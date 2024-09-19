عندما تتناول الإيبوبروفين بعد شرب الكحول، هذا ما يحدث

قد يساعدك تناول كأس من النبيذ أو نصف لتر من البيرة على الاسترخاء بعد أسبوع عمل شاق، ولكن هذا المشروب الواحد قد يتحول بسهولة إلى عدة مشروبات. ربما يبدأ الصداع قبل أن تذهب إلى الفراش، لذا لتجنب صداع الكحول المميت في اليوم التالي، يمكنك تناول قرص أو قرصين من الإيبوبروفين.

إن تناول الإيبوبروفين وغيره من الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية على معدة فارغة قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، ولكن تناولها عندما لا يزال الكحول في نظامك قد يكون أسوأ.

قال دكتور جيسي هاتجيس، أخصائي طب الألم والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، في مقابلة حصرية مع مجلة Health Digest: “إن خلط الإيبوبروفين مع الكحول أمر خطير بالفعل. فكلتا المادتين يمكن أن تسببا بشكل فردي مشاكل كبيرة في المعدة والأمعاء والكبد والقلب والكلى. وعند تناولهما معًا، قد تتفاقم هذه المشاكل. وفي أغلب الأحيان، قد تحدث قرحة ونزيف في المعدة”.

يشرح هاتجيس بمزيد من التفصيل كيف يؤثر الإيبوبروفين والكحول على الجسم وكيف يتفاعلان مع بعضهما البعض. كما يقدم بدائل لتناول الإيبوبروفين بعد شرب الكحول.