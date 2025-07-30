علم النفس وراء لعبة أنتوني فولب المليئة بالأخطاء

رياضة
علم النفس وراء لعبة أنتوني فولب المليئة بالأخطاء

لا يتطلب الأمر درجة الدكتوراه لمشاهدة لعبة Yankees وتشخيص صراعات Anthony Volpe الدفاعية كقضية عقلية.

لقد أصبح هذا واضحًا لأن The Shortstop قد ارتكب 15 خطأ في MLB ، بما في ذلك اثنين في الفوز يوم الثلاثاء 7-5 على أشعة في ملعب Yankee.

أصبح السؤال في ملعب Yankee ما يجب فعله مع Volpe المتخف. احتفظ به في شورتستوب؟ مقعده مؤقتًا؟ أرسله إلى القاصرين لمدة أسبوع؟

وقال الدكتور جوناثان ف. كاتز ، عالم النفس الرياضي الذي قضى سنة مع نيويورك رينجرز في عهد المدرب السابق توم ريني وعمل مع العديد من الفرق المؤيدة والجماعية الأخرى ، لصحيفة بوست إنه يعتقد أن نضالات فولبي لا تختلف عن إصابة مادية من شأنها أن تستلزم إجراء فترة إعادة تأهيل في القاصرين.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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