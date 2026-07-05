علامة الجيتار الشهيرة التي سيتذكرها كل موسيقي في الستينيات

بحلول أواخر الستينيات، كانت علامة تيسكو التجارية منتشرة في كل مكان، ومتوفرة من خلال كتالوج Sears and Roebuck. وهذا يعني أن العلامة التجارية كانت في وضع جيد للاستفادة من الطفرة في الاهتمام الذي تمتعت به موسيقى الروك بفضل محبي البيتلز، ورولينج ستونز، وبيتش بويز، وغيرهم ممن يتطلعون إلى تكرار أبطالهم وصنع موسيقاهم الخاصة. في الواقع، كانت فترة الستينيات هي عقد فرقة المرآب، حيث كان عدد لا يحصى من المراهقين الملهمين في جميع أنحاء أمريكا يتطلعون إلى الحصول على أفضل قيمة مقابل أموالهم عندما يتعلق الأمر بإيجاد معدات قادرة على صنع نوع المضرب الذي حلموا به.

كانت القيثارات الكهربائية الأولى من Teisco عبارة عن نسخ من Les Paul ذات جسم صلب بشكل عام، مع نماذج تسمى EP متبوعة برقم. أخذت النماذج اللاحقة، مثل EB-1 bass، جرعات هائلة من الإلهام من نماذج Fender الفاخرة في ذلك العصر. تم تصنيف بعض موديلات Teisco المصدرة إلى الولايات المتحدة على أنها جيتار كينغستون، خاصة تلك التي تصل عبر شيكاغو، بينما تم تصنيف البعض الآخر على أنه كينت. في المملكة المتحدة، نفس القيثارات تيسكو كانت تحمل العلامة التجارية Arbiter. في عام 1964، تم طرح نموذج TRG-1 للتداول، والذي يتضمن مضخم صوت في جسم الجيتار، كما تم استخدام عبارة “Del Ray” في العلامة التجارية. بحلول عام 1966، كان تيسكو ديل راي يظهر على مجموعة كبيرة من موديلات الجيتار، بدءًا من الجيتارات الكهربائية المجوفة وحتى الجيتارات ذات نمط الكمان. من المعروف أن أسطورة الجيتار العصامي إيدي فان هالين بدأ رحلته إلى موسيقى الروك الخلود وهو يتدرب على تيسكو ديل راي، مما يثبت أنه حتى المعدات المتواضعة نسبيًا يمكن أن تبدأ موسيقيًا ناشئًا متخصصًا بالقدم اليمنى.

ومع ذلك، قامت تيسكو أيضًا بتصنيع بعض النماذج الفاخرة. على سبيل المثال، جهاز Spectrum 5، الذي كان أحد هذه الأجهزة مملوكًا لمارك نوبفلر من شركة Dire Straits، وتم بيعه بالتجزئة بالمئات في الستينيات – وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت – وتساوي النسخ الأصلية الآن الآلاف.