عندما تكون مبالغًا فيه ، هذا ما يحدث لجهاز المناعة لديك

يمكن أن تجعل ليالي الأسبوع من الصعب الوصول إلى سبع ساعات من النوم الموصى بها. في بعض الأحيان يكون ذلك هو القيام به ، مثل البقاء مستيقظًا في وقت متأخر من مشاهدة سلسلة جديدة أو ترك ساعة سعيدة في طريقك إلى وقت النوم. حتى مع صحة النوم الجيدة ، فإن أشياء مثل إجهاد العمل أو مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل لا تزال تسلبك من تلك الأساسيات الأساسية وساعات النوم العميقة (اكتشف ما تقوله عادات نومك حول صحتك).
يحاول الكثير من الناس تعويض النوم المفقود بالنوم في عطلات نهاية الأسبوع ، لكن التنبيه المزمن ليس صحية أيضًا. البقعة الحلوة حوالي سبع إلى تسع ساعات في الليلة. الكثير من النوم يمكن أن يكون ضارًا بقليل جدًا. على الرغم من أنه من الطبيعي أن تنام أكثر عند التعافي من المرض ، إلا أن الحصول على أكثر من تسع ساعات في الليلة – ويعرف أيضًا باسم Hypersomnia – يمكن أن يكون مصدر قلق.
يمكن أن يتركك HyperSomnia مع الصداع ، وضباب الدماغ ، والتهيج ، وحتى المزيد من النعاس أثناء النهار. وعلى الرغم من أنك ربما تعلم أن عدم الحصول على نوم كافيًا يمكن أن يشدد على نظام المناعة لديك ، فإن الإفراط في النبض على أساس منتظم يمكن أن يجهده أيضًا.
الكثير من النوم قد يثير خطر الإصابة
يعد الحصول على نوم جيد ليلاً أمرًا رائعًا لنظام المناعة الخاص بك ، لذلك قد يبدو غريباً أن الكثير من النوم قد يعمل بالفعل ضده. نظرت دراسة عام 2023 في الحدود في الطب النفسي إلى كيفية ارتباط مدة النوم بالالتهابات واستخدام المضادات الحيوية على مدى فترة ثلاثة أشهر. وجدوا أن الأشخاص الذين ناموا أقل من ست ساعات أو أكثر من تسع ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن إصابة في هذا الإطار الزمني. بالنسبة للنوم الطويل ، كان الخطر أعلى بنسبة 44 ٪.
لم تستطع الدراسة أن تقول على وجه اليقين لماذا أثر القليل من النوم أو الكثير من النوم ، ولكن كان لدى الباحثين بعض الأفكار بناءً على النتائج السابقة. من الممكن أن يكون الأشخاص الذين ينامون كثيرًا بالفعل مشاكل صحية أساسية تضعف نظام المناعة لديهم. بمعنى آخر ، قد تكون ساعات النوم الإضافية من أعراض ضعف الصحة ، وليس السبب. تم ربط كل من أنماط النوم الطويلة والقصيرة بمستويات أعلى من الالتهاب ، والتي يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على الجهاز المناعي.
استكشف مقال 2019 في المراجعات الفسيولوجية كيف يعمل النوم والجهاز المناعي جنبًا إلى جنب. عندما تكون مريضًا ، يبدأ نظام المناعة الخاص بك إلى محاربة العدوى ، ولهذا السبب قد تجد نفسك تنام لفترة أطول وأكثر عمقًا. يساعد النوم أيضًا في الحفاظ على توازن الجهاز المناعي من خلال تنظيم مستويات الالتهاب في جسمك.
يرتبط الإفراط في النبض بالظروف الصحية الأخرى
قد لا يضع الإفراط في النبضات فقط ضغوطًا إضافية على جهاز المناعة لديك. يمكن أن ترفع فرط الذروة أيضًا خطر حدوث حالات مزمنة مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 ، وفقًا لمقال 2018 في مراجعات طب النوم. النوم أكثر من تسع ساعات لا يعني تلقائيًا أنك تحصل على نوم عالي الجودة. جودة النوم الرديئة يمكن أن تقلل من الهرمونات التي تساعدك على الشعور بالملء بعد تناول الطعام ، مما قد يؤدي بك إلى تناول المزيد. يميل النائمون الطويلون أيضًا إلى أن يكونوا أقل نشاطًا بدنيًا ، مما يعني أنهم يحرقون السعرات الحرارية عددًا أقل وقد يكون لديهم حساسية انخفاض في الأنسولين. علاوة على ذلك ، غالبًا ما يتبعون أنماط الأكل الأقل صحة ، والتي يمكن أن تضعف قدرة الجسم على معالجة الجلوكوز والمساهمة في زيادة الوزن.
على الرغم من أن الحصول على الكثير من النوم قد لا يتسبب بشكل مباشر في حالة الصحة العقلية ، إلا أنه يمكن أن يكون علامة على واحدة. درست دراسة أجريت عام 2009 في مجلة الطب النفسي السريري أنماط النوم لكبار السن ، وجدت أن أولئك الذين ناموا أقل من ست ساعات أو أكثر من تسع ساعات كانوا أكثر عرضة للاكتئاب مقارنة بأولئك الذين ينامون من سبع إلى ثماني ساعات. ومن المثير للاهتمام ، أن كبار السن الذين يعانون من الاكتئاب غالباً ما يقضون وقتًا في السرير ولكنهم لم يحصلوا في الواقع على المزيد من النوم.