علامة استفهام Deivon Smith في المباراة الافتتاحية لبطولة St. John’s Big East

لا يزال Deivon Smith علامة استفهام للعب في المباراة الافتتاحية لبطولة Big East يوم الخميس ضد Butler.

مارس حارس نقاط سانت جون في المرتبة السادسة خلال اليومين الماضيين بعد فقدان فوز يوم السبت في رقم 25 ماركويت.

بعد تعرضه للكتف الأيمن الكدمات في 11 يناير ضد فيلانوفا ، فقد سميث خمس مباريات وكان محدودًا في العديد من الآخرين.

“(منذ ذلك الحين) عاد من لعبة فيلانوفا ، لم يكن هو نفس ديفون. قال المدرب ريك بيتينو يوم الأربعاء: “لقد كان دائمًا قلقًا بشأن التعرض للضرب مرة أخرى”. “أكثر من أي شيء آخر ، عليه أن يتغلب على الجزء العقلي من التعرض للضرب مرة أخرى ، لأنك ستضرب إذا كنت حارسًا للنقطة. عليك أن تتغلب على الشاشات ، وعليك التعامل مع الاختيارات واللف.

“بمجرد أن يتغلب على الجانب العقلي لذلك ، سيكون على ما يرام وسيكون اللاعب العظيم الذي كان في النصف الأول من الموسم.”

وقال بيتينو إن سميث السريع ، أحد أفضل الرماة في سانت جون من 3 نقاط ومفتاح لعبته الانتقالية ، بدا “صدئًا” في الممارسة العملية هذا الأسبوع.

لم يتدرب على الإطلاق في الأسبوع الماضي ، والذي نسبه سميث إلى الرغبة في التأكد من أنه سيكون متاحًا لموسم ما بعد الموسم بعد أن أصيب بقوة في الكتف بفوزه على قاعة سيتون في 1 مارس.

وقال سميث لصحيفة “ذا بوست يوم الاثنين”: “لا أريد أن أفوت أي ألعاب أخرى ،” “سنفعل ما هو ذكي في نهاية اليوم.”

صنع Pitinos التاريخ من خلال الفوز بمدرب العام في مؤتمرات كل منهما.

ريتشارد بيتينو تم تعيينه في جبل ويست مدرب العام بعد توجيه نيو مكسيكو إلى لقب الموسم العادي.

فاز ريك مع سانت جون في الشرق الكبير.

لم يربح أي الأب/الابن ترادف مدرب العام في نفس العام.

“أنا مسرور ، لا تفهموني خطأ (بجائزتي) ، لكنني أكثر سعادة لأن ابني فاز وحصل اللاعبون على جوائزهم. قال ريك: “لقد قام ابني بواحدة من الوظائف الهائلة في البلاد بما فقده”. “اعتقدت حقًا أنه سوف يكافح – لم أخبره أبدًا بذلك – لأنه فقد اثنين من كبار لاعبي Backcourt و JT Toppin ، وهو أحد أفضل اللاعبين في الـ 12 Big. لم أكن أعتقد أنني سأرى هذا.

“إنه رائع. عائلة بيتينو في جولة رائعة. كان ابني ، ريان ومايكل ، قد سقطا في إنديان كريك ، ملعب الجولف الشهير في فلوريدا. أنا فخور حقًا بهم ، لقد انتهوا من آخر وثاني إلى آخر في البطولة. “