عمال النظافة البديلة لتقليل كمية الكلور في حمام السباحة الخاص بك

سواء كنت سباحًا جادًا أو مجرد حب للبلاش والرش ، فإن قضاء بعض الوقت في حمام سباحة واضحة في يوم حار هو أحد أعظم ملذات الحياة. ولكن هناك المزيد لفتح حمام سباحة للصيف بدلاً من شراء اثنين من العوامات العصرية. يمكن أن تشعر العملية بأنها فصل كيميائي ، وذلك بفضل التعقيدات التي ينطوي عليها الحصول على مستويات درجة الحموضة والقلوية في حمام السباحة الخاص بك. يربط الكثير منا أول كرة مدفع من هذا الموسم مع إحساس خفيف لاذع يأتي من الكلور ، تلك المادة الكيميائية التي تنطلق مع رائحة مميزة وقوى تطهير. لكن وفقًا لجيممي ميس ، رئيس شركة حمامات السباحة الأمريكية ، إذا كنت أنت أو شخص ما في عائلتك حساسًا لكمية الكلور في حمام السباحة والمياه المالحة والأوزون ، فإن أنظمة منظفات بديلة يجب أن تفكر فيها.

وقال ميس لـ House Digest خلال مقابلة حصرية: “عند النظر في بدائل لتجمع الكلور ، من المهم فهم فوائد وعيوب كل خيار”. وأوضح أن “حمامات المياه المالحة تستخدم مولد كلور الملح لتحويل الملح إلى الكلور ، الذي يعيق الماء”. الطحالب هي نتيجة واحدة من عدم تنظيف حمام السباحة الخاص بك التي تساعد منظفات المياه المالحة على منعها. أخبرنا خبير رعاية البلياردو أن مولدات الكلور الملح “تؤدي إلى انخفاض مستويات الكلور مقارنةً بالتجمعات التقليدية ، مما يجعله لطيفًا على الجلد والعينين”. في حين أن الفوائد لم تعد مضطرًا إلى شراء وتخزين الكلور ، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإعداد الأولية ، فإن أنظمة المياه المالحة لا تقضي على الحاجة إلى إجراء صيانة روتينية.