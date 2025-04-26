عندما تضع زيت الخروع في زر بطنك ، هذا ما يحدث

كما يخبرك أي مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي المحنك ، لمجرد أن شيئًا ما لا يعني تلقائيًا أنه حقيقي. من المهم بشكل خاص أن تتذكر عندما يتعلق الأمر بالمطالبات أو الممارسات المتعلقة بالصحة التي يمكن أن تعالج أو شفاء أو تخفيف أمراض مختلفة.
خذ زيت الخروع ، على سبيل المثال. مستمدة من نبات حبوب الخروع (التي جاءت في الأصل من أجزاء معينة من إفريقيا وآسيا وأوروبا) ، لا يستخدم هذا الخضار في الطهي بنفس الطريقة التي توجد بها زيوت الطهي الأخرى القائمة على النباتات (على الرغم من أن نوع من الدرجة الغذائية يستخدم لتمديد عمر الصلاحية من الحلوى والشوكولاتة ومنتجات مماثلة للأكل). يعد Castor Oil مكونًا أساسيًا لتصنيع مختلف مستحضرات التجميل ومواد التشحيم ومنتجات التنظيف ، بل كان مركزًا للعديد من ممارسات الطب البديلة لآلاف السنين.
يسمى أحدث اتجاه زيت الخروع السرة ، والذي يتضمن تدليك زيت الخروع في زر البطن كعلاج لآلام متعلقة بالمعدة. على الرغم من أن هناك القليل من الشك في أن هذا قد يوفر شعورًا مريحًا بالبعض ، إلا أن الجدارة الطبية الفعلية للممارسة مشكوك فيها ، مع وجود أدلة ضئيلة لدعم فوائدها الصحية المزعومة.
لماذا قد ترغب في تطبيق زيت الخروع على زر بطنك
إن مؤيدي سحب السرة – حيث يتم فرك قطرات زيت الخروع على البطن في حركة دائرية ، إما باليد أو باستخدام قطعة قماش – قل أن هذه الممارسة يمكن أن تساعد في إخراج مشاعر الانتفاخ ، وتحسين الهضم ، وتجعلك تنام بشكل أفضل. حتى أن البعض يقول أن زيت الخروع يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن. لكن المطالبات غير العادية تتطلب أدلة غير عادية.
في مقابلة مع الوقاية ، شاركت أخصائية الجهاز الهضمي ليزا غانجو ، داو ، أستاذة سريرية في كلية الطب في جامعة نيويورك جروسمان ، بأن هذه الممارسة قد تكون من نظام الطب البديل الهندي القديم يسمى الأيورفيدا. فيما يتعلق بفعاليته ، أوضحت Ganjhu أن سحب السرة لا يمكن اعتباره إجراء طبي. “لا توجد دراسات لإظهار أنها يمكن أن توفر فوائد.”
تشمل الاستخدامات الطبية المزعومة الأخرى لزيت الخروع نمو الشعر ، والارتياح من آلام الحيض ، وحتى تحسين أعراض مرض الجفاف (كما تم بحثه من قبل باحثو جامعة أوكلاند في تجربة 2024). مع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يمكن القول بشكل قاطع أن زيت الخروع آمن وفعال لأي من هذه التطبيقات.
الخير والسيئ والنتيجة النهائية
في هذه المرحلة ، فإن الاستخدام الوحيد المتعلق بالطبي المباشر لزيت الخروع المعتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هو “ملين محفز” لإغاثة الإمساك ، شريطة أن يتم تناوله في الجرعة اليمنى ومع الإشراف الطبي المناسب (عبر STATPearls).
ومع ذلك ، من غير المرجح أن يكون زيت الخروع هو اختيارك الأول عندما تحتاج إلى تحريك الأمعاء. “إنه ليس ملينًا ، عادةً ما أوصي به (لأن) إنه قوي للغاية ويذوقه سيئًا” ، أوضح الدكتور زاكاري مولفيهيل ، وهو طبيب في برنامج الصحة والرفاهية التكاملية في Newyork-Presbyterian ، و Weill Cornell Medicine ، في مقابلة مع اليوم. (اقرأ عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب الإمساك.)
بغض النظر عما إذا كان سحب السرة يعمل فعليًا ، فقد لا تزال تفكر في إعطائها لقطة لأنها تبدو آمنة وغير ضارة بما فيه الكفاية. ومع ذلك ، قد تخاطر بإصابة أو تهيج زر بطنك ، وقد تكتشف أنك تعاني من حساسية تجاه الأشياء ، والتي يمكن أن تكون غير سارة. (يمكنك إجراء اختبار التصحيح: انقطاع أو قطرة على الساعد ومشاهدة التغييرات على بشرتك خلال الـ 24 ساعة القادمة.) في النهاية ، من الأفضل تجنب تطبيق زيت الخروع الموضعي إذا كنت حاملًا أو إرضاعًا من الرضاعة الطبيعية أو الجرحى – واستشارة الطبيب الموثوق به قبل استخدام زيت الخروع على جلدك.