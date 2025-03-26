علم كام سميث أنه صنع قائمة يوم افتتاح أستروس من أمي

أصبح أكبر يوم في مسيرته في لعبة Cam Smith’s Pro Baseball أكثر حلاوة يوم الثلاثاء.

لم يتعلم احتمال Astros Top Top فحسب أنه كان يصنع قائمة يوم الافتتاح في هيوستن لمباراة يوم الخميس ضد Mets ، ولكنه حصل على تذوق هذه اللحظة مع أشخاص مميزين: عائلته.

في يوم الثلاثاء ، جمع المدير جو إسبادا الفريق في هيوستن وقال إن أول شخص كان سيدعو إلى هذا الإنجاز الذي حققه هذا الإنجاز سيكون والدته.

لذا قام القائد بسحب هاتفه وسأل عما إذا كان هناك شخص معين في دايكين بارك ، وأن شخصًا ما كانت أم سميث ، ستيفاني هوكزا ، التي أعطت ابنها المدمرة بعد ذلك عناقًا كبيرًا في النادي حيث تلقى الأخبار التي سيكون معها مع نادي الدوري الكبير.

بعد إجراء مكالمة هاتفية ، تحدث سميث ، 22 عامًا ، عما يعنيه الحصول على الأخبار منها.

وقال للصحفيين وهو يقاتل المزيد من الدموع داخل مخبأ أستروس: “في وقت من الأوقات ، كان الأمر أنا وها في المنزل”. “لقد ناضلت لأخذني إلى ألعاب البيسبول والممارسة. أنا سعيد فقط للقيام بذلك من أجلها.”

أخبر سميث صحيفة هيوستن كرونيكل في وقت سابق من هذا الأسبوع أن والدته تعني الكثير لنمو البيسبول.

“أعتقد أن أمي قامت بعمل رائع في تربيتي كطفل ولأني نوع من النزول لي في مرحلة البلوغ ، وأن أكون بمفردي وحافظ على الأمور التي علمتني بالفعل” ، قالت سميث للمخرج. “أعتقد أنها أدارت رأسي مباشرة وهذا هو السبب في أنني جاد للغاية في عملي.”

وقال إسبادا للصحفيين يوم الثلاثاء “أعتقد أنها رفعت طفلاً لا يصدق وهذه لحظة عائلية”.

كان سميث هو الاختيار الرابع عشر العام من قبل الأشبال من ولاية فلوريدا العام الماضي قبل أن يكون أفضل احتمال مدرج كجزء من العائد في تجارة كايل تاكر.

لعب رجل القاعدة الثالث 32 مباراة فقط في بطولات الدوري الصغرى في الموسم الماضي ، وخمسة فقط على مستوى Double-A.

لقد خلع هذا الربيع بأربعة هوميروس ، متوسط ​​.342 و 1.130 OPS في 15 مسابقة.

ذكرت The Athletic أنه من المتوقع أن يبدأ سميث في الحقل الصحيح في مباراة الخميس ضد Mets.