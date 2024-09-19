عندما تتناول الإيبوبروفين بعد شرب الكحول، هذا ما يحدث

قد يساعدك تناول كأس من النبيذ أو نصف لتر من البيرة على الاسترخاء بعد أسبوع عمل شاق، ولكن هذا المشروب الواحد قد يتحول بسهولة إلى عدة مشروبات. ربما يبدأ الصداع قبل أن تذهب إلى الفراش، لذا لتجنب صداع الكحول المميت في اليوم التالي، يمكنك تناول قرص أو قرصين من الإيبوبروفين.
إن تناول الإيبوبروفين وغيره من الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية على معدة فارغة قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، ولكن تناولها عندما لا يزال الكحول في نظامك قد يكون أسوأ.
قال دكتور جيسي هاتجيس، أخصائي طب الألم والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، في مقابلة حصرية مع مجلة Health Digest: “إن خلط الإيبوبروفين مع الكحول أمر خطير بالفعل. فكلتا المادتين يمكن أن تسببا بشكل فردي مشاكل كبيرة في المعدة والأمعاء والكبد والقلب والكلى. وعند تناولهما معًا، قد تتفاقم هذه المشاكل. وفي أغلب الأحيان، قد تحدث قرحة ونزيف في المعدة”.
يشرح هاتجيس بمزيد من التفصيل كيف يؤثر الإيبوبروفين والكحول على الجسم وكيف يتفاعلان مع بعضهما البعض. كما يقدم بدائل لتناول الإيبوبروفين بعد شرب الكحول.
كيف يؤثر الإيبوبروفين والكحول على الجسم
يعمل الإيبوبروفين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى على تخفيف الألم عن طريق الحد من البروستاجلاندين الذي يسبب الألم والالتهاب في الجسم. كما تعمل هذه البروستاجلاندين على حماية بطانة المعدة، ولهذا السبب يُنصح غالبًا بتناول الإيبوبروفين مع الطعام. ولهذا السبب فإن تناول الإيبوبروفين بشكل متكرر يمكن أن يسبب قرحة المعدة ومشاكل الأمعاء، وخاصة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.
قد تلاحظ كيف يؤثر الكحول على معدتك إذا شربت دون تناول الطعام. كما أن الكحول يهيج بطانة المعدة ويسبب الالتهاب. غالبًا ما تحمل العديد من الأدوية تحذيرًا بشأن تفاعلها مع الكحول. يقول الدكتور جيسي هاتجيس: “يمنع الكحول الإنزيمات المهمة التي تكسر عادةً العديد من الأدوية. وهذا يغير من قوة ومدة نشاط الدواء في الجسم”.
يُعتبر الكحول سامًا لجسمك، لذا يبدأ الكبد في العمل على تكسير الكحول وإزالته من نظامك. وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة Biomolecules and Therapeutics، فإن مزيج الكحول والإيبوبروفين يخلق إجهادًا تأكسديًا يمكن أن يتلف خلايا الكبد. قال هاتجيس: “الشيء المخيف هو أن الناس أصبحوا مرتاحين جدًا في استخدام هذه المواد المتاحة دون وصفة طبية لعقود من الزمن، لدرجة أنهم لا يدركون آثارها الجانبية المحتملة وكيف يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض”.
كم من الوقت يجب الانتظار بعد شرب الكحول لتناول الإيبوبروفين
قد يحتاج الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل إلى تناول الإيبوبروفين بشكل متكرر للسيطرة على آلامهم، ولكن تركيبة الدواء المتاحة دون وصفة طبية لا ينبغي تناولها لأكثر من بضعة أيام. يمكن للطبيب أن يصف الإيبوبروفين البطيء الإطلاق للمساعدة في السيطرة على التهاب المفاصل ومثبط مضخة البروتون لحماية المعدة. تقول GoodRx أن معظم الأشخاص الذين يتناولون الإيبوبروفين يمكنهم تناول مشروب واحد دون ضرر كبير.
إذا تناولت مشروبات أكثر من ذلك، ينصحك الدكتور جيسي هاتجيس بالانتظار لمدة 24 ساعة قبل تناول الإيبوبروفين. ويقول: “في النهاية، يعتمد الأمر على كمية المشروبات التي يتناولها الشخص ومدى سرعة استقلاب جسمه للكحول وتحويله إلى نواتج أيضية غير نشطة”. ومن المرجح أن تتعرض لمشاكل تتعلق بالتفاعل بين الكحول والإيبوبروفين إذا كنت تشرب الكحول وتتناول الإيبوبروفين بشكل متكرر.
لا تعتقد أنه يمكنك تناول مسكنات أخرى للألم مثل الأسبرين أو النابروكسين مع الاستمرار في شرب الكحول. فجميع مسكنات الألم لها تفاعلاتها الخاصة مع الكحول والتي يمكن أن تكون سامة على المدى الطويل.
(اقرأ عن تأثيرات الكحول على جسمك.)
لا ينصح هاتجيس بتناول أي مسكنات للألم إذا كنت تشرب الكحول. ويقترح التمدد أو التدليك أو التنفس العميق للمساعدة في تخفيف الألم حتى يخرج الكحول من جسمك. وقال: “الكحول في حد ذاته يضعف الجهاز العصبي، لذا فمن المفترض أن يساعد في تقليل الشعور بالألم، على الرغم من أن استخدام الكحول لتسكين الألم غير مستحسن بالتأكيد”.