عندما تضع زيت الخروع في زر بطنك ، هذا ما يحدث

كما يخبرك أي مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي المحنك ، لمجرد أن شيئًا ما لا يعني تلقائيًا أنه حقيقي. من المهم بشكل خاص أن تتذكر عندما يتعلق الأمر بالمطالبات أو الممارسات المتعلقة بالصحة التي يمكن أن تعالج أو شفاء أو تخفيف أمراض مختلفة.

خذ زيت الخروع ، على سبيل المثال. مستمدة من نبات حبوب الخروع (التي جاءت في الأصل من أجزاء معينة من إفريقيا وآسيا وأوروبا) ، لا يستخدم هذا الخضار في الطهي بنفس الطريقة التي توجد بها زيوت الطهي الأخرى القائمة على النباتات (على الرغم من أن نوع من الدرجة الغذائية يستخدم لتمديد عمر الصلاحية من الحلوى والشوكولاتة ومنتجات مماثلة للأكل). يعد Castor Oil مكونًا أساسيًا لتصنيع مختلف مستحضرات التجميل ومواد التشحيم ومنتجات التنظيف ، بل كان مركزًا للعديد من ممارسات الطب البديلة لآلاف السنين.

يسمى أحدث اتجاه زيت الخروع السرة ، والذي يتضمن تدليك زيت الخروع في زر البطن كعلاج لآلام متعلقة بالمعدة. على الرغم من أن هناك القليل من الشك في أن هذا قد يوفر شعورًا مريحًا بالبعض ، إلا أن الجدارة الطبية الفعلية للممارسة مشكوك فيها ، مع وجود أدلة ضئيلة لدعم فوائدها الصحية المزعومة.