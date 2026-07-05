علامة الجيتار الشهيرة التي سيتذكرها كل موسيقي في الستينيات

حتى قبل أن يبدأ عازفو الجيتار المبتدئون في تعلم الأغاني الأساسية، فإنهم يواجهون سؤالًا صعبًا: ما هو طراز الجيتار الذي يجب أن يبدأوا به؟ هناك عالم كامل من الخيارات المتاحة، بدءًا من النماذج ذات الميزانية الأقل من 50 دولارًا إلى العلامات التجارية الفاخرة التي تبلغ قيمتها الآلاف؛ يتعين على اللاعبين الناشئين أن يقرروا مقدار الاستثمار في الأداة التي اختاروها قبل وقت طويل من إتقانها. عادة، يسلك معظم عازفي الجيتار الجدد طريق الميزانية – وكان هذا هو نفسه في الستينيات، عندما سادت علامة تجارية معينة ذات الميزانية المحدودة: تيسكو.
الشركة الأصلية التي شكلت العلامة التجارية اليابانية كانت تدعى Aoi Onpa Kenkyujo، وكانت مملوكة لرجلي الأعمال Atswo Kaneko وDoryu Matsuda. في عام 1948، بعد عامين من تأسيس الشركة، ظهرت العلامة التجارية تيسكو إلى حيز الوجود. في الأصل، ركزت Teisco على القيثارات والمعدات الفولاذية مثل الميكروفونات ومكبرات الصوت. ولكن في عام 1952، أصدرت تيسكو أخيرًا أول غيتار تقليدي لها، وهو غيتار صوتي على الطراز الإسباني يمكن تضخيمه – وهو مثالي للمبتدئين الذين يتطلعون إلى تجربة تضخيم الصوت. وفي غضون عامين، ظهر أسطول العلامة التجارية الواسع من القيثارات الكهربائية، مع أول آلات الباص بعد فترة وجيزة.
هل تتذكر أول غيتار لديك من تيسكو؟
بحلول أواخر الستينيات، كانت علامة تيسكو التجارية منتشرة في كل مكان، ومتوفرة من خلال كتالوج Sears and Roebuck. وهذا يعني أن العلامة التجارية كانت في وضع جيد للاستفادة من الطفرة في الاهتمام الذي تمتعت به موسيقى الروك بفضل محبي البيتلز، ورولينج ستونز، وبيتش بويز، وغيرهم ممن يتطلعون إلى تكرار أبطالهم وصنع موسيقاهم الخاصة. في الواقع، كانت فترة الستينيات هي عقد فرقة المرآب، حيث كان عدد لا يحصى من المراهقين الملهمين في جميع أنحاء أمريكا يتطلعون إلى الحصول على أفضل قيمة مقابل أموالهم عندما يتعلق الأمر بإيجاد معدات قادرة على صنع نوع المضرب الذي حلموا به.
كانت القيثارات الكهربائية الأولى من Teisco عبارة عن نسخ من Les Paul ذات جسم صلب بشكل عام، مع نماذج تسمى EP متبوعة برقم. أخذت النماذج اللاحقة، مثل EB-1 bass، جرعات هائلة من الإلهام من نماذج Fender الفاخرة في ذلك العصر. تم تصنيف بعض موديلات Teisco المصدرة إلى الولايات المتحدة على أنها جيتار كينغستون، خاصة تلك التي تصل عبر شيكاغو، بينما تم تصنيف البعض الآخر على أنه كينت. في المملكة المتحدة، نفس القيثارات تيسكو كانت تحمل العلامة التجارية Arbiter. في عام 1964، تم طرح نموذج TRG-1 للتداول، والذي يتضمن مضخم صوت في جسم الجيتار، كما تم استخدام عبارة “Del Ray” في العلامة التجارية. بحلول عام 1966، كان تيسكو ديل راي يظهر على مجموعة كبيرة من موديلات الجيتار، بدءًا من الجيتارات الكهربائية المجوفة وحتى الجيتارات ذات نمط الكمان. من المعروف أن أسطورة الجيتار العصامي إيدي فان هالين بدأ رحلته إلى موسيقى الروك الخلود وهو يتدرب على تيسكو ديل راي، مما يثبت أنه حتى المعدات المتواضعة نسبيًا يمكن أن تبدأ موسيقيًا ناشئًا متخصصًا بالقدم اليمنى.
ومع ذلك، قامت تيسكو أيضًا بتصنيع بعض النماذج الفاخرة. على سبيل المثال، جهاز Spectrum 5، الذي كان أحد هذه الأجهزة مملوكًا لمارك نوبفلر من شركة Dire Straits، وتم بيعه بالتجزئة بالمئات في الستينيات – وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت – وتساوي النسخ الأصلية الآن الآلاف.