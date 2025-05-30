عندما تأخذ زيت السمك كل يوم ، هذا ما يحدث لكوليسترولك

ليس كل مكملات زيت السمك هي نفسها. انظر عن كثب إلى ملصق الملحق الخاص بك لنوعين رئيسيين من الأحماض الدهنية أوميغا 3: حمض Eicosapentaenoic (EPA) وحمض Docosahexaenoic (DHA). قد تساعد وكالة حماية البيئة في تحسين الحالة المزاجية وتقليل الالتهاب ، في حين أن DHA ضرورية لوظيفة الدماغ وتطورها. يمكن أن تختلف كميات EPA و DHA بين منتجات زيت السمك ، وقد يؤثر ذلك على كيفية تأثير المكملات على دهون الدم.

وجدت مراجعة عام 2012 في مجلة علم الدهون السريري أن DHA قد يكون له تأثير أقوى على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية. في حين أن DHA يمكن أن تخفض الدهون الثلاثية ، إلا أنها قد ترفع LDL (“سيئة”) والكوليسترول غير HDL. ومع ذلك ، يميل DHA إلى رفع الكوليسترول HDL (“جيد”) أكثر من وكالة حماية البيئة. نظرًا لأن العديد من التجارب السريرية تستخدم نسب مختلفة من EPA و DHA ، فمن الصعب استخلاص استنتاجات واسعة حول كيفية تأثير مكملات زيت السمك على الكوليسترول بشكل عام.

لاحظت مراجعة 2023 في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن نسبة وكالة حماية البيئة إلى DHA يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات مختلفة على الكوليسترول والدهون الثلاثية. بشكل عام ، يمكن أن يقلل غرامان من زيت السمك يوميًا من الدهون الثلاثية بنحو 43 نقطة ، في حين أن 3 غرامات قد تخفضهما بنحو 69 نقطة (إليك مقدار زيت السمك الذي يجب أن تأخذه يوميًا). رأى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو أمراض القلب المزيد من الآثار التي تراجع الدهون الثلاثية. مكملات زيت السمك لها آثار غير متسقة على الكوليسترول LDL ولكنها قد تزيد قليلاً من الكوليسترول الكوليسترول HDL.