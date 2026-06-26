عناصر الدش القديمة التي لا يستطيع جيل الألفية تحمل استخدامها

هل تعتقد أن الاستحمام هو نفسه لكل جيل؟ فكر مرة أخرى. لدى جيل طفرة المواليد وجيل الألفية بعض التفضيلات المختلفة بشكل مدهش عندما يتعلق الأمر بالاستحمام.
يعزو مركز بيو للأبحاث هذه الاختلافات بين الأجيال إلى حقيقة مفادها أن كل مجموعة من الأجيال شهدت ظروفًا اقتصادية واجتماعية فريدة من نوعها. على سبيل المثال، اعتاد جيل الألفية على استخدام الصابون المضاد للقطع على نطاق واسع، والذي كان منتجًا قياسيًا للاستحمام بالنسبة لجيل الطفرة السكانية. اعتقد جيل الشباب أنه يأوي الجراثيم، ورأوا في الصابون السائل بديلاً قابلاً للتطبيق. في عام 2016، أشارت شبكة سي بي إس نيوز إلى أن تحول جيل الألفية إلى أنواع الصابون غير المصنوعة من ألواح الصابون أدى إلى انخفاض مبيعات قطع الصابون.
ربما كان جيل الطفرة السكانية هو الذي ضحك أخيرًا: اعتبارًا من عام 2024، عاد بعض جيل الألفية إلى صناعة الصابون بسبب ملاءمته للبيئة وسعره المنخفض. وفي الوقت نفسه، استمرت الأجيال الأكبر سنًا في استخدام قطع الصابون طوال الوقت. (ومع ذلك، تأكد من أنك لا ترتكب خطأً كبيرًا في استخدام قطعة الصابون الخاصة بك: نسيان تركها تجف بين الاستخدامات.)
ومع ذلك، يعد قالب الصابون مثالًا نادرًا على عودة بعض جيل الألفية إلى منتج نظافة الاستحمام المحبوب. في معظم الحالات الأخرى، يقول جيل الألفية “لا مفر” لما يعتبرونه أدوات استحمام قديمة عفا عليها الزمن.
اللوف
أصبحت اللوف عنصرًا أساسيًا أثناء وقت الاستحمام منذ النصف الأول من القرن العشرين. وبناء على ذلك، نشأ جيل الطفرة السكانية وهم يربطون اللوف بالنظافة. وبعد عقود من الزمن، أصدر أطباء الجلد تحذيرات بشأن سلامة استخدام اللوف لعدة أسباب – ويبدو أن جيل الألفية يتخذ الاحتياطات اللازمة من خلال إدارة ظهورهم لللوف.
ما العيب في اللوف، الذي هو في الواقع قرع مجفف؟ أولاً، يتمتع بسمعة رهيبة لأنه أصبح طبق بتري حقيقي. في حديثها إلى كليفلاند كلينك، أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة ميليسا بيليانج الجانب الإجمالي لللوفة. وقالت: “إنها لا تجف تمامًا، لذا فإن الليفة تعتبر أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا”. “إذا كان لديك ليفة طبيعية، عليك استبدالها كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع.” في الأساس، حان الوقت لرمي الليفة إذا لاحظت أو شممت رائحة العفن.
وتحدث طبيب الأمراض الجلدية جويل شليسنجر عن المزيد من التفاصيل حول المخاطر الخفية لاستخدام اللوف في مقابلة مع معهد الأمراض الجلدية، مشيرًا إلى أن “إسفنجات اللوف تلامس العديد من المناطق غير النظيفة من الجسم ثم تجلس وتسمح للبكتيريا بالتكاثر داخل زوايا وزوايا الإسفنجة”. وفي نفس المقال، ذكر خبراء آخرون في الأمراض الجلدية أن الليفة يمكن أن تكون خشنة جدًا على الجلد. ليس من المستغرب أن تكون أفضل رهاناتك لفرك نفسك هي منشفة نظيفة أو يديك العاريتين بكل بساطة.
منتجان في واحد
لماذا لا توفر الوقت باستخدام منتج ثنائي في واحد مثل الشامبو؟ ويبدو أن هذه هي فكرة الثورة التي حدثت في الثمانينات مع التقديم التجاري لنظام “اثنين في واحد” في كل مكان. يمكن للمستهلكين شراء منتج واحد لتنظيف وترطيب شعرهم – وكان هؤلاء المستهلكون في ذلك الوقت هم في الأساس جيل الطفرة السكانية اليوم.
بالنسبة لجيل الألفية، لا يبدو أن المقايضة الاقتصادية بشامبو اثنين في واحد تستحق النتائج. إحدى الطرق لفهم هذا الاتجاه بعيدًا عن العناصر البسيطة عادةً (والتي يفضلها جيل الألفية أحيانًا) هي التفكير في ظهور ما يسمى “دش كل شيء” الذي انتشر على نطاق واسع في السنوات الأخيرة. وكما أشار أحد المؤثرين من الجيل Z على TikTok، “أغسل شعري، وأحلق ساقي، وأحلق إبطي، وأقوم بترطيب عميق، وأقشر، وأعتني ببشرتي. أفعل كل شيء أثناء الاستحمام.” لا تتناسب المنتجات الثنائية في واحد مع روح جلسة الاستحمام الفاخرة والمريحة.
للعلم، جيل الألفية يحب الاستحمام أيضًا. لكن هذه الممارسة قد تكون واحدة من عادات النظافة الألفية التي لا يفهمها جيل الطفرة السكانية (على الرغم من أن رابطة المتقاعدين الأمريكية توصي بأن تجربها الأجيال الأكبر سناً).