علب الصفيح من Vintage Thrift Store ليست خردة، إنها حلول تخزين مفيدة

في المرة القادمة التي تجد فيها نفسك تسير في ممرات متجر السلع المستعملة، وعيناك مفتوحتان بحثًا عن جوهرة مخفية أو اثنتين، تأكد من عدم تسليط الضوء على العلب العتيقة. من المؤكد أن بعض العلب والحاويات المصنوعة من الصفيح تبدو بالية أو صدئة أو مبتذلة بعض الشيء، لكنها تستحق أكثر من مجرد نظرة خاطفة. بعد كل شيء، يمكن للعلب القديمة بجميع أحجامها أن توفر حلول تخزين رائعة ومفيدة. هذه العلب المعدنية القديمة ذات الأنماط أو المشاهد المطلية الانتقائية هي عبارة عن اكتشافات قديمة في متاجر التوفير يمكن أن تساعد في تنظيم وتزيين مساحتك في نفس الوقت. يمكن أن تعمل العلب تمامًا مثل أي حاوية تخزين صغيرة أخرى. على الرغم من أنك قد ترغب في تجنب استخدامها لتخزين الطعام بسبب مخاوف التآكل، والإغلاق غير المناسب، والصدأ المحتمل، إلا أنها تمثل منظمات أو صناديق تخزين رائعة للأغراض المنزلية غير الصالحة للأكل.

اعتمادًا على منطقتك، من المحتمل أن تكون أسعارها معقولة جدًا، مما يجعلها رائعة لأولئك الذين لديهم ميزانية محدودة. على المواقع المستعملة مثل eBay، يمكن أن يختلف السعر من 10 دولارات لعلبة يبلغ طولها 6 بوصات إلى ما يقل قليلاً عن 100 دولار لمزيد من الاكتشافات النادرة. تؤثر العلامة التجارية والجودة والعمر على هذا الاختلاف في السعر. جانب آخر رائع من متجر التوفير ذو الأسعار المعقولة والذي يمكن أن يتضاعف كمساحة للتخزين، هو أن العديد من العلب تعمل كديكور رائع للأرفف أيضًا. أيضًا، إذا لم يعجبك التصميم العتيق، فمن الممكن طلاء الجزء الخارجي من العلبة ليناسب احتياجاتك بشكل أفضل. فقط تأكد من استخدام طلاء يلتصق جيدًا بالأسطح المعدنية.