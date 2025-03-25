عندما تأخذ الكركم كل يوم ، إليك ما يحدث لخطر الإصابة بالسرطان

قالت الدراسة في الحدود في التغذية أن الكركمين في الكركم يساعد في محاربة السرطان عن طريق تعطيل المسارات التي تسمح للخلايا السرطانية بالخروج عن السيطرة. كما أنه ينشط موت الخلايا المبرمجة في الخلايا السرطانية ، ويمنعها من الضرب. يمنع الكركمين تكوين الأوعية الدموية الجديدة التي تعتمد عليها الأورام للنمو ، مما يقلل بشكل فعال من إمدادات المغذيات. بصفته مضادات الأكسدة القوية ، يحيد الكركمين الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي وتؤدي إلى طفرات سرطانية.

يحتوي الكركم على مركبات أخرى لمكافحة السرطان ، بما في ذلك demethoxycurcumin (DMC) و bisdemethoxycurcumin (BDMC) ، والتي تم العثور عليها أكثر فعالية من الكركمين في منع الخلايا السرطانية من الغزو الأنسجة الصحية وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

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يعزز الكركم أيضًا فعالية علاجات السرطان ويساعد المرضى على التغلب على العلاج الكيميائي والآثار الجانبية للإشعاع. تطور بعض أنواع السرطان مقاومة للعلاج الكيميائي ، لكن الكركمين يساعد في تحطيم هذه المقاومة للسماح للأدوية بالعمل بشكل أفضل. قد يتحول مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الديناميكي الضوئي (علاج السرطان المنشط للضوء) إلى الكركم لزيادة حساسية الخلايا السرطانية لهذا العلاج.

يمكن أن يحمي الكركمين الخلايا الصحية من الإشعاع ويقلل من التأثير الجانبي للإشعاع للتلف للغدد اللعابية. هذا قد يلغي جفاف الفم بسبب الإشعاع. يمكن أن تساعد مكملات الكركم على مرضى السرطان على إدارة الألم والتعب المرتبط في كثير من الأحيان بالعلاج الكيميائي.