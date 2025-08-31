عندما تبلغ من العمر 50 عامًا ، هذا ما يحدث لأسنانك

عندما تكون أصغر سناً ، من السهل الابتعاد عن الأشياء الصغيرة ، مثل تخطي عملية الاحماء قبل التمرين أو تناول هذا المشروب الإضافي في ساعة سعيدة. ولكن مع تقدمك في السن ، تميل هذه العادات إلى اللحاق بك. لا ، لا تأخذ حياتك دوامة هبوطية بمجرد أن تصل إلى 50 ، لكن القضايا الصحية تصبح أكثر اهتمامًا بالعمر.
خذ أسنانك وصحة الأسنان بشكل عام. ربما كنت دائمًا قد حصلت على فاتورة صحية نظيفة في طبيب الأسنان ، ولكن مع تعرض جسمك إلى مزيد من البلى ، يمكن أن تضعف دفاعات فمك أيضًا. على سبيل المثال ، مع تقدمك في السن ، قد ينتج جسمك اللعاب أقل ، وهي مشكلة يمكن أن تتفاقمها جفاف الفم من بعض الأدوية أو الحالات الصحية مثل مرض السكري ، وفقًا لـ MedlinePlus. يلعب اللعاب دورًا رئيسيًا في حماية أسنانك من الأحماض الضارة. بدون ما يكفي منه ، من المرجح أن تواجه جفاف الفم ، مما يسمح للبكتيريا بالتراكم وزيادة خطر تسوس الأسنان. وتقليل اللعاب ليس هو تغيير الأسنان الوحيد الذي يأتي مع الشيخوخة.
مشاكل الأسنان التي تزيد مع تقدم العمر
إذا كنت تحب كيف تعتني أسنانك بالمعالجة ، فاحرص. يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام منتجات التبييض (أو الاستخدام بشكل غير صحيح) إلى إتلاف المينا (لكل طب الأسنان في ويست بيند). علاوة على ذلك ، يصبح المينا بشكل طبيعي أرق وأكثر هشاشة مع تقدم العمر ، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتكسير والحساسية ، وفقًا لمقال 2023 في الشيخوخة والمرض. عندما يرتدي المينا ، يتعرض المزيد من العاج الأصفر ذو اللون الأصفر تحتها ، مما قد يجعل أسنانك تبدو أقل سطوعًا.
داخل كل سن ، يوجد قلب ناعم يحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية والخلايا الجذعية التي تساعد في الإصلاح. مع تقدمك في السن ، يتقلص هذا النواة ، ويقلل من تدفق الدم وحساسية ، مع جعل الأسنان أكثر صعوبة أيضًا للاسترداد من العدوى.
تتغير اللثة مع تقدم العمر أيضًا. عندما تكون أصغر سناً ، قد يظهر ركود اللثة من تفريش أسنانك بشدة ، ولكن في وقت لاحق من الحياة ، غالبًا ما تنحسر اللثة ببساطة من الشيخوخة ، والتي تكشف جذور الأسنان. تنخفض كثافة العظام أيضًا – بما في ذلك العظام التي تدعم أسنانك – والتي يمكن أن تزيد من خطر فقدان الأسنان وأمراض اللثة. يمكن أن ينبع مرض اللثة أيضًا من التحولات في الميكروبيوم عن طريق الفم مع مرور الوقت. يرتبط الميكروبيوم عن طريق الفم أيضًا بمشكلات صحية أوسع مثل أمراض القلب والسكري والزهايمر وحتى بعض السرطان.
ابق على مشاكل الأسنان قبل أن تبلغ من العمر 50 عامًا
ليس عليك الانتظار حتى تبلغ من العمر 50 عامًا لبدء حماية أسنانك من آثار الشيخوخة. واحدة من أفضل الدفاعات هي التمسك بالأساسيات ، مثل تنظيف الفرشاة مرتين في اليوم مع معجون أسنان الفلورايد. لا يساعد الفلورايد على منع البكتيريا من التمسك بأسنانك فحسب ، بل إنه يعزز ويصلح المينا ، وفقًا للمعهد الوطني للبحوث القحفية والوجه. لا تنس أن تنظيف غرسات الأسنان والجسور وفنط الأسنان بانتظام ، وجعل الخيط مرة واحدة يوميًا من روتينك لإزالة الحطام بين الأسنان.
(اكتشف عدد المرات التي يجب أن ترى فيها طبيب الأسنان.)
من المهم أيضًا الانتباه إلى التغييرات في فمك. يزداد خطر الإصابة بالسرطان عن طريق الفم مع تقدم العمر ، لذلك أخبر طبيب الأسنان إذا لاحظت أي وجع أو كتل أو بقع في فمك أو فكه يستمر لفترة أطول من أسبوعين (لكل مكتب للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة). إذا كنت تكافح مع جفاف الفم من الأدوية أو الحالات الصحية ، يمكن أن يقترح طبيب الأسنان طرقًا لتخفيف الأعراض وتقليل خطر الإصابة بالعدوى. أخيرًا ، تحدث خيارات نمط الحياة فرقًا كبيرًا. يمكن أن يؤدي تقليص الأطعمة السكرية والكحول إلى تقليل خطر تسوس الأسنان وسرطان عن طريق الفم ، مع تجنب التدخين يقلل من فرص كل من أمراض اللثة وسرطان الفم.