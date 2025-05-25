عندما تأخذ الكثير من الكركم ، هذا ما يحدث لكبدك

إذا كنت على دراية بالفوائد الصحية للكركم ، فسوف تفهم سبب زيادة شعبيتها في الولايات المتحدة. يستخدم الكركم منذ فترة طويلة في طب الايورفيدا لخصائصه المضادة للالتهابات ، ويتم الآن استكشاف الكركم لمجموعة واسعة من الفوائد المحتملة ، بما في ذلك تخفيف آلام التهاب المفاصل ، ودعم صحة الدماغ ، والمساعدة في منع السرطان. على الرغم من أن الأدلة العلمية لا تزال مختلطة عندما يتعلق الأمر بتأثيرات الكركم على ظروف محددة ، فإن مركبه النشط ، الكركمين ، معروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة.
لن يمنحك رش الكركم على طعامك الكثير من الكركمين ، وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس يلجأون إلى مكملات الكركم. نظرًا لأن الجسم لا يمتصه الجسم بسهولة ، فإن هذه المكملات الغذائية غالبًا ما تشمل بيبيرين (مركب موجود في الفلفل الأسود) للمساعدة في زيادة الامتصاص.
ولكن هناك جانب سلبي. يمكن أن تؤدي هذه المكملات المركزة إلى سمية الكبد في بعض الناس. وجدت دراسة أجريت عام 2023 في المجلة الأمريكية للطب ارتفاعًا في إصابات الكبد المرتبطة بمكملات الكركم ، وخاصة بين الأشخاص الذين لديهم عامل خطر وراثي معين. يقترح الباحثون أن الاستخدام المتزايد لبيبيرين لتعزيز الامتصاص قد يساهم في هذا الاتجاه.
كيف يمكن ربط الكركم بأضرار الكبد
لسنوات ، لم يكن الكركم مصدر قلق كبير عندما يتعلق الأمر بصحة الكبد. وفقًا لقاعدة بيانات Livertox للمكتبة الوطنية للطب ، وجدت الأبحاث السابقة أنه على الرغم من أن الكركم يمكن أن يسبب تغييرات مؤقتة في مستويات إنزيم الكبد ، إلا أنه لا يبدو أنه يسبب أضرارًا خطيرة في الكبد. حتى عند الجرعات التي تصل إلى 1000 ملليغرام يوميًا في شكل مكمل ، كانت الآثار الجانبية تقتصر عادة على تهيج الجلد أو القضايا الهضمية الخفيفة. ومع ذلك ، عندما بدأ صانعو المكملات في تعزيز التوافر البيولوجي للكركم من خلال الجمع بينه وبين مكونات مثل Piperine ، أصبحت تقارير إصابة الكبد أكثر تواتراً.
درست دراسة أجريت عام 2020 في المجلة البريطانية للصيدلة السريرية العديد من تقارير الحالة التي تربط مكملات الكركم بتلف الكبد. في العديد من هذه الحالات ، كان المرضى يتناولون أدوية أخرى ، ولكن وظيفة الكبد الخاصة بهم تحسنت بعد إيقاف ملحق الكركم ، مما يشير إلى وجود اتصال ممكن. إحدى النظريات هي أن بعض مكملات الكركم تحتوي على الكركمين الاصطناعي ، وهو أكثر استقرارًا ولكنه قد يتصرف بشكل مختلف في الجسم عن الكركمينات التي تحدث بشكل طبيعي. قد تشمل المكملات الغذائية غير المكلفة أيضًا بقايا كيميائية تركت من عملية التصنيع ، مما قد يضيف إلى خطر الكبد.
تشير قاعدة بيانات Livertox أيضًا إلى رد فعل غير متوقع في الجهاز المناعي كعامل محتمل في تأثير الكركم على صحة الكبد. تظهر علامة وراثية محددة ، HLA-B*35: 01 ، والتي تم ربطها أيضًا بإصابات الكبد من منتجات عشبية أخرى مثل مستخلص الشاي الأخضر ، بشكل متكرر في المرضى الذين يعانون من تلف الكبد المرتبط بالكركم (بالمناسبة ، وهنا أعشاب أخرى مخاطرة للكبد).
متى تكون حذرا بشأن مكملات الكركم
من غير المرجح أن يضر شرب لقطة بالكركم أو إضافة قرصة إلى وجباتك. ومع ذلك ، فإن الاستخدام المنتظم للمكملات الكركم عالية الجرعة قد يشكل خطرًا أكبر. يمكن أن تستغرق سمية الكبد المتعلقة بالكركم في أي مكان من بضعة أسابيع إلى أربعة أشهر لتتطور. قد تشمل الأعراض المبكرة التعب والغثيان وفقدان الشهية. مع تقدم أضرار الكبد ، قد تلاحظ البول الداكن أو الاصفرار من الجلد والعينين (اليرقان). يمكن للطبيب تأكيد مشكلات الكبد من خلال اختبارات الدم التي تقيس مستويات إنزيم الكبد. في كثير من الحالات ، تحسن وظيفة الكبد بمجرد توقف مكملات الكركم. ومع ذلك ، قد تتطلب الحالات الأكثر خطورة العلاج مع المنشطات. (إليك بعض علامات التحذير من كبدك لا يجب أن تتجاهلها.)
الكركم ليس مناسبًا للجميع. يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف أو أولئك الذين يتناولون تخيط الدم توخي الحذر ، لأن الكركم يمكن أن يبطئ تخثر الدم ويزيد من خطر النزيف. قد يتداخل أيضًا مع امتصاص الحديد ، مما يجعله مصدر قلق محتمل للأفراد الذين يعانون من نقص الحديد.
يجب أن يدرك الرجال أيضًا أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الكركم قد يقلل من مستويات هرمون تستوستيرون وعدد الحيوانات المنوية. على الرغم من أن الكركم قد يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم ، إلا أن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية لمرض السكري من النوع 2 يجب أن يكونوا حذرين ، لأنه قد يتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم. الكركم قد يزداد سوءا ظروف المرارة. يجب على أولئك الذين يعانون من قصات المرارة أو انسداد القناة الصفراء تجنب مكملات الكركم تمامًا.