عندما تأخذ الكثير من المغنيسيوم ، هذا ما يحدث لقلبك

يأخذ الكثير من الناس المغنيسيوم لكل شيء من نوم أفضل إلى تعافي تمرين – ولسبب وجيه. تلعب هذه المعادن الأساسية دورًا في أكثر من 300 ردود فعل كيميائية حيوية في جسمك ، ودعم وظيفة العضلات والعصبية ، وإيقاع القلب ، وصحة العظام ، وأكثر من ذلك. ستجد المغنيسيوم بشكل طبيعي في الأطعمة مثل بذور اليقطين والفاصوليا السوداء والموز والسبانخ وخبز القمح الكامل. تحتاج معظم النساء إلى حوالي 310 إلى 320 ملليغرام في اليوم ، بينما يحتاج الرجال إلى ما يقرب من 400 إلى 420 ملليغرام.

على الرغم من أنه يمكنك الوصول إلى تناول المغنيسيوم الموصى به مع اتباع نظام غذائي صحي ، إلا أن المعاهد الوطنية للصحة تقول إن حوالي نصف الأميركيين يختصرون. يمكن أن يساعدك مكملات الفيتامينات المتعددة أو مكملات المغنيسيوم الأخرى في الحصول على ما يكفي.

ولكن لا تذهب إلى الخارج مع مكملات المغنيسيوم. على الرغم من أنها قد تقلل قليلاً من ضغط الدم ، إلا أن الكثير من المغنيسيوم يمكن أن يتسبب في انخفاض ضغط الدم الخاص بك بشكل خطير. قد تؤدي سمية المغنيسيوم أيضًا إلى نبضات قلب غير منتظمة أو حتى الموت.