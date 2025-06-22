عندما تفقد الوزن ، هذا ما يحدث لبطنك

“سوف تتقلص معدتك إذا كنت تأكل أقل.” يبدو مألوفا؟ إنه اعتقاد شائع بين أخصائيي الحميات. لكنها أيضًا أسطورة طبية ، على الرغم من أن معدتك قد تتغير بطريقة مختلفة إذا ألقيت بعض الوزن.
لماذا ، إذن ، هل يبدو أنك تبدأ في الشعور بالامتلاء في وقت أقرب بكثير من البدء في تناول وجبات أصغر للحصول على فوائد فقدان الوزن للتحكم في الجزء؟ لفهم تمامًا ما يجري بالفعل ولماذا قد يبدو أن معدتك أكثر سنًا من ذي قبل ، دعنا نعتبر شكلها ووظائفها العادية.
تم تصميم المعدة المتوسطة للبالغين لعقد حوالي 2.5 أوقية. هذا هو حجم قبضتك تقريبًا. لكن معدتك يمكن أن تمتد عدة مرات لاستيعاب حوالي 32 أونصة من الطعام إذا لزم الأمر. لهذا السبب يمكنك أن تأكل عشاء عيد الشكر كبير على محمل الجد والعيش لرواية الحكاية! عندما تفرغ معدتك (التي قد تستغرق ما يصل إلى أربع ساعات لإكماله ، خاصة بعد وجبة ضخمة) ، فإنها تعود إلى حجمها الطبيعي حتى تحتاج إلى التوسع مرة أخرى.
فيما يتعلق بالسبب في أن بطنك يمكن أن تمسك أقل بكثير بعد البدء في تناول عدد أقل من السعرات الحرارية وفقدان الجنيهات ، ألومها على ردود الفعل الناجمة عن هرمونات.
نفس الحجم ، سعة مختلفة
كما أوضح أخصائي الجهاز الهضمي الدكتور ماجيد ريزك لعيادة كليفلاند ، فإن مشاعرك بالامتلاء لا تتعلق بالضرورة بحجم الطعام في معدتك. بدلاً من ذلك ، إنها متصلة بالجرلين والليبتين ، والهرمونات التي تتحكم في الجوع والشهية (على سبيل المثال ، فهي كيف تعرف أنك ممتلئ.)
عندما تحد باستمرار من تناول طعامك ، يتعلم Ghrelin و Leptin إرسال المشغلات السابقة التي تخبرك أن الوقت قد حان للتوقف عن الأكل. لذلك ، قد تواجهك المزيد من المتاعب في الإفراط في تناول الطعام لأن جسمك يخبر عقلك أن يكون راضيًا عن أقل. أشار الدكتور مارك موياد إلى أن هذه الظاهرة كانت أقرب إلى إعادة تعيين “ترموستات الشهية” (عبر WebMD). في الأساس ، تقوم بإعادة برمجة ردود جسمك. ولكن قد يبدو كما لو أن معدتك قد تقلصت.
هذا لا يعني أن معدتك لا تخضع لأي تحولات جسدية. قد تفقد المعدة بعض مرونتها نتيجة لخطة اتباع نظام غذائي مقيد. تم توثيق هذا الحدوث في التجارب السريرية ، بما في ذلك دراسة عام 1996 نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية. كجزء من الدراسة ، تم قياس أقصى قدرات في المعدة للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة. (يعني الحد الأقصى للسعة مقدار ما يمكن أن تمتد المعدة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطعام.) بعد ذلك ، تم وضع الموضوعات على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لمدة أربعة أسابيع. عند هذه النقطة ، تم قياس أقصى قدر من قدراتهم في المعدة مرة أخرى ووجد أنها قادرة على الاحتفاظ بنسبة 27 ٪ من ذي قبل.
معدة صغيرة ، شهية كبيرة
بطبيعة الحال ، يمكن أن يجعل الإجراء الطبي مثل جراحة الالتفافية المعدية معدة شخص ما صغيرًا لدرجة أنها بحجم الجوز فقط. ومع ذلك ، حتى لو كان لديك معدة أصغر من أقرانك ، فلن تتمكن بالضرورة من إنقاص الوزن بسهولة. من الممكن للأشخاص الذين لديهم بطون صغير جدًا أو حتى تم إزالته بالكامل لزيادة الوزن ، كما هو موضح في مقال عام 2012 في العيادات.
أشار المقال إلى أنه حتى الحيوانات البرية تستمر في بعض الأحيان في تناول الطعام على الرغم من كونها ممتلئة ، فإن هذا النوع من “الشراهة” قد يكون رد فعل تطوري على ندرة الغذاء المحتملة في المستقبل. أي أنها تملأ بينما يمكنهم في حالة عدم ظهور الوجبة التالية في أي وقت قريب.
تؤكد المقالة أن البشر يمكن أن ينتهي بهم المطاف بالقيام بالمثل من خلال الإفراط في الإفراط في التفكير بغض النظر عن حجم بطونهم أو مدى امتلاكهم. مع استمرار المقالة ، قد لا يزال الأشخاص الذين ليس لديهم حقيبة في المعدة يكتسبون كميات كبيرة من الوزن بسبب هذا الميل الطبيعي للغاية نحو تناول السعرات الحرارية الإضافية ، على الرغم من إدراك ما يحدث لجسمك عندما تأكل دائمًا حتى تكون ممتلئًا.
الوجبات الجاهزة؟ لن تصبح معدتك أصغر عندما تفقد الوزن. وبالتالي ، لا يمكنك الاعتماد عليها للإشارة إلى التوقف عن الأكل. ولكن إذا تجعلك هرمونات الشهية تشعر بالشبع بعد تناول كمية متواضعة من الطعام ، فلن يهم. ستظل في نهاية المطاف تقلصًا ، حتى لو لم تكن معدتك كذلك.