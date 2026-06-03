عمودي أم أفقي: ما هي أفضل طريقة لتخزين سجلات الفينيل؟

في منتصف عشرينيات القرن الحادي والعشرين، استمرت مبيعات الفينيل في الولايات المتحدة في الارتفاع، لتتجاوز مليار دولار في عام 2025، مع استمرار نجاح الوسيط مدفوعًا بمجموعة سكانية مفاجئة: الجيل Z. وقد أعاد هذا الجيل الجديد من هواة الجمع إحياء واحدة من أقدم المناقشات الموسيقية: ما هي أفضل طريقة لتخزين تسجيلات الفينيل؟ في حين يعتقد البعض أنه لا يوجد حل مثالي، فإن غالبية الخبراء، بما في ذلك هواة الجمع، يصرون على أن التخزين العمودي هو الحل الأمثل.
سواء كنت تحب جمع الأقراص الفردية مقاس 7 بوصات أو تفضل القرص الأكبر حجمًا مقاس 12 بوصة، فهناك العديد من المزايا الواضحة لتكديس سجلاتك عموديًا، أقلها سهولة الوصول إليها، ولكنها تحمي أيضًا سلامة القرص نفسه. يؤدي وضعها عموديًا إلى تقليل دخول الغبار أو الأوساخ، مما يضمن بقاء تلك الأخاديد نظيفة وخالية من الانزلاق. يسمح التخزين العمودي أيضًا بتوزيع الوزن بشكل متساوٍ على طول حافة الكم والعمل الفني، وهو أمر مفيد إذا صادفت أي جواهر فينيل ثمينة في متجر التوفير أو بيع العقارات. لكن أكبر ميزة للتخزين الرأسي هي أنه يقلل من احتمالية حدوث أسوأ شيء يمكن أن يحدث لأي أسطوانة فينيل: الاعوجاج.
التراص الأفقي أمر جيد، ولكن فقط في ظروف معينة
اذهب إلى أي متجر تسجيلات ومن غير المرجح أن ترى العديد من ألبومات الفينيل مخزنة بشكل مسطح، لكن هذا لا يعني أنه ليس من المقبول القيام بذلك – في ظروف معينة. من غير المرجح أن يتسبب وضع ما لا يزيد عن 10 فينيلات أفقيًا لفترة قصيرة من الوقت، على سبيل المثال، في صندوق لأنك ستنتقل من منزل إلى آخر، أو إذا كنت تريد عرض بعض الألبومات الثمينة لأصدقائك، في حدوث ضرر. لكن اتركها هكذا لفترة طويلة جدًا أو قم بتكديس الكثير منها في الكومة (50 سجلًا يمكن أن تزن أكثر من 16 رطلاً) وستتعرض لخطر الالتواء والأخاديد المسطحة، وربما الأكثر رعبًا على الإطلاق بالنسبة لعناصر هواة الجمع الأصلية – تلف الأكمام من الضغط على السجل على الغلاف، المعروف أيضًا باسم تآكل الخاتم.
وينبغي أيضا توخي الحذر مع التخزين العمودي. إن وضع تسجيلاتك حتى في أصغر زاوية يمكن أن يشوه شكلها، مما يؤدي إلى الضغط على النصف السفلي من القرص وثنيه بما يكفي للتسبب في مشاكل دون أن تدرك ذلك. يمكن أن يؤدي الالتواء الذي يقل عن 2 ملم إلى تدهور الصوت عندما يصل الفينيل إلى القرص الدوار ويقلل من قيمة إعادة بيع السجلات القديمة. لتجنب ذلك، أدخل فواصل صلبة عريضة الجوانب على فترات منتظمة بين مجموعتك، ولا تميل إلى حشر سجلاتك المخزنة رأسيًا، لأن هذا سيؤدي أيضًا إلى زيادة الدعم. اترك مساحة كافية لكل واحد لينزلق للداخل والخارج بسهولة.
نصائح للحفاظ على مجموعة الفينيل الخاصة بك في حالة الذروة
بالإضافة إلى اختيار التخزين الرأسي، هناك بعض الخطوات الأساسية الأخرى التي ستساعد في ضمان بقاء مجموعة الفينيل الخاصة بك في حالة جيدة. تأكد من وضعها على رفوف يمكنها تحمل الوزن المتراكم، وراقب درجة حرارة الغرفة التي يتم الاحتفاظ بها فيها. لا تقم بتخزينها بجوار مصدر حرارة مثل المشعاع، وتحكم في المناخ قدر الإمكان، من الناحية المثالية في حدود 65 إلى 75 درجة فهرنهايت؛ بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناخات ذات درجات حرارة كبيرة، فمن الأفضل تجنب الطوابق السفلية أو السندرات. وينطبق الشيء نفسه على الرطوبة، والتي يجب أن تبقى بين 35% و50% لتجنب تلف الورق أو أغلفة البطاقات.
يوصي العديد من الخبراء أيضًا باستخدام الأكمام الداخلية والخارجية المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الجودة أو عالي الكثافة لحماية القرص وأغلفة الألبوم نفسها. عندما تريد الاستماع إلى القرص الخاص بك، استثمر في محلول تنظيف التسجيلات وفرشاة عالية الجودة، وتأكد من استخدامها قبل كل تشغيل. بالنسبة لمشتري الفينيل العادي من الجيل Z، قد يبدو كل هذا بمثابة الكثير من الضجة، ولكن الأمر يستحق التأكد من أن الألبوم الذي تحبه اليوم سيظل رائعًا خلال خمس أو 10 أو حتى 20 عامًا.