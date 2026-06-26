عناصر الدش القديمة التي لا يستطيع جيل الألفية تحمل استخدامها

هل تعتقد أن الاستحمام هو نفسه لكل جيل؟ فكر مرة أخرى. لدى جيل طفرة المواليد وجيل الألفية بعض التفضيلات المختلفة بشكل مدهش عندما يتعلق الأمر بالاستحمام.

يعزو مركز بيو للأبحاث هذه الاختلافات بين الأجيال إلى حقيقة مفادها أن كل مجموعة من الأجيال شهدت ظروفًا اقتصادية واجتماعية فريدة من نوعها. على سبيل المثال، اعتاد جيل الألفية على استخدام الصابون المضاد للقطع على نطاق واسع، والذي كان منتجًا قياسيًا للاستحمام بالنسبة لجيل الطفرة السكانية. اعتقد جيل الشباب أنه يأوي الجراثيم، ورأوا في الصابون السائل بديلاً قابلاً للتطبيق. في عام 2016، أشارت شبكة سي بي إس نيوز إلى أن تحول جيل الألفية إلى أنواع الصابون غير المصنوعة من ألواح الصابون أدى إلى انخفاض مبيعات قطع الصابون.

ربما كان جيل الطفرة السكانية هو الذي ضحك أخيرًا: اعتبارًا من عام 2024، عاد بعض جيل الألفية إلى صناعة الصابون بسبب ملاءمته للبيئة وسعره المنخفض. وفي الوقت نفسه، استمرت الأجيال الأكبر سنًا في استخدام قطع الصابون طوال الوقت. (ومع ذلك، تأكد من أنك لا ترتكب خطأً كبيرًا في استخدام قطعة الصابون الخاصة بك: نسيان تركها تجف بين الاستخدامات.)

ومع ذلك، يعد قالب الصابون مثالًا نادرًا على عودة بعض جيل الألفية إلى منتج نظافة الاستحمام المحبوب. في معظم الحالات الأخرى، يقول جيل الألفية “لا مفر” لما يعتبرونه أدوات استحمام قديمة عفا عليها الزمن.