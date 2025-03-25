عندما تأخذ الكركم كل يوم ، إليك ما يحدث لخطر الإصابة بالسرطان

الكركم ليس مجرد توابل لذيذة لكاري المفضل لديك. لعدة قرون ، كان هذا الجذر البرتقالي عنصرًا رئيسيًا في أنظمة الأدوية التقليدية ، بما في ذلك الطب الصيني والإسلامي والأيورفيدا. مركب الكركم النشط ، الكركمين ، هو مادة بوليفينول مضادة للأكسدة قوية ومضادة للالتهابات تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب. قد تساعد إضافة القليل من الكركم إلى عصير ما بعد التمرين على تخفيف وجع العضلات ، مع دمجها في حساء الخريف يمكن أن تدعم صحة المفاصل ، وانخفاض الكوليسترول ، وحتى المساعدة في إدارة القلق ، وفقًا لطب جونز هوبكنز.
قد تقلل خصائص مضادات الأكسدة في الكركم من خطر الإصابة بالسرطان أو بمثابة علاج تكميلي بعد علاج السرطان. تشير الأبحاث إلى أن الكركمين يمكن أن يبطئ نمو الورم ، ويمنع السرطان من الانتشار ، وحتى منع الخلايا السرطانية من التكوين. بينما تمت دراسة الكركمين على نطاق واسع لفوائده الطبية ، يحتوي الكركم على أكثر من 200 مركب إضافي قد يعمل معًا لتوفير تأثيرات وقائية ، وفقًا لمراجعة 2024 في الحدود في التغذية.
كيف تحارب الكركم السرطان
قالت الدراسة في الحدود في التغذية أن الكركمين في الكركم يساعد في محاربة السرطان عن طريق تعطيل المسارات التي تسمح للخلايا السرطانية بالخروج عن السيطرة. كما أنه ينشط موت الخلايا المبرمجة في الخلايا السرطانية ، ويمنعها من الضرب. يمنع الكركمين تكوين الأوعية الدموية الجديدة التي تعتمد عليها الأورام للنمو ، مما يقلل بشكل فعال من إمدادات المغذيات. بصفته مضادات الأكسدة القوية ، يحيد الكركمين الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي وتؤدي إلى طفرات سرطانية.
يحتوي الكركم على مركبات أخرى لمكافحة السرطان ، بما في ذلك demethoxycurcumin (DMC) و bisdemethoxycurcumin (BDMC) ، والتي تم العثور عليها أكثر فعالية من الكركمين في منع الخلايا السرطانية من الغزو الأنسجة الصحية وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
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يعزز الكركم أيضًا فعالية علاجات السرطان ويساعد المرضى على التغلب على العلاج الكيميائي والآثار الجانبية للإشعاع. تطور بعض أنواع السرطان مقاومة للعلاج الكيميائي ، لكن الكركمين يساعد في تحطيم هذه المقاومة للسماح للأدوية بالعمل بشكل أفضل. قد يتحول مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الديناميكي الضوئي (علاج السرطان المنشط للضوء) إلى الكركم لزيادة حساسية الخلايا السرطانية لهذا العلاج.
يمكن أن يحمي الكركمين الخلايا الصحية من الإشعاع ويقلل من التأثير الجانبي للإشعاع للتلف للغدد اللعابية. هذا قد يلغي جفاف الفم بسبب الإشعاع. يمكن أن تساعد مكملات الكركم على مرضى السرطان على إدارة الألم والتعب المرتبط في كثير من الأحيان بالعلاج الكيميائي.
احصل على الكركم الخاص بك من الطعام ، وليس المكملات الغذائية
إذا كانت الفوائد الصحية للكركم تجعلك ترغب في تخزين مكملات الكركم ، فإن طب جونز هوبكنز ينصح بعدم تركيزات عالية من الكركم الموجودة في المكملات الغذائية. قد تجعل مكملات الكركم بعض مسكنات الألم أقل فعالية ، وقد يتعرض الأشخاص الذين يتناولون تاكروليموس آثارًا جانبية إذا تم تناولها بمكملات الكركم. إن تناول مكملات الكركم أثناء وجودك في الوارفارين قد يزيد من خطر النزيف. قد يكون لديك خطر أكبر من إصابة الكبد إذا كنت تأخذ مكملات الكركم. على الرغم من أن الباحثين قد درسوا آثار الكركم مع أدوية العلاج الكيميائي ، إلا أنه يجب عليك التحدث إلى طبيبك قبل تناول الكركم أثناء الخضوع للعلاج الكيميائي.
بدلاً من تفريغ طن من مسحوق الكركم على طعامك ، يمكنك الآن شراء جذر الكركم الطازج في العديد من الممرات. يقترح المطبخ تحميص القطع الكركم مع الخضار الجذرية الأخرى أو إضافة الكركم المبشور إلى الأرز والحساء. لا تنس إضافة القليل من الفلفل الأسود لمساعدة جسمك على امتصاص الكركم بسهولة أكبر. يمكن لبعض القطع الصغيرة من الكركم أن تمزج جيدًا في عصير الفاكهة لمزيد من الفوائد المضادة للالتهابات. إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى عصير جيد ، فإن عصير بعض الكركم والزنجبيل الطازج مع برتقالي لمشروب قوي غني بالمضادات الأكسدة. مشروب شائع آخر مصنوع من الكركم هو الحليب الذهبي ، الذي يمزج بين الكركم والزنجبيل والقرفة والفلفل مع حليب ساخن من اختيارك.