عندما تتوقف عن تنظيف المرطب الخاص بك ، هذا ما يحدث لجسمك

إذا كنت تعيش في مناخ قاحم أو استخدمت التدفئة المركزية خلال فصل الشتاء أو تكييف الهواء خلال فصل الصيف ، فمن المحتمل أن يكون الهواء في منزلك جافًا جدًا. المرطب هي آلات مصممة لإضافة رطوبة إلى هواء منزلك عن طريق إطلاق بخار الماء.

يمكن أن توفر المرطب عدة فوائد لصحتك. عند استخدامها بشكل صحيح ، يكون المرطب وسيلة رائعة لترطيب بشرتك الجافة والأنف والحنجرة والشفتين. يمكن أن يوفر أيضًا ارتياحًا مهدئًا عندما تتأقلم مع أعراض البرد أو الأنفلونزا. يمكن أن يساعد المرطب أيضًا في تقليل الربو والحساسية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد النوم مع المرطب في منع الشخير ، حيث أنك أقل عرضة للشخير إذا كان مجرى الهواء رطبًا.

ومع ذلك ، إذا كنت لا تأخذ الوقت الكافي لتنظيف المرطب بانتظام ، فقد ينتهي بك الأمر فعليًا مما يجعل مشاكل الجهاز التنفسي أسوأ أو حتى مرضى.