عمال النظافة البديلة لتقليل كمية الكلور في حمام السباحة الخاص بك

سواء كنت سباحًا جادًا أو مجرد حب للبلاش والرش ، فإن قضاء بعض الوقت في حمام سباحة واضحة في يوم حار هو أحد أعظم ملذات الحياة. ولكن هناك المزيد لفتح حمام سباحة للصيف بدلاً من شراء اثنين من العوامات العصرية. يمكن أن تشعر العملية بأنها فصل كيميائي ، وذلك بفضل التعقيدات التي ينطوي عليها الحصول على مستويات درجة الحموضة والقلوية في حمام السباحة الخاص بك. يربط الكثير منا أول كرة مدفع من هذا الموسم مع إحساس خفيف لاذع يأتي من الكلور ، تلك المادة الكيميائية التي تنطلق مع رائحة مميزة وقوى تطهير. لكن وفقًا لجيممي ميس ، رئيس شركة حمامات السباحة الأمريكية ، إذا كنت أنت أو شخص ما في عائلتك حساسًا لكمية الكلور في حمام السباحة والمياه المالحة والأوزون ، فإن أنظمة منظفات بديلة يجب أن تفكر فيها.
وقال ميس لـ House Digest خلال مقابلة حصرية: “عند النظر في بدائل لتجمع الكلور ، من المهم فهم فوائد وعيوب كل خيار”. وأوضح أن “حمامات المياه المالحة تستخدم مولد كلور الملح لتحويل الملح إلى الكلور ، الذي يعيق الماء”. الطحالب هي نتيجة واحدة من عدم تنظيف حمام السباحة الخاص بك التي تساعد منظفات المياه المالحة على منعها. أخبرنا خبير رعاية البلياردو أن مولدات الكلور الملح “تؤدي إلى انخفاض مستويات الكلور مقارنةً بالتجمعات التقليدية ، مما يجعله لطيفًا على الجلد والعينين”. في حين أن الفوائد لم تعد مضطرًا إلى شراء وتخزين الكلور ، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإعداد الأولية ، فإن أنظمة المياه المالحة لا تقضي على الحاجة إلى إجراء صيانة روتينية.
أنظمة المياه المالحة أكثر أمانًا بشكل عام
لا شيء يتوقف عن المرح الصيفي في مساراته مثل أحد أطفالك أو أحد الجيران الذي يعاني فجأة من الاحمرار أو الحكة أو سيلان أنف بعد قضاء فترة ما بعد الظهيرة في حمام سباحة كلور. لأن المادة الكيميائية قوية للغاية ، كثير من الناس يعانون من حساسية الكلور. وقال جيمي ميس خبير البلياردو خلال مقابلته الحصرية مع House Digest: “بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حساسية الكلور ، غالبًا ما تكون حمامات المياه المالحة هي أفضل بديل”. “يستخدمون تركيزًا أقل من الكلور ، والذي يتم إنشاؤه من خلال مولد كلور الملح ، مما يجعل الماء اللطيف على الجلد ويقلل من احتمال تفاعلات التحسسي.”
وفقًا لـ Meece ، فإن حساسية الكلور ليست هي السبب الوحيد الذي قد يرغب شخص ما في التحول من كلور البلياردو إلى بديل طبيعي. وقال “الكلور له رائحة كيميائية قاسية ويمكن أن يسبب الجفاف والاحمرار وتهيج الجلد والعينين”. “إن الكلور الناتج عن نظام الملح خالي من المنتجات الثانوية الموجودة في أقراص الكلور ، مما يجعله لطيفًا على الجلد وأقل عرضة للتسبب في تهيج العين مقارنةً بالماء المكلور بشكل كبير” ، أوضح ميز. إن التحول إلى نظام المياه المالحة سيجعل أيضًا تجمع الفناء الخلفي أكثر استدامة. يؤدي تقليل كمية أقراص الكلور واللجايسيدات وعلاجات الصدمات التي تستخدمها إلى الجريان السطحي الكيميائي الأقل خطورة في الفناء والمناطق المحيطة بها. يمكن أن يكون الخيار الصديق للبيئة أقل تكلفة على المدى الطويل ، لأن المواد الكيميائية الكلور التقليدية وتكاليف اختبار المياه المتكررة يمكن أن تضيف مع مرور الوقت.
النظر في التكلفة والآثار الصحية قبل إجراء التبديل
في مقابلته الحصرية مع House Digest ، أخبرنا Jimmie Meeece أن هناك العديد من الأشياء التي يجب التفكير فيها قبل تحديد البديل الطبيعي للكلور البلياردو لك ولحسبافتك. وقال “يجب أن تفكر في عوامل مثل المخاوف الصحية ومتطلبات الصيانة والتكلفة وحجم البركة واستخدامها. إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرته يعاني من الحساسية أو الحساسيات ، فقد تكون الخيارات مثل نظام المياه المالحة أفضل”. إذا خططت عائلتك لقضاء كل دقيقة من اليقظة في حمام السباحة ، فمن المنطقي النظر في الآثار الصحية طويلة الأجل للكلور مقابل المياه المالحة. على عكس الكلور المهيج ، تشير بعض الأدلة إلى أن المياه اللينة يمكن أن تساعد في الواقع في تخفيف الأمراض الجلدية المختلفة. كما أنه أقل إزعاجًا للجهاز التنفسي.
تعد المجمعات استثمارًا كبيرًا ، والتكاليف الأساسية المرتبطة بنظامك الكيميائي هي عامل رئيسي آخر يجب ألا تغفله. “يمكن أن تختلف الإعداد الأولي وتكاليف الصيانة المستمرة ، لذلك من المهم تقييم النفقات قصيرة الأجل وطويلة الأجل” ، نصح ميس. يمكنك أيضا النظر في خيار ثالث. أخبرنا ميس: “غالبًا ما تستخدم أنظمة التعقيم المستندة إلى الأوزون في تجمعات تجارية كبيرة. يمكن أن تنفجر طريقة الصرف الصحي هذه في الفيروسات وبعض البكتيريا المقاومة للكلور”. “على الرغم من أن الكلور الإضافي قد لا يزال مطلوبًا ، فإن نظام الأوزون يتعامل مع غالبية العمل التعقيم.”