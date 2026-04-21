علب الصفيح من Vintage Thrift Store ليست خردة، إنها حلول تخزين مفيدة

في المرة القادمة التي تجد فيها نفسك تسير في ممرات متجر السلع المستعملة، وعيناك مفتوحتان بحثًا عن جوهرة مخفية أو اثنتين، تأكد من عدم تسليط الضوء على العلب العتيقة. من المؤكد أن بعض العلب والحاويات المصنوعة من الصفيح تبدو بالية أو صدئة أو مبتذلة بعض الشيء، لكنها تستحق أكثر من مجرد نظرة خاطفة. بعد كل شيء، يمكن للعلب القديمة بجميع أحجامها أن توفر حلول تخزين رائعة ومفيدة. هذه العلب المعدنية القديمة ذات الأنماط أو المشاهد المطلية الانتقائية هي عبارة عن اكتشافات قديمة في متاجر التوفير يمكن أن تساعد في تنظيم وتزيين مساحتك في نفس الوقت. يمكن أن تعمل العلب تمامًا مثل أي حاوية تخزين صغيرة أخرى. على الرغم من أنك قد ترغب في تجنب استخدامها لتخزين الطعام بسبب مخاوف التآكل، والإغلاق غير المناسب، والصدأ المحتمل، إلا أنها تمثل منظمات أو صناديق تخزين رائعة للأغراض المنزلية غير الصالحة للأكل.
اعتمادًا على منطقتك، من المحتمل أن تكون أسعارها معقولة جدًا، مما يجعلها رائعة لأولئك الذين لديهم ميزانية محدودة. على المواقع المستعملة مثل eBay، يمكن أن يختلف السعر من 10 دولارات لعلبة يبلغ طولها 6 بوصات إلى ما يقل قليلاً عن 100 دولار لمزيد من الاكتشافات النادرة. تؤثر العلامة التجارية والجودة والعمر على هذا الاختلاف في السعر. جانب آخر رائع من متجر التوفير ذو الأسعار المعقولة والذي يمكن أن يتضاعف كمساحة للتخزين، هو أن العديد من العلب تعمل كديكور رائع للأرفف أيضًا. أيضًا، إذا لم يعجبك التصميم العتيق، فمن الممكن طلاء الجزء الخارجي من العلبة ليناسب احتياجاتك بشكل أفضل. فقط تأكد من استخدام طلاء يلتصق جيدًا بالأسطح المعدنية.
كيفية استخدام علب خمر في جميع أنحاء منزلك
إحدى الطرق البسيطة لاستخدام العلب القديمة في منزلك هي إحضارها إلى مكتبك أو غرفة الحرف ووضع أقلام الرصاص أو الأقلام أو علامات أو أدوات مكتبية أخرى بالداخل. العلب المستديرة الصغيرة تمثل حاملًا رائعًا للأقلام. أو، إذا حصلت على علبة معدنية صغيرة بغطاء، فيمكنك تنظيم مشابك الورق والمجلدات والدبابيس وغيرها من اللوازم المكتبية الصغيرة. بصرف النظر عن المكتب المنزلي، استخدم بعض الأشخاص هذه العلب في الحمام أيضًا للتخزين الزخرفي. أضفها إلى الرف للحصول على مظهر جمالي عتيق يخفي أيضًا أقنعة الوجه أو المكياج أو المستحضرات. أو استخدمها في الخزانات لإخفاء العناصر الشخصية التي لا تريد رؤيتها للضيوف.
خارج الحمام، يمكنك أيضًا استخدام هذه العلب في المطبخ لبعض احتياجات التخزين. في حين أن كل علبة قديمة ليست آمنة للطعام، إلا أنها لا تزال مكانًا رائعًا لتخزين السلع المعبأة والوجبات الخفيفة. سواء كنت تخفي مخبأتك السرية عن بقية أفراد عائلتك أو تريد ببساطة طريقة لطيفة لتزيين مخزن المؤن أو الأرفف المفتوحة، فإن هذا العنصر العتيق يمكن أن يكون الحل المثالي للتخزين القديم. وبدلاً من ذلك، إذا كنت تحب شكل علبة أو اثنتين من القصدير، استخدمها لتخزين أدوات المطبخ بدلاً من ذلك. في جميع أنحاء المنزل، يمكن أيضًا استخدام علب الصفيح الكبيرة كأصيص للنباتات. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنها قد لا توفر أفضل تصريف دون اتخاذ احتياطات إضافية، مثل إضافة الحصى إلى القاع. لكن النباتات الاصطناعية تعمل بشكل رائع هنا.