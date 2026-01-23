علامات واضحة على أن الوقت قد حان لإعادة زراعة نبات النخيل في أصيصه

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

اسم “نخيل الصالون” أنيق للغاية، أليس كذلك؟ إنه يستحضر صورًا لنباتات استوائية غريبة تحيط بأريكة معنقدة حيث يمكن للمرء الاستمتاع ببعض الشاي وكتاب. بالنسبة لأولئك منا الذين يعيشون في منزل بدون صالة مخصصة، لا يزال بإمكاننا الاستمتاع بهذه المساحات الخضراء الرائعة. تنمو أشجار النخيل (Chamaedorea elegans) في الغابات المطيرة الدافئة والرطبة في المكسيك وأمريكا الوسطى، لذا فهي مناسبة بشكل أساسي كنباتات منزلية، مما يعني أنك ستحتاج إلى التأكد من أن حجم أصيصها مناسب. باعتباري بستانيًا محترفًا مهووسًا بالنباتات المنزلية، أعرف ما هي العلامات التي يجب البحث عنها عندما يحين وقت إعادة زراعة نخيل الصالون. مثل إعادة زراعة نبات العنكبوت، إذا رأيت جذورًا تخرج من فتحات التصريف، فهذا هو الوقت المناسب لوعاء جديد. وإذا لاحظت أن النمو الجديد يبدو متوقفًا، أو إذا كان هناك نقص في السعف الجديدة خلال فصلي الربيع والصيف، فتحقق من تلك الجذور لمعرفة ما إذا كان الوقت قد حان لزراعتها. قد تشمل الأسباب الأخرى لإعادة زراعة أشجار النخيل علامات التربة الرطبة أو تراكم المعادن على السطح.

على الرغم من مظهرها الرائع، إلا أن أشجار النخيل في الواقع قوية جدًا وبطيئة النمو إلى حد ما، لذلك يجب عليك فقط إعادة زرعها كل سنتين إلى ثلاث سنوات، اعتمادًا على البيئة التي تنمو فيها. إذا كانت في ضوء ساطع وغير مباشر، فسوف تنمو بسرعة أكبر وتحتاج إلى إعادة الأصيص بشكل متكرر أكثر مما كانت عليه في ظروف الإضاءة المنخفضة أو إذا كانت متوترة (مثل قضم القطط المشاغب لأوراقها). لسوء الحظ، فإن قطتي مغرمة بها بشكل خاص أيضًا، لذا فإن الأوراق المنخفضة تكون دائمًا متناثرة بعض الشيء – وهو سعر زهيد مقابل نبات آمن للتواجد حول الحيوانات الأليفة.