عمودي أم أفقي: ما هي أفضل طريقة لتخزين سجلات الفينيل؟

اذهب إلى أي متجر تسجيلات ومن غير المرجح أن ترى العديد من ألبومات الفينيل مخزنة بشكل مسطح، لكن هذا لا يعني أنه ليس من المقبول القيام بذلك – في ظروف معينة. من غير المرجح أن يتسبب وضع ما لا يزيد عن 10 فينيلات أفقيًا لفترة قصيرة من الوقت، على سبيل المثال، في صندوق لأنك ستنتقل من منزل إلى آخر، أو إذا كنت تريد عرض بعض الألبومات الثمينة لأصدقائك، في حدوث ضرر. لكن اتركها هكذا لفترة طويلة جدًا أو قم بتكديس الكثير منها في الكومة (50 سجلًا يمكن أن تزن أكثر من 16 رطلاً) وستتعرض لخطر الالتواء والأخاديد المسطحة، وربما الأكثر رعبًا على الإطلاق بالنسبة لعناصر هواة الجمع الأصلية – تلف الأكمام من الضغط على السجل على الغلاف، المعروف أيضًا باسم تآكل الخاتم.

وينبغي أيضا توخي الحذر مع التخزين العمودي. إن وضع تسجيلاتك حتى في أصغر زاوية يمكن أن يشوه شكلها، مما يؤدي إلى الضغط على النصف السفلي من القرص وثنيه بما يكفي للتسبب في مشاكل دون أن تدرك ذلك. يمكن أن يؤدي الالتواء الذي يقل عن 2 ملم إلى تدهور الصوت عندما يصل الفينيل إلى القرص الدوار ويقلل من قيمة إعادة بيع السجلات القديمة. لتجنب ذلك، أدخل فواصل صلبة عريضة الجوانب على فترات منتظمة بين مجموعتك، ولا تميل إلى حشر سجلاتك المخزنة رأسيًا، لأن هذا سيؤدي أيضًا إلى زيادة الدعم. اترك مساحة كافية لكل واحد لينزلق للداخل والخارج بسهولة.