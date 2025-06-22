عندما تفقد الوزن ، هذا ما يحدث لبطنك

“سوف تتقلص معدتك إذا كنت تأكل أقل.” يبدو مألوفا؟ إنه اعتقاد شائع بين أخصائيي الحميات. لكنها أيضًا أسطورة طبية ، على الرغم من أن معدتك قد تتغير بطريقة مختلفة إذا ألقيت بعض الوزن.

لماذا ، إذن ، هل يبدو أنك تبدأ في الشعور بالامتلاء في وقت أقرب بكثير من البدء في تناول وجبات أصغر للحصول على فوائد فقدان الوزن للتحكم في الجزء؟ لفهم تمامًا ما يجري بالفعل ولماذا قد يبدو أن معدتك أكثر سنًا من ذي قبل ، دعنا نعتبر شكلها ووظائفها العادية.

تم تصميم المعدة المتوسطة للبالغين لعقد حوالي 2.5 أوقية. هذا هو حجم قبضتك تقريبًا. لكن معدتك يمكن أن تمتد عدة مرات لاستيعاب حوالي 32 أونصة من الطعام إذا لزم الأمر. لهذا السبب يمكنك أن تأكل عشاء عيد الشكر كبير على محمل الجد والعيش لرواية الحكاية! عندما تفرغ معدتك (التي قد تستغرق ما يصل إلى أربع ساعات لإكماله ، خاصة بعد وجبة ضخمة) ، فإنها تعود إلى حجمها الطبيعي حتى تحتاج إلى التوسع مرة أخرى.

فيما يتعلق بالسبب في أن بطنك يمكن أن تمسك أقل بكثير بعد البدء في تناول عدد أقل من السعرات الحرارية وفقدان الجنيهات ، ألومها على ردود الفعل الناجمة عن هرمونات.