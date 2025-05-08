عندما تأخذ الكثير من الكركم ، هذا ما يحدث لأنبوبك

منذ سنوات ، ربما يكون الكركم قد جمع الغبار على رف التوابل الخاص بك ، ويستخدم فقط لتلك الكاري والشوربات الخاصة. الآن ، وجد الكركم حياة جديدة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في العافية. تم تبجيله منذ فترة طويلة في طب الايورفيدا لخصائصه الشفاء ، وقد تم استخدام الكركم لأكثر من 4000 عام لتخفيف الأمراض مثل التهاب المفاصل ، والمشاكل الجهاز الهضمي ، وآلام البطن ، وفقًا لكتاب “الطب العشبي: الجزيئات الحيوية والسريرية” (عبر المكتبة الوطنية للطب).
اليوم ، يمكنك العثور على الكركم الأرضي في ممر التوابل والجذر الكركم الطازج في ممر البقالة. ستجدها أيضًا على أرفف المكملات الخاصة بك للحصول على المزيد من الفوائد القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. ولكن على الرغم من أنه قد يكون من المفيد أخذ الكركم كل يوم ، إلا أنه من السهل المبالغة في المبالغة.
وقال مستشار اللياقة والتغذية في باربند ، الدكتور كريس موهر ، في مقابلة مع هضم الصحة: ”الكثير من الكركم يمكن أن يهيج الجهاز الهضمي ويسبب أعراضًا مثل الغثيان أو الإسهال أو الانتفاخ أو حتى تشنجات المعدة”. “هذا يحدث في الغالب لأن الكركمين ، المركب النشط في الكركم ، يمكن أن يحفز بطانة الأمعاء وزيادة إنتاج الحمض.”
الآثار الجانبية للكركم
على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تواجه الإسهال أو الضائقة المعوية من إضافة الكركم المجفف إلى وجباتك أو شرب الشاي الكركم ، فقد تنشأ مشاكل عند تناول مكملات الخلاصة الكركم. وقال موهر: “مع جرعات أعلى ، قد يسرع الكركم أيضًا مدى سرعة تحرك الوجبات عبر الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى براز فضفاض”. “قد يلاحظ الأشخاص ذوي المعدة الحساسة أو ارتداد الحمض هذه الآثار الجانبية حتى عند الجرعات السفلية.”
إذا كنت جذر عصير الكركم مع الخضروات الأخرى ، فقد لا يمتص جسمك جميع مركبات الكركم المفيدة. غالبًا ما تشمل مكملات الكركم بيبيرين (مضاد للأكسدة موجود في الفلفل الأسود) لتعزيز الامتصاص. ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه الأشكال ذات التوافر الحيوي للغاية من الكركم سامة للكبد في جرعات عالية ، وفقا ل Livertox (عبر المكتبة الوطنية للطب). لا تحدث هذه السمية عادة بعد جرعتين أو جرعتين فقط ولكن قد تتطور على مدار عدة أسابيع. تشمل أعراض سمية الكبد من الكركم التعب والغثيان والبول الداكن.
يجب أن يستخدم الأشخاص الذين يعانون من مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، أو قضايا المرارة ، أو أمراض الكبد ، أو قصور الحديد مكملات الكركم بحذر. يجب أن يتم تجنب الكركم أيضًا إذا كنت تتناول خواص الدم القابلة للحقن. وقال موهر: “من الحكمة دائمًا اتباع الإرشادات وتذكر أن الأمر ليس أفضل”. “وبالمثل ، تحقق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتأكد من عدم وجود قلق بشأن التفاعلات مع الأدوية الأخرى التي قد تتناولها.”
بعض فوائد الكركم
اختبر الباحثون فعالية الكركم والكركمينات على آلام التهاب المفاصل. فحصت مراجعة 2020 في التغذية اليوم 20 تجربة سريرية ووجدت أن الكركم أو مركباته ساعدت في تخفيف الصلابة وألم المشي بشكل مشابه لسلس الألم دون وصفة طبية. ذكرت بعض الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يتناولون الكركم يحتاجون إلى عدد أقل ومع ذلك ، كانت العديد من هذه الدراسات صغيرة أو تفتقر إلى ضوابط صارمة.
نظرت المراجعة نفسها أيضًا في كيف يمكن أن تساعد الكركم في حالات مثل ارتفاع السكر في الدم ، وارتفاع الكوليسترول ، والسمنة ، ومرض السكري من النوع 2. أظهرت الدراسات الصغيرة أن الكركم يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. الأفراد الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي قد يرون أيضًا تحسينات في السكر في الدم والكوليسترول بعد تناول الكركم. على الرغم من أنه يمكن استخدام الكركم كعنصر مساعد للدواء لمرض السكري من النوع 2 ، إلا أن النتائج كانت غير متسقة عند استخدامها من تلقاء نفسها.
(اقرأ كيف يمكن للكركم تحسين صحتك العقلية.)
مع تقدمك في السن ، قد تفكر في التحول إلى الكركم لدعم تدفق دم الدماغ والأكسجين. وجدت دراسة أجريت عام 2021 في المجلة الدولية لعلوم الأغذية والتغذية أن أخذ مستخلص الكركم قبل ساعتين من ممارسة التمارين الرياضية في الدماغ وحجم الدم أثناء النشاط البدني. في ملاحظة ذات صلة ، قد يساعد الكركم أيضًا في تقليل ألم ما بعد التمرين. استعرضت مقالة 2021 في المراجعات النقدية في علوم الأغذية والتغذية 11 دراسة ووجدت أن مكملات الكركمين قللت من الالتهاب بعد التمرين والإجهاد التأكسدي مع تعزيز الانتعاش. كما أبلغ المشاركون عن أي آثار جانبية وتحسينات مشهورة في صحة الجهاز الهضمي.