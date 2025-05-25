عندما تأخذ الكثير من الكركم ، هذا ما يحدث لكبدك

إذا كنت على دراية بالفوائد الصحية للكركم ، فسوف تفهم سبب زيادة شعبيتها في الولايات المتحدة. يستخدم الكركم منذ فترة طويلة في طب الايورفيدا لخصائصه المضادة للالتهابات ، ويتم الآن استكشاف الكركم لمجموعة واسعة من الفوائد المحتملة ، بما في ذلك تخفيف آلام التهاب المفاصل ، ودعم صحة الدماغ ، والمساعدة في منع السرطان. على الرغم من أن الأدلة العلمية لا تزال مختلطة عندما يتعلق الأمر بتأثيرات الكركم على ظروف محددة ، فإن مركبه النشط ، الكركمين ، معروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة.

لن يمنحك رش الكركم على طعامك الكثير من الكركمين ، وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس يلجأون إلى مكملات الكركم. نظرًا لأن الجسم لا يمتصه الجسم بسهولة ، فإن هذه المكملات الغذائية غالبًا ما تشمل بيبيرين (مركب موجود في الفلفل الأسود) للمساعدة في زيادة الامتصاص.

ولكن هناك جانب سلبي. يمكن أن تؤدي هذه المكملات المركزة إلى سمية الكبد في بعض الناس. وجدت دراسة أجريت عام 2023 في المجلة الأمريكية للطب ارتفاعًا في إصابات الكبد المرتبطة بمكملات الكركم ، وخاصة بين الأشخاص الذين لديهم عامل خطر وراثي معين. يقترح الباحثون أن الاستخدام المتزايد لبيبيرين لتعزيز الامتصاص قد يساهم في هذا الاتجاه.