عندما تتوقف عن ارتداء الملابس الداخلية ، هذا ما يحدث لبشرتك

إذا سمعت من قبل جوي تريببياني يعلن بفخر ، “أنا ذاهب كوماندوز!” على “الأصدقاء” ، ربما كان لديك ضحك جيد – وربما حتى بعض الأسئلة. على الرغم من أنه قد يبدو وكأنه مجرد لعبة Catchphrase المسلوك الغريبة ، إلا أن المصطلح يشير فعليًا إلى الذهاب دون ملابس داخلية. وإذا كان الأمر للراحة أو الراحة أو فقط لتجنب خطوط اللباس الداخلي ، فإن التخلص من أدراجك أكثر شيوعًا مما تعتقد.
ولكن إلى جانب التفضيل الشخصي ، قد يكون لتخطي skivvies بعض الفوائد غير المتوقعة – خاصة لبشرتك. ميزة واحدة مفاجئة؟ يمكن أن يساعد في الواقع مع الشعر الناشئ.
المعروف أيضًا باسم “مطبات الشفرة” أو “مطبات الحلاق” ، فإن الشعر الناشئ ليس مزحة. يمكن أن تظهر هذه المطبات المهيجة بعد الحلاقة أو الشمع ، وغالبًا ما تبدو حمراء أو منتفخة أو حتى مملوءة بالقياس قليلاً إذا أصيبت. إنهم ليسوا فقط قبيحة. يمكن أن تكون حكة ، غير مريحة ، وبطيئة للشفاء. هذا هو المكان الذي قد تحدث فيه ملابسك الداخلية (أو عدم وجودها) فرقًا.
لا يمكن أن تساعد ارتداء الملابس الداخلية في الشعر الناشئ
يتعلق الأمر حقًا بالاحتكاك: يمكن أن يسبب ارتداء أي نوع من الملابس الضيقة ، بما في ذلك الملابس الداخلية ، شعرًا نامًا لأن حركة جسمك تسبب لفرك شعرك على بشرتك. يمكن أن تتحول الشعر بعد ذلك ، مما يجعل من السهل عليهم دفعه إلى بصيلات الشعر.
شعر العانة معرضة بشكل خاص لتصبح ناشئة لأنها خشنة ومجالع. يمكن للحلاقة ضد اتجاه نمو الشعر واستخدام حلاقة باهتة أن يزيد من خطر الإصابة بشعر نام.
أيضًا ، ليس من المستغرب للغاية ، عندما تتوقف عن ارتداء الملابس الداخلية ، يمكن أن يساعد في الوقاية من الشعر الناشئ وعلاجه. يمكنك أيضًا تجنب مصادر التهيج الأخرى ، مثل الحلاقة ، والشمع ، والنتف. ستحتاج أيضًا إلى الامتناع عن الخدش إذا كان الجلد المحيط بالشعر الناشئ حكة. هذه الخطوات وحدها قد تكون كافية للشعر الناشئ لحل نفسها.
طرق أخرى لعلاج الشعر الناشئ
وفقًا لـ Mayo Clinic ، فإن أفضل طريقة للتخلص من الشعر الناشئ في المنزل هي تقشير بشرتك باستخدام الماء الدافئ وفرشاة مقشر أو هلام مقشر أو فرك. استخدم حركات صغيرة دائرية لإزالة خلايا الجلد الميتة.
إذا كان الشعر مجعد مرة أخرى في بشرتك ، فحاول سحبه برفق بإبرة أو دبوس أو ملاقط. يمكن استخدام فرك الكحول في المنطقة لمنعه من الإصابة. ومع ذلك ، يجب ألا تبرز أو تختار شعر العانة الناشئ ، لأن هذا قد يؤدي إلى عدوى أو يجعل ألمك أسوأ. قد يتسبب أيضًا في التناغم أو تلون الجلد أثناء شفاءه.
إذا كانت تدابير المساعدة الذاتية هذه لا تعمل أو كانت هناك عدوى ، فقم بزيارة طبيبك. يمكنهم استخدام إبرة أو مشرط لإطلاق الشعر. قد يصفون أيضًا أدوية مثل المضادات الحيوية ، أو الريتين A ، أو الستيرويد.