علامة Surefire على أن الزعتر جاهز للحصاد (وأفضل طريقة للقيام بذلك)

إن ملء حديقتك بالأعشاب العطرية الرائعة لا يسعد حواسك فحسب ، بل يساعد أيضًا على جذب الكثير من الملقحات مثل النحل والفراشات. الزعتر (الغدة الصعترية المبتذلة) هي واحدة من تلك الأعشاب الجميلة التي تبدو على قدم المساواة في المنزل في حديقة عشب مخصصة كما هو الحال عندما نمت كحدود حول أسرة الزهور الخاصة بك. إنها أيضًا عينة جميلة للنمو في الأواني لتفتيح مساحة المعيشة في الهواء الطلق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الزعتر هو عشب عطري ممتاز سيساعد إكليل الجبل الخاص بك في الازدهار في الحديقة. إذا كنت تزرع الزعتر لأول مرة ، فستحتاج إلى معرفة متى تكون جاهزة للحصاد وكيف يجب أن تفعل ذلك ، لضمان استمرار نمو مصنعك والازدهار.

على الرغم من أنه يمكن اختيار الزعتر بمجرد أن يكون كبيرًا بما يكفي لاتخاذ بعض الأطعمة هنا وهناك دون تجريد النبات بأكمله ، إلا أن علامة الإثارة المؤكدة على أن عشبك جاهز للحصاد بكميات كبيرة قبل أن تبدأ الإزهار. في هذه المرحلة ، ستجد أن الأوراق معطرة بقوة وستقوم بتطوير أفضل نكهة. هذا هو الوقت المثالي لحصاد الكثير من الأطعمة الطازجة إذا كنت ترغب في تجفيف الأوراق وتخزينها للاستخدام في المستقبل. لكن ليس عليك التوقف عند هذا الحد – الزهور صالحة للأكل ويمكنك الاستمرار في حصاد بعض الأداء كلما دعوت الوصفات الخاصة بك.