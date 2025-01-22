عمدة فيلادلفيا شيريل باركر تتحدث عن خطأ إملائي في إيجلز

تعرف عمدة فيلادلفيا شيريل باركر أن مقطع الفيديو الخاص بها وهو يغني ترنيمة إيجلز قبل فوز فيلادلفيا 28-22 على رامز في مباراة الجولة التقسيمية NFC يوم الأحد الماضي قد انتشر على نطاق واسع.

أخطأ باركر في كتابة كلمة “إيجلز” من خلال ترديد “ELGSES Eagles!” وتعرض لانتقادات شديدة بسبب الخطأ الفادح.

لقد سلطت الضوء على الموقف وضحكت على خطأها يوم الثلاثاء.

الأيائل! خاطبت العمدة شيريل باركر حادثها الإملائي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بعد أن أخطأت بطريق الخطأ في ترنيمة النسور خلال عطلة نهاية الأسبوع. pic.twitter.com/LfmfhwinJ2 – سي بي اس فيلادلفيا (@CBSPhiladelphia) 21 يناير 2025

وقال باركر خلال مؤتمر صحفي: “نحن لا نعد بالكمال، وأنا سعيد للغاية لأنني لم أفعل ذلك أبدًا، خاصة بعد أن لم أتمكن من تهجئة إيجلز بشكل صحيح”.

لقد أثار ذلك ضحك الجماهير قبل مباراة بطولة NFC يوم الأحد بين النسور والقادة في ملعب لينكولن المالي.

أحدث خطأ باركر الإملائي، الذي حدث قبل ساعات من مباراة الجولة التقسيمية، موجات عبر الإنترنت.

حتى أن الضجة وصلت إلى 106.7 محطة إذاعية محلية في العاصمة، والتي باعت قمصانًا تحمل رسالة “FLY ELGSES FLY” بألوان القادة.

كتب أحد الأشخاص: “لا تحاول أن تلحق النحس بنا بوضع حرف L على كلمة Eagles”.

“كيف أنها لا تعرف هذا؟” وأضاف آخر.

كان لدى باركر أسبوع للتدرب على الترنيمة بعد أن حصل النسور على تذكرتهم لبطولة المؤتمر.

وتقاتل فيلادلفيا من أجل رحلة العودة إلى الأرض الموعودة بعد خسارتها أمام ذا تشيفز، 38-35، في سوبر بول LVII.

تنطلق مباراة بطولة NFC يوم الأحد في الساعة 3 مساءً على قناة Fox.