علق خوسيه ألفارادو فيليز 80 مباراة – والتصفيات – من أجل PEDs

تعاملت الفوز في فيليز إلى ضربة كبيرة لآمالهم في بطولة العالم.

تم تعليق خوسيه ألفارادو المخلص الأيسر 80 مباراة وغير مؤهل للتصفيات بعد اختباره الإيجابي لمادة محظورة بموجب سياسة PED الخاصة بـ MLB ، حسبما أعلن الدوري.

قام ألفارادو ، أفضل مسكن في فيلادلفيا حتى الآن هذا الموسم ، باختبار إيجابية لستوستيرون خارجي ، وفقًا لـ MLB.

وقال فيليز في بيان “إن فيليز تدعم بالكامل برنامج الدوري الرئيسي للوقاية والعلاج في دوري البيسبول ويخيب أملك لسماع أخبار اليوم عن انتهاك خوسيه”.

لدى Alvarado ، 29 عامًا ، 2.70 عصرًا مع 1.20 Whip و 25 Strainouts و Seven Saves و 4-1 في 20 أدوار هذا الموسم.

إنه في السنة الأخيرة من عقد بقيمة 22 مليون دولار ، مع Phillies يحتفظ بخيار الفريق بقيمة 9 ملايين دولار لموسم 2026.

خسارة ألفارادو هي خسارة ضخمة بالنسبة للثور الذي ناضل هذا الموسم.

عصر فيليز 4.66 من المسكنات هو السابع في MLB.

يمين أوريون كيركنغ ، البالغ من العمر 24 عامًا والذي كان لديه حملة 2024 ، لديه 4.32 عصرًا و 1.44 سوطًا في 19 مباراة هذا الموسم ، بعيدة كل البعد عن عصره 2.29 و 1.08 سوط من الموسم الماضي.

بلو جايز السابق أقرب جوردان رومانو كان تمثال نصفي لفيليز حتى الآن بعد توقيع عقد لمدة عام بقيمة 8.5 مليون دولار.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لديه 7.71 عصر و 1.53 سوط في 19 مباراة هذا الموسم.

دخلت Phillies يوم الأحد برصيد 27-18 ، حيث حصلت على المركز الثاني لبطاقة NL في NL بينما كان يجلس 1.5 مباراة خلف Mets لصالح NL East.