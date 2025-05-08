عندما تأخذ الكثير من الكركم ، هذا ما يحدث لأنبوبك

منذ سنوات ، ربما يكون الكركم قد جمع الغبار على رف التوابل الخاص بك ، ويستخدم فقط لتلك الكاري والشوربات الخاصة. الآن ، وجد الكركم حياة جديدة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في العافية. تم تبجيله منذ فترة طويلة في طب الايورفيدا لخصائصه الشفاء ، وقد تم استخدام الكركم لأكثر من 4000 عام لتخفيف الأمراض مثل التهاب المفاصل ، والمشاكل الجهاز الهضمي ، وآلام البطن ، وفقًا لكتاب “الطب العشبي: الجزيئات الحيوية والسريرية” (عبر المكتبة الوطنية للطب).

اليوم ، يمكنك العثور على الكركم الأرضي في ممر التوابل والجذر الكركم الطازج في ممر البقالة. ستجدها أيضًا على أرفف المكملات الخاصة بك للحصول على المزيد من الفوائد القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. ولكن على الرغم من أنه قد يكون من المفيد أخذ الكركم كل يوم ، إلا أنه من السهل المبالغة في المبالغة.

وقال مستشار اللياقة والتغذية في باربند ، الدكتور كريس موهر ، في مقابلة مع هضم الصحة: ​​”الكثير من الكركم يمكن أن يهيج الجهاز الهضمي ويسبب أعراضًا مثل الغثيان أو الإسهال أو الانتفاخ أو حتى تشنجات المعدة”. “هذا يحدث في الغالب لأن الكركمين ، المركب النشط في الكركم ، يمكن أن يحفز بطانة الأمعاء وزيادة إنتاج الحمض.”