوقت مناسبًا
مع ما لا يقل عن ست ساعات من الشمس غير المباشرة يوميًا وحوالي 40٪ رطوبة، يمكن أن تنمو أشجار النخيل حتى ارتفاع 6 أقدام في الداخل. عادة، يبلغ طول النباتات التي ستجدها في مركز حديقتك المحلي أو الحضانة حوالي 3 أقدام، لذا فهي ناضجة، لكن لا يزال لديها الوقت والمساحة للنمو. في الواقع، يمكن أن تعيش نخلة الصالون لعقود من الزمن! خلال تلك الفترة، سيحتاج إلى إعادة زرعه لإتاحة المجال للنمو والتأكد من حصول النبات على العناصر الغذائية التي يحتاجها.
عندما تنمو هذه النباتات الاستوائية كنباتات منزلية في معظم المناطق، فإنها يمكن أن تدخل في حالة شبه سكون. وهذا يعني أن نموها يتباطأ خلال الأيام الباردة والأقصر من أواخر الخريف خلال الشتاء. يجب أن يكسروا هذا السكون في الربيع، وينتجوا نموًا صحيًا جديدًا. إذا لم يحدث ذلك، تحقق من فتحات التصريف في الأصيص لمعرفة ما إذا كانت الجذور تبحث عن مساحة للتوسع. قد تلاحظ أيضًا اصفرارًا أو تحولًا إلى اللون البني على أطراف السعف الموجودة. يحدث هذا عندما يكون النبات مرتبطًا بجذره بدرجة لا تسمح له بامتصاص الماء والمواد المغذية، وستكون هناك حاجة إلى أصيص أكبر.
نظرًا لأن أشجار النخيل لا تتطلب إعادة زرعها بشكل متكرر، فقد تكون هناك أسباب أخرى لإعادة زرعها. إذا لاحظت أنك قد أفرطت في الري عن طريق الخطأ أو كان هناك نقص في التصريف في أصيص النبات، فأعد زرع نباتك لتجنب التعامل مع تعفن الجذور. إذا لاحظت العفن أو الفطريات أو تراكم المعادن على سطح التربة، فسوف تستفيد راحة يدك من زارع نظيف ومعقم وتربة طازجة.
كيفية إعادة وضع راحة يدك من أجل حياة طويلة وسعيدة
نظرًا لأن فصلي الربيع والصيف هما موسما النمو النشط لنخيل الصالون، فهذا هو أفضل وقت لإعادة زراعته. ومع ذلك، إذا كان النبات بحاجة إلى إعادة زراعته بسبب مشاكل في التربة، فمن الأفضل أن تفعل ذلك في أي وقت من السنة بدلاً من الانتظار حتى فوات الأوان. إذا حان الوقت لمنح جذور نباتك مساحة أكبر، فاختر أصيصًا أكبر بدرجة واحدة فقط. تمنع قاعدة الزراعة القياسية هذه النباتات المنزلية من تحويل الطاقة من زراعة أوراق الشجر الطازجة إلى إنتاج المزيد من الجذور. لذا، إذا كانت راحة يدك في أصيص مقاس 8 بوصات الآن، فانتقل إلى أصيص مقاس 10 بوصات. وقم دائمًا بشراء الغراس المناسب عن طريق اختيار واحد به عدة فتحات تصريف. إذا كنت تقوم بإعادة التأصيص بسبب مشاكل في التربة، فافحص الجذور وأزل أي قطع سوداء أو مبللة واشطف التربة القديمة قبل إعادة التأصيص.
مثل النباتات الاستوائية، تحب أشجار النخيل التربة الطينية الغنية التي تستنزف جيدًا. تحتاج الجذور إلى رطوبة ثابتة لتجنب تحولها إلى اللون البني عند الأطراف، لذا فإن وسيلة الزراعة المعتمدة على الخث أو جوز الهند مثالية. يمكنك استخدام الخلطات المطورة للنباتات الاستوائية أو حتى خيارًا متخصصًا مثل Soil Sunrise All Purpose Palm Tree Potting Mix من Walmart. ضع كمية كافية من التربة في قاع الوعاء بحيث يكون الجزء العلوي من كرة الجذر متساويًا مع خط التربة بحوالي 1 بوصة أسفل حافة الوعاء. قم بتغطية الجذور بلطف واضغط على التربة حتى تصبح ثابتة ولكن ليست صلبة. سقي راحة يدك جيدًا – حتى ينفد الماء من فتحات التصريف لترطيب التربة تمامًا. ضع جمالك المزروع حديثًا في مكان خالٍ من التيارات الهوائية مع إضاءة جيدة لمنحه أفضل الظروف للنمو والازدهار.