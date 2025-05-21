عندما تأخذ الكثير من المغنيسيوم ، هذا ما يحدث لقلبك

يأخذ الكثير من الناس المغنيسيوم لكل شيء من نوم أفضل إلى تعافي تمرين – ولسبب وجيه. تلعب هذه المعادن الأساسية دورًا في أكثر من 300 ردود فعل كيميائية حيوية في جسمك ، ودعم وظيفة العضلات والعصبية ، وإيقاع القلب ، وصحة العظام ، وأكثر من ذلك. ستجد المغنيسيوم بشكل طبيعي في الأطعمة مثل بذور اليقطين والفاصوليا السوداء والموز والسبانخ وخبز القمح الكامل. تحتاج معظم النساء إلى حوالي 310 إلى 320 ملليغرام في اليوم ، بينما يحتاج الرجال إلى ما يقرب من 400 إلى 420 ملليغرام.
على الرغم من أنه يمكنك الوصول إلى تناول المغنيسيوم الموصى به مع اتباع نظام غذائي صحي ، إلا أن المعاهد الوطنية للصحة تقول إن حوالي نصف الأميركيين يختصرون. يمكن أن يساعدك مكملات الفيتامينات المتعددة أو مكملات المغنيسيوم الأخرى في الحصول على ما يكفي.
ولكن لا تذهب إلى الخارج مع مكملات المغنيسيوم. على الرغم من أنها قد تقلل قليلاً من ضغط الدم ، إلا أن الكثير من المغنيسيوم يمكن أن يتسبب في انخفاض ضغط الدم الخاص بك بشكل خطير. قد تؤدي سمية المغنيسيوم أيضًا إلى نبضات قلب غير منتظمة أو حتى الموت.
كيف تؤثر مكملات المغنيسيوم على القلب
المغنيسيوم هو كهربائي أساسي يساعد في تنظيم النشاط الكهربائي لجسمك ، بما في ذلك إيقاع دقات القلب. يمكن أن يعطل كل من المغنيسيوم القليل جدًا والكثير من المغنيسيوم هذا الإيقاع ، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب (نبضات القلب غير النظامية). في بعض الحالات ، يمكن أن تبدأ غرف القلب السفلية في التغلب بدلاً من الضخ بشكل صحيح. عندما يحدث ذلك ، لا يمكن للقلب دفع الدم بفعالية ، مما قد يسبب انخفاضًا سريعًا في ضغط الدم. قد ينهار الشخص فجأة ، ويتوقف عن التنفس ، وإذا لم يتم علاجه على الفور ، يمكن أن يتوقف القلب تمامًا.
يكاد يكون من المستحيل الحصول على الكثير من المغنيسيوم من الطعام وحده لأن كليتيك تقوم ببساطة بتصفية الفائض. المكملات الغذائية أكثر تركيزًا ، وهذا هو السبب في أن لوحة الطعام والتغذية الأمريكية وضعت حدًا أعلى قدره 350 ملليغرام يوميًا للمغنيسيوم من المكملات الغذائية. على الرغم من أن الفيتامينات المتعددة قد تحتوي على حوالي 100 ملليغرام ، إلا أن المكملات الغذائية الخاصة بالمغنيسيوم يمكن أن تضيف 250 ملليغرام أو أكثر. يمكن أن تحتوي مضادات الحموضة والمسهلات أيضًا على ما يصل إلى 500 ملليغرام من المغنيسيوم لكل جرعة.
في معظم الناس ، يؤدي أخذ الكثير من المغنيسيوم إلى آثار جانبية مثل الغثيان أو الإسهال. قد يكون كبار السن أكثر عرضة لتراكم المغنيسيوم ، خاصة إذا كانوا يستخدمون مضادات الحموضة أو المسهلات بانتظام. وجدت دراسة أجريت عام 2008 في أبحاث التجديد أن البالغين الأكبر سناً الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني ومستويات المغنيسيوم المرتفعة يعيشون أقل من خمسة أشهر أقل من مستويات المغنيسيوم العادية. كانوا أيضًا أكثر هشاشة ، وكان لديهم وظيفة في الكلى الأكثر فقراً ، وواجهوا خطرًا أكبر من وفاة قصور القلب.
من يجب أن يشاهد كمية المغنيسيوم الخاصة بهم
قد يكون الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى معرضين لخطر مستويات المغنيسيوم المرتفعة في دمهم لأن أجسامهم لا يمكن أن تتخلص بشكل صحيح من المغنيسيوم الزائد. يمكن أن يتفاعل المغنيسيوم أيضًا مع العديد من أنواع الأدوية. على سبيل المثال ، قد يحتاج الأشخاص الذين يتناولون البايفوسفونيت أو المضادات الحيوية إلى الانتظار ساعتين قبل تناول مكملات المغنيسيوم ، حيث أن المغنيسيوم يمكن أن يقلل من مقدار الدواء الذي يمتصه الجسم. قد يقتصر مدرات البوتاسيوم التي يتصرف على قدرة الجسم على القضاء على المغنيسيوم الزائد.
على الرغم من أن ما يقرب من نصف الأمريكيين لا يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم من خلال وجباتهم الغذائية ، إلا أن المراهقين والرجال الأكبر سناً في خطر خاصة. قد يواجه كبار السن وقتًا أكثر صعوبة في الحفاظ على مستويات المغنيسيوم الصحية لأنهم يميلون إلى فقدان المزيد من المغنيسيوم من خلال بولهم. قد يكون للأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي الكحول أيضًا مستويات منخفضة من المغنيسيوم بسبب مشاكل الكلى أو انخفاض مستويات الفوسفات أو فيتامين (د) أو الإسهال المتكرر. أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 أو اضطرابات الجهاز الهضمي قد يكونون أيضًا عرضة لخطر نقص المغنيسيوم.
إذا كنت بصحة جيدة بشكل عام ، فيمكن لجسمك عادةً إدارة تناول المغنيسيوم المنخفض في بعض الأحيان عن طريق تقليل مقدار ما يتم إرسال المغنيسيوم من خلال البول. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي مستويات المغنيسيوم المنخفضة بشكل مزمن إلى أعراض مثل الخدر أو تشنجات العضلات أو تغييرات الشخصية.