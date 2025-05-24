علامة Surefire على أن الزعتر جاهز للحصاد (وأفضل طريقة للقيام بذلك)

إن ملء حديقتك بالأعشاب العطرية الرائعة لا يسعد حواسك فحسب ، بل يساعد أيضًا على جذب الكثير من الملقحات مثل النحل والفراشات. الزعتر (الغدة الصعترية المبتذلة) هي واحدة من تلك الأعشاب الجميلة التي تبدو على قدم المساواة في المنزل في حديقة عشب مخصصة كما هو الحال عندما نمت كحدود حول أسرة الزهور الخاصة بك. إنها أيضًا عينة جميلة للنمو في الأواني لتفتيح مساحة المعيشة في الهواء الطلق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الزعتر هو عشب عطري ممتاز سيساعد إكليل الجبل الخاص بك في الازدهار في الحديقة. إذا كنت تزرع الزعتر لأول مرة ، فستحتاج إلى معرفة متى تكون جاهزة للحصاد وكيف يجب أن تفعل ذلك ، لضمان استمرار نمو مصنعك والازدهار.
على الرغم من أنه يمكن اختيار الزعتر بمجرد أن يكون كبيرًا بما يكفي لاتخاذ بعض الأطعمة هنا وهناك دون تجريد النبات بأكمله ، إلا أن علامة الإثارة المؤكدة على أن عشبك جاهز للحصاد بكميات كبيرة قبل أن تبدأ الإزهار. في هذه المرحلة ، ستجد أن الأوراق معطرة بقوة وستقوم بتطوير أفضل نكهة. هذا هو الوقت المثالي لحصاد الكثير من الأطعمة الطازجة إذا كنت ترغب في تجفيف الأوراق وتخزينها للاستخدام في المستقبل. لكن ليس عليك التوقف عند هذا الحد – الزهور صالحة للأكل ويمكنك الاستمرار في حصاد بعض الأداء كلما دعوت الوصفات الخاصة بك.
كيفية حصاد الزعتر الطازج من الحديقة
إن حصاد الزعتر ليس صعبًا ، فأنت بحاجة فقط إلى مقص المطبخ أو مقصات التقليم الموثوق بها. قطع عدد قليل من السيقان الطازجة ، وترك تلك الخشب وراء. كقاعدة عامة عند قطع الأطعمة ، تريد ترك حوالي 5 بوصات من النمو على النبات. لتشجيع نباتك على النمو اللطيف والكثافة ، من الجيد قطع السيقان الخارجية بانتظام. ولكن ، تأكد من أنك لا تأخذ أكثر من حوالي 1/3 من المصنع العام. قد ترغب حتى في حفظ بعض هذه الزركشة حتى تتمكن من تجربة تقنية انتشار بسيطة لملء حديقتك بمزيد من الزعتر العطر.
أفضل وقت في اليوم لقطع بعض السيقان من نباتك هو في الصباح الباكر قبل أن تصبح شدة الشمس ساخنة للغاية. إذا كنت ترغب في تجفيف بعض أوراق الزعتر العطرية هذه بحيث يمكنك استخدامها على مدار السنة ، وقطع السيقان قبل فتح الزهور وربطها في عناقيد. يمكنك بعد ذلك تعليقها رأسًا على عقب في بقعة باردة حتى يتم تجفيف الأوراق بالكامل. بمجرد أن تجف ، قم بتجفيف الأوراق من السيقان وتخزينها في حاوية محكمة الإغلاق. أخيرًا ، قد تكون مهتمًا بمعرفة أن هناك أنواعًا معينة من الزعتر التي يقال إنها لها قدرات صدفة ، وهي مجرد ميزة أخرى لتنمية هذه العشبة في حديقتك.