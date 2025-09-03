علماء فرنسيون: هذا المنتج المنزلي يقضي على بق الفراش خلال 24 ساعة

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من مستشفى نيس الجامعي ومعهد الاستشفاء الجامعي بمرسيليا أن مادة منزلية متوافرة في الأسواق قادرة على القضاء على بق الفراش بسرعة مذهلة. فقد تبين أن مجرد تعريض هذه الحشرة للمسحوق لثلاث دقائق فقط يؤدي إلى موتها، وأن التأثير الكامل يظهر خلال 24 ساعة.

ما هي مادة “تراب سومييغ”؟

المنتج المعني هو تراب سومييغ (Terre de Sommières)، مسحوق معدني طبيعي يُستخدم تقليديًا لإزالة بقع الدهون عن الخشب والمنسوجات. يتكون من سيليكات الألمنيوم والمغنيسيوم المائية، ويعمل على قتل الحشرات من خلال التجفيف الكامل لأجسامها.

اللافت أن هذا المسحوق يتميز بخصائص لا تتوافر في المبيدات الكيميائية:

لا يُسبب نفور الحشرات، ما يمنعها من الانتشار.

له تأثير “عدوى جماعية”، حيث تنقل الحشرة الملوثة المسحوق إلى غيرها.

يُعد منتجًا آمنًا وصديقًا للبيئة مقارنة بالمواد الكيميائية السامة.

توصيات الاستخدام العملي

يوصي الباحثون باستعمال تراب سومييغ مباشرة على المفروشات والأسِرّة، مع الاستمرار في الإجراءات التقليدية مثل غسل الملابس بدرجة 60 مئوية. هذه الخطوات المدمجة تزيد من فرص القضاء على الحشرة بشكل نهائي.

بدائل أخرى تمت دراستها

خلال البحث، تم اختبار عدة مساحيق طبيعية: الطين الأخضر، البيكربونات، التلك، وتراب الدياتوميه. بعض النتائج أظهرت فاعلية محدودة، لكن مشكلتها أنها قد تكون خطيرة عند استنشاقها. أما ثاني أكسيد السيليكون، الذي يجري تطويره تجاريًا، فقد برهن أيضًا على قدرة عالية في مكافحة هذه الآفة.

وباء متنامٍ في فرنسا

تفشي بق الفراش لم يعد أمرًا نادرًا. وفقًا لاستطلاع أجرته الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء (Anses) عام 2022، أكثر من 11% من الأسر الفرنسية تعرضت للإصابة خلال السنوات الخمس السابقة. الهيئة الصحية الفرنسية تحذر اليوم من الاعتماد على المبيدات التقليدية، التي تزيد مقاومة الحشرات، وتؤثر سلبًا على الصحة البشرية، مع تسجيل أكثر من ألف حالة تعرض بين 1999 و2021.