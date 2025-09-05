عموم الخبز الميسور معقولة ALDI هو وليامز Sonoma مثالي القريب

إذا كنت متعصبًا براوني ، فمن المحتمل أن تكون لديك آراء قوية حول ما إذا كانت الحواف أو القطع الداخلية متفوقة. معظم مقالي الخبز تلبي أولئك الذين يحبون Ooey Gooey ، ولكن إذا كنت في فريق Team Crusty ، فمن المحتمل ألا تفعل ذلك مقلاة قياسية. لحسن الحظ ، هناك بعض الخيارات الرائعة ، بما في ذلك Williams Sonoma Goldtouch Pro Pro Brownie Pan. ومع ذلك ، إذا لم تكن مغرمًا بإنفاق 60 دولارًا على مقلاة ، فستسعدك أن تعرف أن Aldi تقدم خداعًا يكلفك 7 دولارات فقط. يعد Crofton Brownie Endless Edge Pan تقريبًا نسخة طبق الأصل من النموذج الأكثر راقيًا ، وإذا لم يكن الأمر بالنسبة للأسماء التجارية المنقوشة على المقابض ، فستكون متطابقة بشكل أساسي. كل ما عليك فعله هو جعل رائحة منزلك مثل وليامز سونوما إذا كنت تريد المزيد من تجربة السلع المنزلية الفاخرة.

يشبه إلى حد كبير Williams Sonoma Pan ، فإن إصدار ALDI يحتوي على إدراج سيليكون يسهل إزالة الكعك بعد الخبز. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا الخبز دون إدراج السيليكون ، مما سيتيح على الرغم من أنه مخصص للكعك ، يمكن استخدام هذا المقلاة لجعل أكثر من ذلك بكثير. تعتبر الأشقرات وأشرطة ملفات تعريف الارتباط الأخرى هي أكثر البدائل وضوحًا ، ولكنها تم رسمها أيضًا في عشاق المعكرونة – خاصة لصنع اللازانيا ، مما يساعد على تحقيق حواف مقرمشة جبنية على كل قطعة.