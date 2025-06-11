عندما تتوقف عن تنظيف المرطب الخاص بك ، هذا ما يحدث لجسمك

إذا كنت تعيش في مناخ قاحم أو استخدمت التدفئة المركزية خلال فصل الشتاء أو تكييف الهواء خلال فصل الصيف ، فمن المحتمل أن يكون الهواء في منزلك جافًا جدًا. المرطب هي آلات مصممة لإضافة رطوبة إلى هواء منزلك عن طريق إطلاق بخار الماء.
يمكن أن توفر المرطب عدة فوائد لصحتك. عند استخدامها بشكل صحيح ، يكون المرطب وسيلة رائعة لترطيب بشرتك الجافة والأنف والحنجرة والشفتين. يمكن أن يوفر أيضًا ارتياحًا مهدئًا عندما تتأقلم مع أعراض البرد أو الأنفلونزا. يمكن أن يساعد المرطب أيضًا في تقليل الربو والحساسية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد النوم مع المرطب في منع الشخير ، حيث أنك أقل عرضة للشخير إذا كان مجرى الهواء رطبًا.
ومع ذلك ، إذا كنت لا تأخذ الوقت الكافي لتنظيف المرطب بانتظام ، فقد ينتهي بك الأمر فعليًا مما يجعل مشاكل الجهاز التنفسي أسوأ أو حتى مرضى.
يمكن للمرطب القذر أن يجعلك مريضًا
تحذر لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) من أن مرطب الغرفة القذرة يمكن أن تشكل مخاطر صحية خطيرة. عادة ما تنمو البكتيريا والفطريات في خزانات المياه من المرطب المحمول ووحدة التحكم وقد يتم إطلاقها في الهواء كضباب. يمكن أن يؤدي استنشاق هذا الضباب الملوث إلى مشاكل في الجهاز التنفسي بدءًا من أعراض خفيفة تشبه الأنفلونزا إلى التهابات الرئة الأكثر خطورة. قد يكون الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الربو ضعيفًا بشكل خاص ، حيث يمكن تفاقم أعراضهم من خلال التعرض.
تشمل علامات التلوث المرئية الفيلم أو الحثالة أو النطاق داخل الخزان أو على مكونات المرطب. هذه البقايا قد تدعم نمو الكائنات الحية الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تتراكم المعادن من الماء في الخزان ويتم إطلاقها في الهواء كغبار أبيض ناعم. قد يحتوي هذا الغبار على جزيئات صغيرة يمكن أن تصل إلى الرئتين ، على الرغم من أن الآثار الصحية المحددة تعتمد على نوع وتركيز المعادن في الماء.
لتقليل المخاطر الصحية ، تؤكد CPSC على التنظيف والصيانة المنتظمة للمرطب.
كيفية تنظيف المرطب الخاص بك
يجب أن تبدأ بفصل الجهاز وفكه وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة. قم بإزالة وتفريغ كل من خزان المياه والقاعدة ، واتركي أي أجزاء قابلة للفصل ، بما في ذلك مرشح الهواء.
لتفكيك أي معادن وإزالة العفن والعفن ، استخدم الخل الأبيض. صب الخل غير المخفف في الخزان الأساسي ونقع الأجزاء الصغيرة في وعاء منفصل من الخل لمدة 30 دقيقة. استخدم فرشاة ناعمة للتخلص من أي بقايا قبل إفراغ الخل. شطف جيدا. هذا مهم لأن الخطوة التالية تشمل التبييض ؛ إذا تم خلط الخل والتبييض ، يمكن أن يعطي غاز الكلور الخطير. (يجب أيضًا خلط التبييض مع الأمونيا.)
لتطهير الخزان ، املأه بالماء العذبة وأضف ملعقة صغيرة من التبييض. دع هذا الجلوس لمدة 30 دقيقة ثم تفريغه.
شطف جميع الأجزاء تحت الماء الجاري. قم بإعادة ملء الخزان والقاعدة بالماء ، والتحث ، ثم فارغ. كرر حتى تنظيف. دع جميع الأجزاء تجف تمامًا أو جافة بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.
الحفاظ على المرشح أمر مهم أيضًا. اعتمادًا على البيئة الداخلية – مثل التعرض للدخان أو الغبار أو Dander – يجب تنظيف المرشحات أو استبدالها كل واحد إلى ثلاثة أشهر. اتبع دائمًا إرشادات الشركة المصنعة وتجنب التخلص من الفلتر ، مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر به. يضمن التنظيف المنتظم أن المرطب يعمل بكفاءة وأمان.