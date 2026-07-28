علي سانشيز يستمتع بأول سباق MLB على أرضه الذي طال انتظاره: “أعيش الحلم”

شيكاغو – بينما كان يدور حول القواعد ليلة الاثنين في رايت فيلد، عاد علي سانشيز إلى مسقط رأسه في كارورا، فنزويلا.

كان لاعب يانكيز يتخيل هذه اللحظة “كثيرًا” في ذهنه، لكنها وصلت أخيرًا إلى الواقع، في موسمه الخامس ومباراته الخامسة والسبعين في الدوريات الكبرى: أول شوط له على أرضه.

قال سانشيز عما كان يدور في ذهنه بعد أن أطلق تسديدة ثلاثية في فوز يانكيز 9-5 على وايت سوكس: “حرفيًا طفل يدير القواعد من فنزويلا ويعيش الحلم”.

“أنت تحلم دائمًا باللعب في الدوريات الكبرى ويكون لديك أول هوميروس يرتدي زي يانكيز والحصول على حرف “W” هو أمر مميز.”

اختار اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي ظهر لأول مرة في عام 2020 مع فريق ميتس، وقتًا ممتعًا لكرته الطويلة. كان هناك فوزان في الشوط الثامن، حيث حاول فريق يانكيز البناء على تقدم 6-4، عندما قام سانشيز بعمل العد الكامل ثم قام بتشغيل كرة سريعة داخلية من اليساري شون نيوكومب ورفعها فوق جدار الميدان الأيسر.

قال ماكس فرايد: “لقد ساهم وعمل بأقصى جهده خلف اللوحة، وتمكن من تعلم الموظفين”. “كنت سعيدًا حقًا من أجله. لقد مر وقت طويل، لكنني سعيد حقًا لأنه تمكن من الاحتفال بذلك. إنه يستحق ذلك.”

تمكن فريق يانكيز من استعادة الكرة لسانشيز، الذي التقط صورة مع المشجعين الذين أمسكوا بها ووقع لهم بعض الكرات. وكانت الكرة مغلفة بالفعل وموجودة في خزانته، رغم أنه قال إنها ستذهب إلى منزل والديه في فنزويلا.

في حجم عينة محدود، أعطى سانشيز فريق يانكيز دفعة ضد اليساريين، حيث ضرب 0.333 مع 0.876 OPS في 28 مباراة ضدهم. لقد قام هو وأوستن ويلز بتشكيل فصيلة قوية في الأسابيع الأخيرة، حيث كان تأثيرهما محسوسًا.

قال المدير آرون بون: “رائع حقًا”. “رحلة كل شخص مختلفة وهناك الكثير من القصص الرائعة التي يمكن سردها عن أشخاص مختلفين وعلي واحد من هؤلاء.”

لا يوجد وضوح حقيقي بشأن الجدول الزمني لجيانكارلو ستانتون، العائد من إجهاد ثانٍ في ربلة الساق اليمنى منذ آخر مباراة لعبها في 24 أبريل، بصرف النظر عن قول بون إنه يواصل “تقدمه المستمر” – والذي لم يتقدم بعد إلى إدارة القواعد، وهو المكان الذي أصيب فيه بينما كان على وشك العودة في يونيو.

قال بون يوم الاثنين: “إن أدوات القوة والأشياء المتفجرة التي يقوم بها في غرفة الأثقال كانت جيدة جدًا”. “علينا فقط أن نرفعه إلى مستوى واضح، في الجانب الجاري من الأمور حتى يتمكن من الخروج إلى هناك.”

وعندما سُئل عما إذا كان ستانتون بحاجة إلى الخضوع لتصوير بالرنين المغناطيسي مرة أخرى لتبرئة ساحته من إدارة القواعد، أشار بون إلى أنه لا توجد خطط لذلك “في الوقت الحالي”.

حصل ترينت جريشام على يوم إجازة يوم الاثنين – قبل الدخول كبديل دفاعي في الشوط السابع – في خضم تراجع 2 مقابل 36 والذي يرجعه بون في الغالب إلى عدم مكافأته على ضرب الكرة بقوة.

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قال بون: “نمر بالأمر قليلاً الآن”.

من المقرر أن يواجه كارلوس رودون (التهاب المرفق الأيسر) الضاربين للمرة الأولى يوم الأربعاء، عبر جولتين محاكاة في Double-A Somerset، بينما من المتوقع أن يلقي كلارك شميدت (جراحة تومي جون) جلسة حية ثالثة يوم الجمعة.

عين الأشبال جيمسون تايلون للمهمة يوم الاثنين، مما يعني أن يانكيز لن يواجهوا زميلهم السابق في نهاية هذا الأسبوع في ريجلي فيلد.