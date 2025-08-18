عندما تكون مبالغًا فيه ، هذا ما يحدث لجهاز المناعة لديك

يمكن أن تجعل ليالي الأسبوع من الصعب الوصول إلى سبع ساعات من النوم الموصى بها. في بعض الأحيان يكون ذلك هو القيام به ، مثل البقاء مستيقظًا في وقت متأخر من مشاهدة سلسلة جديدة أو ترك ساعة سعيدة في طريقك إلى وقت النوم. حتى مع صحة النوم الجيدة ، فإن أشياء مثل إجهاد العمل أو مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل لا تزال تسلبك من تلك الأساسيات الأساسية وساعات النوم العميقة (اكتشف ما تقوله عادات نومك حول صحتك).

يحاول الكثير من الناس تعويض النوم المفقود بالنوم في عطلات نهاية الأسبوع ، لكن التنبيه المزمن ليس صحية أيضًا. البقعة الحلوة حوالي سبع إلى تسع ساعات في الليلة. الكثير من النوم يمكن أن يكون ضارًا بقليل جدًا. على الرغم من أنه من الطبيعي أن تنام أكثر عند التعافي من المرض ، إلا أن الحصول على أكثر من تسع ساعات في الليلة – ويعرف أيضًا باسم Hypersomnia – يمكن أن يكون مصدر قلق.

يمكن أن يتركك HyperSomnia مع الصداع ، وضباب الدماغ ، والتهيج ، وحتى المزيد من النعاس أثناء النهار. وعلى الرغم من أنك ربما تعلم أن عدم الحصول على نوم كافيًا يمكن أن يشدد على نظام المناعة لديك ، فإن الإفراط في النبض على أساس منتظم يمكن أن يجهده أيضًا.