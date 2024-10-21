علبة الحليب المقتصدة التي يمكنك صنعها بنفسك والتي توفر تخزينًا مريحًا لأدوات المائدة على أي طاولة

من الصعب أن تعيش أسلوب حياة خالٍ من النفايات إذا كان الحليب هو أحد منتجات البقالة الأساسية بالنسبة لك. تقريبًا كل أنواع حليب الحيوانات أو النباتات، أو الكريمات السائلة، أو الخلطات اللذيذة مثل شراب البيض تأتي في حاوية ورقية مغلفة. قد يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إعادة تدوير هذا النوع من العبوات في منطقتك. إذا كان التخلي عن هذه المنتجات الممتعة ليس في متناولك، فخفف من أي شعور بالذنب البيئي عن طريق إعادة تدويرها إلى حامل أدوات مائدة لطيف وسهل الحمل. هذه الحرفة مناسبة للنزهات ومتينة وقابلة للتكيف للعديد من الأغراض، وهي طريقة ذكية لإبعاد النفايات عن مدافن النفايات وجعل الإمساك بالشوكة أو الملعقة أمرًا مريحًا.

تتميز علب الحليب عمومًا بأنها مقاومة للماء ومتينة، وهما صفتان تصلحان بشكل جميل لإعادة التدوير. بمجرد أن ترى مدى تنوع وسهولة إعادة استخدام علب الحليب الكرتونية، يمكنك إعادة استخدامها لتنظيم خزائن المؤن الخاصة بك، أو للحفاظ على أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بك مرتبة ومنظمة، أو حتى تحويلها إلى ديكور لمنزل مسكون مخيف.

اصنع حقيبة أدوات المائدة الخاصة بك باستخدام علبتي حليب فارغتين ونظيفتين، وبعض أوراق الطابعة لتغطية الرسومات الموجودة على الكرتونة، وقماش، وغراء حرفي، وشريط، أو حبل رفيع، أو القليل من الخيوط لتشكيل المقبض. بدلاً من القماش، يمكنك أيضًا اختيار تزيينه بالطلاء أو شريط واشي أو ورق منقوش. أما بالنسبة للأدوات، فستحتاج إلى مقص وسكين إكس أكتو وفرشاة رسم ومسدس غراء ساخن. جرب بعض الاختلافات في هذا المشروع من خلال صنع حامل أدوات مائدة من أربع علب كرتونية لأقسام منفصلة للسكاكين والملاعق والشوك والمناديل. يمكنك أيضًا صنع إصدارات صغيرة جدًا لأدوات المائدة المخصصة للأطفال باستخدام علب الكريم أو علب العصير.