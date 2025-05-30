عندما تأخذ زيت السمك كل يوم ، هذا ما يحدث لكوليسترولك

زيت السمك هو واحد من أكثر المكملات الغذائية شعبية بين الناس في الولايات المتحدة. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن أكثر من واحد من كل خمسة أشخاص بالغين يزيد عمرهم عن 60 عامًا وواحد من كل ستة أشخاص يتراوح أعمارهم بين 40 و 59 عامًا يأخذون زيت السمك. شعبية زيت السمك مفهومة عندما تفكر في العديد من المطالبات الصحية المقدمة على ملصقات مكملات زيت السمك. وجدت مقالة لعام 2023 في أمراض القلب في جماعة القلب أن معظم مكملات زيت السمك تدعم أنها تدعم صحة القلب ، إلا أن أقل من 20 ٪ منهم استخدموا مطالبة صحية معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA). حاليًا ، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) فقط على مطالبات صحية مؤهلة فيما يتعلق بآثار زيت السمك على ضغط الدم وأمراض القلب التاجية.
هل تأخذ زيت السمك للمساعدة في خفض الكوليسترول؟ حوالي 5 ٪ من مكملات زيت السمك تدعي “دعم” الكوليسترول الصحي أو استقلاب الدهون ، ولكن قد يكون ذلك مضللاً إلى حد ما. من بين 47 الدراسات التي تمت مراجعتها في التحليل التلوي لعام 2009 في المجلة الدولية لأمراض القلب ، لا تؤثر مكملات زيت السمك على الكوليسترول الكلي أو الكوليسترول LDL أو الكوليسترول HDL. قد تقلل مكملات زيت السمك من مستويات الدهون الثلاثية ، اعتمادًا على الجرعة. ومع ذلك ، فإن العلاقة بين زيت السمك والكوليسترول معقدة إلى حد ما.
كيف يمكن أن يؤثر زيت السمك على دهون دمك
ليس كل مكملات زيت السمك هي نفسها. انظر عن كثب إلى ملصق الملحق الخاص بك لنوعين رئيسيين من الأحماض الدهنية أوميغا 3: حمض Eicosapentaenoic (EPA) وحمض Docosahexaenoic (DHA). قد تساعد وكالة حماية البيئة في تحسين الحالة المزاجية وتقليل الالتهاب ، في حين أن DHA ضرورية لوظيفة الدماغ وتطورها. يمكن أن تختلف كميات EPA و DHA بين منتجات زيت السمك ، وقد يؤثر ذلك على كيفية تأثير المكملات على دهون الدم.
وجدت مراجعة عام 2012 في مجلة علم الدهون السريري أن DHA قد يكون له تأثير أقوى على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية. في حين أن DHA يمكن أن تخفض الدهون الثلاثية ، إلا أنها قد ترفع LDL (“سيئة”) والكوليسترول غير HDL. ومع ذلك ، يميل DHA إلى رفع الكوليسترول HDL (“جيد”) أكثر من وكالة حماية البيئة. نظرًا لأن العديد من التجارب السريرية تستخدم نسب مختلفة من EPA و DHA ، فمن الصعب استخلاص استنتاجات واسعة حول كيفية تأثير مكملات زيت السمك على الكوليسترول بشكل عام.
لاحظت مراجعة 2023 في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن نسبة وكالة حماية البيئة إلى DHA يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات مختلفة على الكوليسترول والدهون الثلاثية. بشكل عام ، يمكن أن يقلل غرامان من زيت السمك يوميًا من الدهون الثلاثية بنحو 43 نقطة ، في حين أن 3 غرامات قد تخفضهما بنحو 69 نقطة (إليك مقدار زيت السمك الذي يجب أن تأخذه يوميًا). رأى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو أمراض القلب المزيد من الآثار التي تراجع الدهون الثلاثية. مكملات زيت السمك لها آثار غير متسقة على الكوليسترول LDL ولكنها قد تزيد قليلاً من الكوليسترول الكوليسترول HDL.
الفوائد الأخرى المحتملة لزيت السمك
توصي الإرشادات الغذائية للأميركيين بتناول الأسماك الدهنية مرتين في الأسبوع للبروتين والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6. في حين أن مكملات زيت السمك تحتوي على أوميغا 3s ، تشير إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) إلى أنها قد لا تقدم نفس الفوائد الصحية مثل تناول الأسماك الكاملة. (إليك بعض الأطعمة الأخرى التي يجب أن تأكلها إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من أوميغا 3.)
دراسة أجريت عام 2017 في التغذية ومرض السكري قارنت مكملات زيت السمك بتناول الأسماك. استغرقت مجموعة واحدة غرامين من زيت السمك يوميًا ، بينما أكلت التراوت الأخرى مرتين في الأسبوع. يحتوي شرائح سمك السلمون المرقط المطبوخ على حوالي 1.4 جرام من أوميغا 3s. بعد 8 أسابيع ، كان لمجموعة سمك السلمون المرقط تخفيضات أكبر في الكوليسترول الكلي ، والكوليسترول LDL ، والدهون الثلاثية ، إلى جانب زيادة أكبر في الكوليسترول HDL. في المقابل ، شهدت مجموعة زيت السمك زيادة طفيفة في الكوليسترول LDL.
لذلك ، هل يجب أن تتوقف عن تناول زيت السمك؟ ليس بالضرورة. قد لا تزال مكملات زيت السمك تفيد الأشخاص الذين لا يأكلون الكثير من الأسماك. اتبعت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة نيو إنجلاند للطب أكثر من 25000 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا لتقييم آثار فيتامين D3 وزيت السمك على أمراض القلب والسرطان. على الرغم من أن زيت السمك لم يمنع أي من حالات بشكل عام ، إلا أن مكمل زيت السمك مرتبط بخطر أقل بنسبة 28 ٪ من النوبة القلبية. من بين الأشخاص الذين نادراً ما يأكلون الأسماك ، قلل مكمل زيت السمك من خطر حدوث حدث القلب والأوعية الدموية الرئيسية بنسبة 19 ٪ و 40 ٪ من خطر الإصابة بنوبة قلبية. كان لدى الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر في أمراض القلب أو أكثر من خطر انخفاض بنسبة 44 ٪ من النوبة القلبية عندما أخذوا مكملات زيت السمك.