علبة الحليب المقتصدة التي يمكنك صنعها بنفسك والتي توفر تخزينًا مريحًا لأدوات المائدة على أي طاولة

من الصعب أن تعيش أسلوب حياة خالٍ من النفايات إذا كان الحليب هو أحد منتجات البقالة الأساسية بالنسبة لك. تقريبًا كل أنواع حليب الحيوانات أو النباتات، أو الكريمات السائلة، أو الخلطات اللذيذة مثل شراب البيض تأتي في حاوية ورقية مغلفة. قد يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إعادة تدوير هذا النوع من العبوات في منطقتك. إذا كان التخلي عن هذه المنتجات الممتعة ليس في متناولك، فخفف من أي شعور بالذنب البيئي عن طريق إعادة تدويرها إلى حامل أدوات مائدة لطيف وسهل الحمل. هذه الحرفة مناسبة للنزهات ومتينة وقابلة للتكيف للعديد من الأغراض، وهي طريقة ذكية لإبعاد النفايات عن مدافن النفايات وجعل الإمساك بالشوكة أو الملعقة أمرًا مريحًا.
تتميز علب الحليب عمومًا بأنها مقاومة للماء ومتينة، وهما صفتان تصلحان بشكل جميل لإعادة التدوير. بمجرد أن ترى مدى تنوع وسهولة إعادة استخدام علب الحليب الكرتونية، يمكنك إعادة استخدامها لتنظيم خزائن المؤن الخاصة بك، أو للحفاظ على أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بك مرتبة ومنظمة، أو حتى تحويلها إلى ديكور لمنزل مسكون مخيف.
اصنع حقيبة أدوات المائدة الخاصة بك باستخدام علبتي حليب فارغتين ونظيفتين، وبعض أوراق الطابعة لتغطية الرسومات الموجودة على الكرتونة، وقماش، وغراء حرفي، وشريط، أو حبل رفيع، أو القليل من الخيوط لتشكيل المقبض. بدلاً من القماش، يمكنك أيضًا اختيار تزيينه بالطلاء أو شريط واشي أو ورق منقوش. أما بالنسبة للأدوات، فستحتاج إلى مقص وسكين إكس أكتو وفرشاة رسم ومسدس غراء ساخن. جرب بعض الاختلافات في هذا المشروع من خلال صنع حامل أدوات مائدة من أربع علب كرتونية لأقسام منفصلة للسكاكين والملاعق والشوك والمناديل. يمكنك أيضًا صنع إصدارات صغيرة جدًا لأدوات المائدة المخصصة للأطفال باستخدام علب الكريم أو علب العصير.
خطوات تخزين أدوات المائدة
للبدء، قطع قمم الحاويات. قم بعمل قطع قطري 4 بوصة للأسفل من الزاويتين على جانب واحد من كل كرتونة. سيؤدي ذلك إلى إنشاء فتحة بارتفاعين مختلفين على الجانبين المتقابلين من الكرتون. بعد ذلك، قم بطلاء الحاوية بالغراء الحرفي. لف قطعة من ورق الطابعة أفقيًا حول كل كرتونة. دع الغراء يجف، وقطع الورق الزائد.
قم بقياس قطعتين من القماش يبلغ طولهما ضعف طول الجانب الأطول من علب الحليب. يجب أن تلتف كل قطعة حول الكرتون أفقيًا مع تداخل بمقدار بوصة واحدة تقريبًا. قم بطلاء الكرتون بالغراء الحرفي. ابدأ بحافة قماش أطول في منتصف الجانب الأطول من الكرتون واترك بضع بوصات من القماش الزائد عند القاعدة، ثم قم بتنعيم قطعة القماش على بقية الكرتون. قم بطي القماش الزائد وألصقه فوق القاعدة كما لو كنت تقوم بتغليف هدية. في القماش الإضافي الممتد بعد فتحة الكرتون، قم بعمل قطع رأسية تتماشى مع كل ركن من أركان الكرتون. قم بطلاء الجوانب الداخلية للكرتون باستخدام غراء القماش ثم قم بتنعيم هذه اللوحات لأسفل.
بمجرد الانتهاء من تغطية علبتين من الكرتون، قم بلصق الجزء الخلفي معًا بالغراء الساخن. قم بقطع قطع من القماش للصقها داخل كل كرتونة للحصول على مظهر نهائي. قم بلصق الشريط أو الخيوط أو الحبل على طول الحواف حيث تلتقي الكرتونتين، مع ترك ما يكفي من الركود في السلك لإنشاء مقبض فوق القطعة يسهل استخدامه. يمكنك أيضًا إضافة أي زخارف أخرى مثل القوس أو الزهور الاصطناعية أو الملصقات.