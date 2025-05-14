عندما تتوقف عن ارتداء الملابس الداخلية ، هذا ما يحدث لبشرتك

إذا سمعت من قبل جوي تريببياني يعلن بفخر ، “أنا ذاهب كوماندوز!” على “الأصدقاء” ، ربما كان لديك ضحك جيد – وربما حتى بعض الأسئلة. على الرغم من أنه قد يبدو وكأنه مجرد لعبة Catchphrase المسلوك الغريبة ، إلا أن المصطلح يشير فعليًا إلى الذهاب دون ملابس داخلية. وإذا كان الأمر للراحة أو الراحة أو فقط لتجنب خطوط اللباس الداخلي ، فإن التخلص من أدراجك أكثر شيوعًا مما تعتقد.

ولكن إلى جانب التفضيل الشخصي ، قد يكون لتخطي skivvies بعض الفوائد غير المتوقعة – خاصة لبشرتك. ميزة واحدة مفاجئة؟ يمكن أن يساعد في الواقع مع الشعر الناشئ.

المعروف أيضًا باسم “مطبات الشفرة” أو “مطبات الحلاق” ، فإن الشعر الناشئ ليس مزحة. يمكن أن تظهر هذه المطبات المهيجة بعد الحلاقة أو الشمع ، وغالبًا ما تبدو حمراء أو منتفخة أو حتى مملوءة بالقياس قليلاً إذا أصيبت. إنهم ليسوا فقط قبيحة. يمكن أن تكون حكة ، غير مريحة ، وبطيئة للشفاء. هذا هو المكان الذي قد تحدث فيه ملابسك الداخلية (أو عدم وجودها) فرقًا.