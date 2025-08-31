عندما تبلغ من العمر 50 عامًا ، هذا ما يحدث لأسنانك

عندما تكون أصغر سناً ، من السهل الابتعاد عن الأشياء الصغيرة ، مثل تخطي عملية الاحماء قبل التمرين أو تناول هذا المشروب الإضافي في ساعة سعيدة. ولكن مع تقدمك في السن ، تميل هذه العادات إلى اللحاق بك. لا ، لا تأخذ حياتك دوامة هبوطية بمجرد أن تصل إلى 50 ، لكن القضايا الصحية تصبح أكثر اهتمامًا بالعمر.

خذ أسنانك وصحة الأسنان بشكل عام. ربما كنت دائمًا قد حصلت على فاتورة صحية نظيفة في طبيب الأسنان ، ولكن مع تعرض جسمك إلى مزيد من البلى ، يمكن أن تضعف دفاعات فمك أيضًا. على سبيل المثال ، مع تقدمك في السن ، قد ينتج جسمك اللعاب أقل ، وهي مشكلة يمكن أن تتفاقمها جفاف الفم من بعض الأدوية أو الحالات الصحية مثل مرض السكري ، وفقًا لـ MedlinePlus. يلعب اللعاب دورًا رئيسيًا في حماية أسنانك من الأحماض الضارة. بدون ما يكفي منه ، من المرجح أن تواجه جفاف الفم ، مما يسمح للبكتيريا بالتراكم وزيادة خطر تسوس الأسنان. وتقليل اللعاب ليس هو تغيير الأسنان الوحيد الذي يأتي مع الشيخوخة.